Adobe transforme Firefly d’un simple bac à sable génératif en plateforme de production multimédia, où le choix du modèle conditionne le rendu final. L’ouverture à des modèles tiers et l’accélération sur la vidéo installent désormais son outil WEB comme cockpit unique, entre création, édition et production, accessible à tous.

Au départ plutôt conçu comme une démonstration du potentiel de l’IA dans la création visuelle et des capacités de ses propres modèles IA génératifs, Firefly s’est progressivement métamorphosée en une Web App de création multimédia pour tous. Adobe Firefly s’est métamorphosé en un espace de créativité unique, dopé à l’IA, pour choisir le bon modèle génératif et obtenir exactement le rendu désiré. Au passage, l’application a perdu en simplicité mais a gagné en outils puissants et en liberté créative, tout en restant très accessible.

Cette semaine, l’éditeur a une nouvelle enrichit son univers Firefly en introduisant l’accès à de nouveaux modèles tiers mais également en étoffant son portfolio de fonctionnalités de création ET d’édition vidéo.

Des vidéos générées… et parfaitement maîtrisées

Avec Prompt to Edit, vous pouvez désormais affiner vos clips avec des instructions simples comme :

« Supprime la personne à gauche du cadre » ou « Remplace le fond par un studio épuré ».

Ces modifications s’appliquent directement sur la séquence existante, sans repartir de zéro. Vous dirigez la scène, comme un vrai réalisateur.

Autre avancée majeure : la maîtrise du mouvement de caméra. Il suffit de télécharger une image de départ et une vidéo de référence pour obtenir des mouvements cinématographiques précis, parfaitement ancrés là où vous le souhaitez.

Upscaling et restauration de vidéos

Avec l’intégration du nouveau modèle Topaz Astra, directement dans Firefly Boards, vous pouvez upscaler vos vidéos en 1080p ou 4K. Cette IA bluffante est idéale pour redonner éclat et netteté à des clips anciens ou de faible qualité. De quoi offrir en un seul clic une seconde vie à des moments importants, qu’il s’agisse d’archives de marque ou de souvenirs personnels transcodés depuis des cassettes VHS ou des films 8 mm.

FLUX.2 et la puissance des modèles partenaires

Outre les modèles Topaz, Firefly continue de s’ouvrir à d’autres modèles que les modèles Firefly d’Adobe qui lui ont donné son nom (au passage on notera que Firefly Image 5 est disponible en preview).

Le portfolio s’enrichit notamment de FLUX.2, le dernier et très populaire modèle de Black Forest Labs. Il promet des visuels photoréalistes, une gestion avancée du texte et la possibilité d’utiliser jusqu’à quatre images de référence.

Mais Firefly s’ouvre également à Nano Banana (y compris en version Pro dopée à Gemini 3), à GPT Image (y compris la version 1.5 qui vient de sortir), à Google Imagen 3, ou encore à Runway Gen-4 Image.

Il en va de même côté vidéo où Firefly donne désormais accès à Veo 3.1, Sora 2, Runway 4.5, Ray3 HDR, Pika 2.2…

Cette ouverture est des plus intéressantes. Peu à peu, Firefly se transforme en studio multimodèles permettant de jouer avec aisance et simplicité avec les meilleures IA du marché sur un seul et même environnement.

Firefly Video Editor : l’assemblage créatif en ligne

Le nouvel outil Firefly Video Editor, désormais en bêta publique, vous permet de combiner clips générés, musiques et visuels dans une interface fluide. C’est un véritable studio de montage de vidéos, dopé à l’IA générative qui permet d’assembler les contenus par timeline ou par prompt textuel.

Evidemment, tout n’est pas gratuit. Adobe Firefly propose une structure claire et progressive adaptée à différents profils et différents usages.

La version gratuite permet une première exploration de l’IA, bien qu’elle soit limitée à dix crédits par mois et intègre un filigrane sur les exportations.

Pour aller plus loin, l’offre Firefly Standard à 11,08 € TTC par mois inclut 2 000 crédits génératifs mensuels, un accès complet aux outils d’image, ainsi qu’un quota limité pour la vidéo, l’audio et la traduction.

Le palier Pro, à 22,18 € TTC, double la capacité de crédits (4 000 par mois) et augmente les quotas pour la génération vidéo, audio et effets sonores. Pour les besoins intensifs, l’abonnement Premium atteint 221,83 € TTC par mois, offrant 50 000 crédits et des quotas élevés de génération vidéo, audio et traduction, outre un accès illimité au modèle Firefly Video.

Les entreprises et institutions éducatives peuvent également opter pour l’abonnement « Creative Cloud Pro« , incluant des crédits similaires mais dans un cadre plus vaste (applications CC, Adobe Fonts, etc.).

Avec ces innovations, Adobe confirme sa stratégie visant à faire de Firefly la plateforme incontournable pour la création assistée par IA. L’intégration de modèles partenaires, la montée en puissance des outils vidéo et la promesse de générations illimitées ouvrent la voie à une créativité de plus en plus sans contraintes. Demain, Firefly pourrait devenir le standard universel de la production visuelle accessible à tous, où chaque idée se transforme en contenu premium en quelques clics.

Des cas d’usage professionnels

Par son accessibilité, Firefly est souvent perçu comme un outil grand public. Mais il ne se limite pas aux particuliers. Voici quelques cas d’usages professionnels mis en avant par Adobe :

-> Marketing et publicité : créer des vidéos impactantes pour les réseaux sociaux, avec des visuels cohérents et des mouvements fluides.

-> Formation et e-learning : produire des modules pédagogiques dynamiques sans passer par des tournages coûteux.

-> E-commerce : générer des vidéos de produits en haute qualité, avec des arrière-plans personnalisés et des animations immersives.

-> Communication interne : réaliser des vidéos corporate engageantes en un temps record, sans mobiliser des équipes de production.

