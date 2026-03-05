Apple dévoile son portable Mac le moins cher de l’histoire. Mais entre les concessions techniques et les accessoires indispensables non fournis, la facture réelle mérite qu’on sorte la calculatrice. Explications.

En gestation depuis plus de deux ans, le MacBook Neo est enfin arrivé. À 699 euros en France, Apple pose pour la première fois un Macbook sous la barre symbolique des 700 euros. Un « exploit » rendu possible par un choix radical : abandonner la puce M-series au profit de l’A18 Pro, le SoC de l’iPhone 16 Pro.

C’est la première fois qu’un laptop Apple tourne sur un processeur conçu pour un smartphone, preuve qu’Apple a de la suite dans les idées depuis longtemps et que MacOS était probablement en gestation sur des puces A bien avant l’arrivée des M1. Et c’est de ce choix fondateur que découlent tous les compromis de la machine.

L’art des compromis

Passons-les en revue sans détour. L’A18 Pro embarque un CPU 6 cœurs et un GPU 5 cœurs (contre 6 sur l’iPhone, au passage). La mémoire unifiée est plafonnée à 8 Go avec une bande passante de 60 Go/s, soit moitié moins que le MacBook Air. Le vrai problème, c’est que ce n’est pas configurable : Le Neo c’est forcément avec 8 Go, point final !

Le stockage démarre à 256 Go en SSD, extensible à 512 Go sur un modèle à 799 euros qui bénéficie en plus du Touch ID.

L’écran Liquid Retina de 13 pouces affiche 500 nits, une résolution confortable de 2408 x 1506 pixels (soit 219 ppi) et un milliard de couleurs, mais fait l’impasse sur True Tone et sur le gamut P3 Wide Color des autres Macbook (Air et Pro). Les bordures de l’écran sont épaisses, dans un style qui rappelle davantage l’iPad que le MacBook Air. Le clavier Magic Keyboard n’est pas rétroéclairé. Le trackpad est mécanique, pas haptique : il clique physiquement au lieu de simuler le retour Force Touch.

Côté connectique, c’est là que les choses se corsent vraiment. Il fallait bien faire des sacrifices quelque part. La machine possède deux ports USB-C, mais attention, seul celui de gauche est en USB 3 (10 Gb/s, DisplayPort 1.4). Celui de droite ? Du simple USB 2, plafonné à 480 Mb/s. Autrement dit, un port pour tout faire (écran externe, transfert rapide, périphériques) et un port essentiellement réservé à la charge. Pas de Thunderbolt, pas de USB4, pas de MagSafe. Un seul moniteur externe supporté, en 4K 60 Hz maximum. Le Wi-Fi est en 6E (pas en 7), le Bluetooth en version 6. L’autonomie est annoncée à 11 heures en navigation web et 16 heures en streaming vidéo, et ce n’est pas si mal pour une batterie de seulement 36,5 Wh, un format presque lilliputien que seule la frugalité de la puce ARM rend viable.

Alors, que valent ces compromis face aux usages réels ?

Pour un usage strictement personnel comme naviguer sur le web, consommer du contenu en streaming, gérer ses emails, utiliser les apps de l’écosystème Apple, retoucher ses photos de vacances, le MacBook Neo fait objectivement le travail à condition de limiter le nombre de fenêtres et onglets WEB ouverts simultanément. Et il le fait dans un châssis aluminium de 1,22 kg, silencieux (fanless), avec un écran nettement supérieur à tout ce qu’on trouve dans cette gamme de prix sous Windows ou ChromeOS. L’intégration avec l’iPhone via iPhone Mirroring, Handoff et Universal Clipboard ajoute une couche de fluidité que les concurrents ne peuvent tout simplement pas proposer. Pour un étudiant ou un utilisateur domestique ancré dans l’écosystème Apple, c’est un point d’entrée remarquable.

Pour un usage professionnel, en revanche, la fiche technique pose des problèmes structurels. Les 8 Go de RAM non extensibles constituent le goulot d’étranglement principal. Un navigateur Chrome avec une quinzaine d’onglets, une visioconférence Teams ou Zoom en arrière-plan, un tableur et un client mail ouverts simultanément, explose les 8 Go. Pour Apple, le Neo est paré pour Apple Intelligence mais on rappellera que pour ses Copilot+ PC Microsoft exige 16 Go minimum, et l’industrie s’oriente massivement vers 32 Go sur les machines professionnelles. Apple ne propose d’ailleurs plus de version 8 Go sur les Macbook Air ou Macbook Pro. Le MacBook Neo se retrouve donc avec la moitié (voire le quart) de ce que les standards d’entreprise demandent aujourd’hui.

La puce A18 Pro elle-même n’est de toute façon pas conçue pour les workflows lourds. Apple positionne clairement la machine sur la retouche photo légère, les « loisirs créatifs » et la bureautique de base. Final Cut Pro, Xcode, les workloads de développement ou de data : ce n’est tout simplement pas la cible ! Le port USB unique en USB 3 rend tout setup multi-écrans impossible sans hub, et même avec hub, on reste limité à un seul affichage externe. Pour un poste de travail sédentaire avec station d’accueil, le compte n’y est pas.

En résumé, le MacBook Neo est un excellent terminal de consommation et un bon outil de productivité légère. Mais il n’est pas un poste de travail professionnel, et prétendre le contraire serait lui rendre un mauvais service.

Reste la question qui fâche : combien coûte réellement un MacBook Neo utilisable au quotidien ?

Car le modèle à 699 euros cumule les impasses. Pas de Touch ID signifie un mot de passe à taper à chaque déverrouillage, chaque achat App Store, chaque autorisation système. Pour quiconque a goûté à la biométrie sur Mac, le retour en arrière est rédhibitoire. Par ailleurs, 256 Go de stockage, en 2026, c’est un exercice de funambulisme permanent : macOS et les apps système occupent déjà entre 30 et 40 Go, ce qui laisse à peine 210 Go pour les documents, les photos, la musique et les mises à jour. C’est jouable pour un usage 100 % cloud, mais inconfortable pour tout le reste.

Dit autrement, la configuration réellement utilisable est donc celle à 799 euros avec ses 512 Go de SSD et surtout son Touch ID ! Mais ce n’est pas fini.

Comme pour les derniers MacBook Pro vendus en Europe, Apple ne fournit pas d’adaptateur secteur dans la boîte. Le MacBook Neo est livré avec un câble USB-C, point. Pour le brancher, il faut acquérir séparément un adaptateur USB-C compatible. Le minimum recommandé : l’adaptateur secteur USB-C 30 W d’Apple, affiché à 49 euros sur l’Apple Store français (comptez autour de 55 euros en boutique physique ailleurs). Certes, n’importe quel chargeur USB-C d’au moins 20 W fait techniquement l’affaire. Mais acheter un Mac sans chargeur en rayon, pour un primo-accédant ciblé par cette machine, reste un moment de friction commerciale assez remarquable.

On en est donc déjà à 848 euros minimum… Auxquels il faudra très vite ajouter une souris (parce que le Trackpad pas haptique, c’est pas le pied), soit 119 euro pour une Magic Mouse, et un Hub USB-C pour compenser l’absence d’une vaste connectique et disposer d’un port Ethernet pour 89,95 euros.

L’addition est déjà plus salée pour une configuration vraiment réaliste et s’étend désormais à 1056,95 €. On n’est plus très loin finalement des 1199 € du Macbook Air avec ses raffinements, ses 16 Go de RAM et sa puce M5 autrement plus véloce.

Surtout, on entre dans la gamme de prix d’un très bon PC portable Windows sous Snapdragon X2 Plus ou Intel Core Ultra, avec 16 Go de RAM, un clavier rétroéclairé, un trackpad haptique et un chargeur dans la boîte.

Le MacBook Neo est une prouesse d’ingénierie tarifaire. Apple a brillamment utilisé la magie de son intégration verticale pour créer un objet séduisant à un prix d’appel spectaculaire. Mais comme souvent avec Cupertino, le prix affiché n’est qu’une porte d’entrée. Le vrai coût du Neo, c’est celui de la configuration qu’on finit réellement par acheter. Et celui-là mérite d’être calculé les yeux ouverts. Au-delà de la machine d’étudiant, l’effort financier pour aller vers le Macbook Air nous paraît très largement justifié…

Reste que forcément, le prix d’appel va bouleverser le marché des petites machines. Un marché que Google a mis en sommeil en attendant les Android PC qui doivent succéder aux Chromebooks. Et un marché que l’écosystème Windows a oublié préférant jouer la carte des machines Premium alors que les prix des mémoires ont flambé suite à la pénurie mondiale. Si cet écosystème ne se réveille pas avec des machines Windows Copilot+ PC en Snapdragon X2 Plus à 600 euros, Apple va faire un carton… C’est couru d’avance !

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><

____________________________

À lire également :