Regarder les autres jouer sur Twitch ne vous suffisait plus ? Bonne nouvelle : bientôt, une IA pourra finir vos jeux à votre place. Microsoft et Sony déposent des brevets pour des assistants IA capables de prendre les commandes quand vous bloquez. Bienvenue dans l’ère du « gaming spectateur »…

Rappelez-vous cette époque où votre principale frustration de joueur invétéré sur PC, console ou arcades consistait à rater un saut ou à perdre maintes fois contre le même boss coriace. Le bon temps, assurément. C’était un temps où jouer à un jeu vidéo impliquait… ben, heu… de jouer ! De tenir une manette en s’énervant sur chaque raté boss et recommencer ce fichu niveau pour la quarante-septième fois en se jurant que « cette fois, c’est la bonne ».

Ça, c’était avant… avant que des millions de personnes ne découvrent qu’il était finalement très agréable de regarder quelqu’un d’autre s’énerver à leur place. Les chiffres sont vertigineux. Twitch revendique plus de 2 millions de spectateurs connectés simultanément en moyenne, et la plateforme a cumulé plus de 19 milliards d’heures de visionnage depuis ses débuts. Certains « joueurs » passent désormais bien plus de temps à regarder les autres jouer qu’à jouer eux-mêmes. C’est la fin des « hard core gamers » et l’ère des « spactateurs-gamers ».

Et si demain, ce n’était plus un ami ou un streamer charismatique au bonnet ridicule que vous regardiez jouer sur sa console mais plutôt une IA jouant sur votre propre PC ou console ? Le scénario n’est plus tout à fait de la science-fiction et laisse entrevoir une nouvelle génération de joueurs : les « gamers paresseux »…

Xbox Gaming Copilot : le coach IA qui ne juge pas (encore)

Microsoft n’a pas attendu des brevets pour poser ses pions. Dès mars 2025, l’entreprise a dévoilé Gaming Copilot, présenté comme un « compagnon de jeu personnel » propulsé à l’IA. Disponible depuis septembre 2025 sur PC via la Game Bar de Windows et depuis novembre sur l’application mobile Xbox, cet assistant se veut discret mais omniscient. Son crédo : être là quand on en a besoin, invisible quand on n’en veut pas. Concrètement, Gaming Copilot est capable de voir ce qui se passe sur votre écran en temps réel (grâce à des captures d’écran), de répondre à vos questions par texte ou par voix (« Comment battre ce boss ? », « Quel build choisir pour mon personnage ? »), de vous rappeler où vous en étiez dans un jeu abandonné depuis des mois, de recommander de nouveaux titres en fonction de votre historique, ou encore de vous guider dans la chasse aux succès (achievements).

Gaming Copilot, dans sa version actuelle, se contente de conseiller. Il ne prend pas la manette. C’est un coach, pas un remplaçant. Du moins… pas encore. Car ce qui arrive ensuite va changer radicalement la donne.

L’IA, nouveau game changer de l’industrie du jeu vidéo

Avant de plonger dans les nouveaux brevets récemment dévoilés qui nous dessinent un nouvel avenir du gaming assisté, prenons un peu de recul. L’intelligence artificielle est en train de métamorphoser le secteur du jeu vidéo à tous les étages, de la conception à l’expérience joueur. Et pas qu’à la marge.

Il y a les PNJ (personnages non joubles) qui pensent (enfin) par eux-mêmes. NVIDIA a présenté au CES 2025 puis au CES 2026 sa technologie ACE (Avatar Cloud Engine), une suite d’outils qui permet de créer des personnages non-joueurs véritablement autonomes. Fini les PNJ qui répètent la même réplique en boucle : avec ACE, les personnages perçoivent leur environnement, raisonnent, prennent des décisions et conversent en langage naturel. PUBG : Battlegrounds a intégré des coéquipiers IA (« PUBG Ally ») propulsés par ACE, capables de combattre, de collecter du butin et d’adapter leur stratégie. Le simulateur de vie inZOI permet de transformer les PNJ de la ville en « Smart Zoi » dotés de personnalités distinctes et de réactions émotionnelles. Le studio Creative Assembly a travaillé avec NVIDIA pour créer un conseiller IA dans Total War: Pharaoh, capable de comprendre l’état de la partie en temps réel et de guider les nouveaux joueurs.

Il y a les boss qui apprennent de vos erreurs. Le jeu MIR5 du studio WeMade utilise ACE pour créer un boss qui évolue à chaque affrontement, apprenant des tactiques du joueur pour proposer un défi constamment renouvelé. Dead Meat, un jeu d’enquête, permet quant à lui d’interroger les suspects par la voix, avec des réponses générées dynamiquement par l’IA.

Et ce n’est qu’un début. Selon une analyse du site Futureofgaming.com, 184 brevets liés au gaming ont été déposés rien qu’au quatrième trimestre 2025 par les grands acteurs de l’industrie. Parmi eux, 49 concernaient spécifiquement l’IA générative ou le machine learning, émanant de neuf entreprises différentes dont Sony, EA, NVIDIA et Tencent. Sony a déposé à lui seul 45 brevets au Q4, dont près de la moitié impliquaient l’IA.

Et voilà qu’en ce début mars 2026 deux nouveaux brevets agitent déjà les réseaux sociaux : ceux de Microsoft et de Sony pour des IA capables de prendre le contrôle de vos parties. En 2023, NVIDIA avait publié une vidéo pour le 1er avril présentant un concept appelé « GeForce GTX G-Assist », où une IA jouait carrément à la place du joueur. À l’époque, c’était une blague. Trois ans plus tard, c’est un brevet !

Microsoft : « Donnez donc la manette à l’IA »

Le brevet s’intitule « State Management for Video Game Help Sessions » (référence WIPO WO2026035323). Déposé en 2024, publié en février 2026, il décrit un système cloud permettant à un « assistant », humain ou IA, de prendre temporairement le contrôle total d’une session de jeu Xbox.

Le principe est limpide. Imaginez : vous êtes bloqué dans un RPG, incapable de trouver une gemme rare. Le système détecte vos échecs répétés, repère que vous repassez dans la zone critique, et fait apparaître un gros bouton « AIDE » à l’écran. Si vous acceptez, votre session est sauvegardée, un assistant prend le relais via le cloud, trouve la gemme, vous explique comment il a fait par chat textuel, puis vous rend les commandes. Autre exemple cité dans le brevet : un jeu de course où l’assistant vous aide à franchir un circuit particulièrement retors.

Ce qui est astucieux, c’est la granularité du système. Le joueur peut à tout moment reprendre le contrôle. Il peut aussi choisir entre accepter l’état de la partie modifié par l’assistant, ou revenir à sa sauvegarde d’origine pour tenter sa propre solution. Le brevet couvre également la gestion des succès (qui les a gagnés, le joueur ou l’assistant ?), le filtrage par tranche d’âge pour les assistants humains, et des garde-fous empêchant les assistants de réaliser des actions malveillantes. Un quatrième document associé détaille spécifiquement l’entraînement de modèles de machine learning pour remplir le rôle d’assistant.

Sony : le « Ghost Player », un fantôme dans la machine

Sony n’est pas en reste. Le constructeur japonais a déposé dès septembre 2024 un brevet intitulé « AI Generated Ghost Player » (référence WIPO WO2025080356), publié en avril 2025 et largement commenté depuis janvier 2026. Le concept : un personnage « fantôme », généré et contrôlé par l’IA, qui s’incruste dans votre partie pour vous montrer le chemin ou carrément jouer à votre place.

Le système fonctionne en deux modes. Le « Guide Mode » fait apparaître un fantôme superposé à votre personnage qui vous montre la marche à suivre : où aller, quand esquiver, quelles touches presser. Pensez aux fantômes que l’on croise dans les jeux de FromSoftware près des messages au sol, mais en bien plus intelligent et contextualisé. Le « Complete Mode » va plus loin : l’IA prend les commandes, franchit le passage difficile, puis vous rend la main.

Ce qui distingue l’approche de Sony, c’est la méthode d’apprentissage. Le Ghost Player ne s’appuie pas sur des solutions pré-programmées par les développeurs. Son modèle IA est entraîné à partir de milliers d’heures de vidéos de gameplay existantes : les replays du PlayStation Network, les clips YouTube, les streams Twitch, les contenus partagés sur les réseaux sociaux. L’IA analyse votre situation de jeu spécifique, identifie le scénario dans lequel vous êtes bloqué, et génère une solution contextuelle tirée de cette immense base de connaissances communautaire.

Sony justifie sa démarche dans le brevet par un constat pragmatique : les jeux sont devenus « très compliqués » et de nombreux joueurs non experts finissent par abandonner. Les méthodes actuelles comme chercher un guide sur Google ou scruter un walkthrough YouTube, sont jugées « plutôt rudimentaires », pour ne pas dire « has been » et surtout déconnectées du contexte précis du joueur. Le Ghost Player se veut une évolution du système Game Help déjà présent sur PS5, en le rendant dynamique, personnalisé et propulsé par l’IA.

Et les autres ? De l’IA pour tester ou adapter le gameplay…

Microsoft et Sony ne sont pas les seuls à phosphorer. L’analyse des brevets du Q4 2025 révèle un écosystème en ébullition.

Electronic Arts (EA) a déposé 11 brevets au Q4 2025, mais avec une philosophie différente. Plutôt que de faire jouer l’IA à la place du joueur, EA mise sur des « testeurs IA » automatisés capables de simuler des milliers, voire des millions de scénarios de gameplay pour détecter les bugs plus vite que des testeurs humains. L’IA comme contrôle qualité, en somme.

NVIDIA pousse sa suite ACE de plus en plus loin, avec des brevets centrés sur le graphisme assisté par IA, le cloud gaming et le streaming. Au CES 2026, NVIDIA a montré comment ACE pouvait alimenter non seulement des PNJ autonomes mais aussi des assistants contextuels directement intégrés dans les jeux, comme le conseiller de Total War: Pharaoh développé avec Creative Assembly.

Tencent a quant à lui breveté des systèmes de gameplay dynamique piloté par l’IA, capables d’ajuster en temps réel le comportement du jeu et sa difficulté en fonction du joueur. Une approche qui rappelle le « rubber banding » des jeux de course, mais poussé à l’échelle de l’ensemble de l’expérience.

Ubisoft joue une autre partition. Le PDG Yves Guillemot a annoncé en janvier 2026 que l’éditeur miserait désormais sur « l’IA générative orientée joueur » pour réduire les coûts de développement et créer des expériences plus interactives et personnalisées. L’objectif affiché : des parcours de jeu adaptés à chaque individu, avec des humains qui conservent la supervision narrative mais une IA qui prend en charge une partie du travail de création. Une stratégie qui ne manque pas de faire grincer des dents les joueurs, inquiets de voir leurs jeux se transformer en « bouillie IA ».

Bon, ben alors, on joue ou on regarde ?

Soyons clairs : aucun de ces brevets ne garantit un produit fini. Un brevet, c’est la protection juridique d’une idée, pas l’annonce d’un lancement. Mais la convergence des approches vues ci-dessus dessine une tendance de fond que l’industrie ne peut plus ignorer.

Le débat est légitime. D’un côté, les défenseurs de l’accessibilité applaudissent : pour les joueurs souffrant de handicaps moteurs, de limitations cognitives, ou simplement pour ceux qui n’ont pas le temps de s’entraîner pendant des heures, ces systèmes pourraient ouvrir des mondes jusque-là inaccessibles. De l’autre, les puristes s’étranglent : le jeu vidéo tire précisément sa saveur de la frustration, de l’apprentissage, du « git gud » cher à la communauté des Souls-like. Laisser une IA franchir un boss à votre place, n’est-ce pas se priver de ce qui fait l’essence même du jeu ?

