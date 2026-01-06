Concurrencé de toutes parts, y compris sur les PC et les serveurs, que ce soit par AMD ou par les acteurs de l’univers ARM, Intel vient de vivre deux années très difficiles et peine à se réinventer. Le fondeur compte sur sa toute nouvelle génération de processeurs « Intel Core Ultra Series 3 » pour reprendre la main. Un pari encore loin d’être gagné.

Intel a donc profité du CES 2026, qui se tient cette semaine à Las Vegas, pour officiellement lancer sa nouvelle gamme de processeurs mobiles « Panther Lake », officiellement dénommée « Intel Core Ultra Series 3 ». Il s’agit de la première génération de processeurs PC gravés à l’aide de la technologie Intel 18A, l’équivalent d’une finesse de gravure de 2 nm chez TSMC. Tout en n’oubliant de préciser que ces processeurs sont fabriqués aux USA, dans une Amérique de Trump qui ne regarde plus que son nombril. « Ces puces sont les plus avancées jamais fabriquées aux États‑Unis », insiste le fondeur.

Cette annonce marque un moment stratégique pour l’entreprise, qui cherche à regagner du terrain face à AMD (qui lui a chipé d’importantes parts de marché serveurs et PC de gaming) et à réaffirmer sa capacité d’innovation dans un marché bousculé par l’IA, les nouveaux usages informatiques et l’arrivée des processeurs Snapdragon X/X2 sur les Copilot+ PC sous Windows.

« Avec la Series 3, nous sommes focalisés sur l’efficacité énergétique, l’ajout de plus de performances CPU, un GPU de nouvelle classe, plus de compatibilité IA et de compatibilité sur laquelle vous pouvez compter avec le x86 », explique Jim Johnson, vice-président senior d’Intel.

Une « grosse gamme » en perspective

L’avenir nous dira si le pari d’Intel fonctionne, mais le fondeur continue de brouiller les cartes avec une gamme « Series 3 » qui comporte des modèles « non Ultra » (donc sans NPU) pour adresser un marché du PC d’entrée de gamme qui se porte mal et pour satisfaire certains usages industriels, mais aussi de nouveaux processeurs « Ultra » X9 et X7 aux performances graphiques dignes des machines de gaming (ils embarquent un iGPU Intel Arc B390 12 cœurs). S’y retrouver dans la gamme est donc un vrai casse-tête pour les clients mais Intel préfère caresser les constructeurs et distributeurs dans le sens du poil avec une grande diversité de modèles facilitant une grande diversité de machines et de prix.

Les modèles les plus avancés embarquent jusqu’à 16 cœurs CPU, 12 cœurs iGPU Xe, et un NPU atteignant 50 TOPS, un niveau largement supérieur au seuil requis pour les PC Copilot+.

Intel annonce des gains significatifs :

– jusqu’à 60 % de performances multithread supplémentaires par rapport à Lunar Lake,

– jusqu’à 77 % de performances graphiques en plus,

– jusqu’à 27 heures d’autonomie en streaming vidéo sur un design de référence signé Lenovo.

Ces chiffres, encore théoriques, seront scrutés de près par les analystes lors des premiers tests indépendants, d’autant qu’en matière de CPU ils semblent très supérieurs à ceux jusqu’ici connus.

Mais ils montrent qu’Intel prend désormais très au sérieux la menace ARM sur PC. Le fondeur a soigné la performance iGPU (point faible des Snapdragon X de première génération) et l’autonomie même s’il reste à vérifier les performances réelles des processeurs en mode batterie (les x86 sont connus pour voir chuter violemment leur performance sur batterie contrairement aux processeurs ARM).

Au passage on notera que ces processeurs supportent le Wi-Fi 7 (R2), le Bluetooth 6.0, jusqu’à 4 ports Thunderbolt 4, 2 ports USB 3.2 et 8 ports USB 2.0.

Un lancement sous pression, mais porteur d’espoir

Malgré l’enthousiasme affiché, le lancement intervient dans un contexte délicat. Le procédé 18A a longtemps symbolisé les retards et les tensions internes de l’entreprise, jusqu’au départ de l’ancien CEO Pat Gelsinger fin 2024.

Pour autant, la dynamique semble repartir. Intel a retrouvé de la marge de manœuvre, a reçu un important soutien financier de Washington et a vu Nvidia entrer à son capital à hauteur de 4%.

Les précommandes ouvrent le 6 janvier 2026, avec une disponibilité mondiale prévue le 27 janvier pour les premiers modèles. Les versions destinées à l’Edge arriveront au deuxième trimestre 2026 en même temps finalement que les premières machines des constructeurs. Intel annonce que plus de 200 machines seront équipées de ses nouveaux processeurs dans les prochains mois avec le support de Lenovo, HP, Dell, Asus, etc.

