Le développement Backend est critique pour l’entreprise parce qu’il s’inscrit au cœur de son business et qu’il est destiné à perdurer dans le temps. Meta impose désormais à ses développeurs de rester focaliser sur 4 langages.

Crise économique oblige, il est essentiel pour les entreprises de se montrer plus efficace, plus pragmatique, plus centrée sur ce qui importe le plus. Meta prend aujourd’hui la crise de plein fouet.

Pour la première fois de son histoire, l’entreprise (autrefois connue sous le nom de son réseau social, Facebook) affiche un chiffre d’affaires trimestriel en déclin ! Elle a réalisé au second trimestre 2022 un CA de 28,82 milliards de dollars, contre 29,07 milliards de dollars pour le même trimestre 2021.

Selon l’aveu même de Mark Zuckerberg, « il semble que nous soyons entrés dans une phase de ralentissement économique qui aura un large impact sur le secteur de la publicité numérique. Il est toujours difficile de prédire l’intensité ou la durée de ces cycles, mais je dirais que la situation semble pire qu’il y a un trimestre. Dans cet environnement, nous nous concentrons sur les investissements à long terme qui nous positionneront pour être plus forts à la sortie de ce ralentissement… Nous nous concentrons également à être plus rigoureux dans la mesure des retours sur investissement et dans le dimensionnement de nos investissements ».

Il ajoute que compte tenu des tendances, « notre plan consiste à réduire régulièrement la croissance des effectifs au cours de l’année prochaine… et de nombreuses équipes vont être réduites ».

Chez Meta, ce pragmatisme face à la situation économique se traduit aussi par une volonté de ne plus laisser autant de liberté qu’avant aux développeurs en matière de langage de programmation.

« Il est important que chaque langage que nous adoptons soit le mieux adapté à un cas d’utilisation particulier, c’est pourquoi nous faisons preuve d’un haut niveau de diligence chaque fois que nous évaluons un langage de développement », explique l’entreprise.

Les quatre langages de développements retenus pour les services Backends sont Rust (pour les services de bas niveau), Python (pour la data-science, le ML et l’IA), C++ (pour les services qui ont besoin de grande performance) et le langage « maison » Hack (qui dérive de PHP).

Java, Erlang, Haskell et Go sont également autorisés dans certains cas d’usage bien délimités.

