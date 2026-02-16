Android 17 pointe déjà le bout de son nez. Tout au moins pour les développeurs qui peuvent désormais découvrir la Bêta 1 du futur OS. Nouveau canal de diffusion continu, améliorations caméra et performances optimisées : tour d’horizon d’une mise à jour qui change aussi les habitudes des développeurs.

Depuis Android 16, Google a avancé la sortie de la mise à jour annuelle de son système mobile pour assurer une plus grande disponibilité de cette version dès le troisième trimestre de l’année. Parallèlement, la publication du code source dans l’Android Open Source Project n’épouse plus le rythme de toutes les livraisons « plateforme » et se contente de deux publications par an (en Q2 et Q4) du code AOSP. Ceci afin de lui laisser plus de liberté dans l’évolution de ses versions Bêta du système officiel.

Google a ainsi déjà publié (en fin de semaine dernière) la Beta 1 d’Android 17. Au-delà des habituelles améliorations techniques (confidentialité, sécurité, performance), cette version marque un tournant dans la manière dont le géant de Mountain View distribue les nouveautés aux développeurs. Les développeurs découvriront aussi au passage un focus particulier et de nouvelles contraintes pour assure une meilleure adaptation du système et des Apps aux grands écrans, alors que Google travaille en parallèle sur AluminiumOS, sa déclinaison PC d’Android.

Un nouveau modèle de diffusion

Le changement le plus structurant ne concerne pas une API en particulier, mais le cycle de publication lui-même. Google abandonne les traditionnels aperçus développeurs trimestriels au profit d’un canal « Canary continu », toujours actif, qui livre les fonctionnalités et les API dès qu’elles franchissent les tests internes. L’objectif est triple : accélérer l’accès aux nouveautés, renforcer la stabilité grâce à un rodage précoce en conditions réelles, et simplifier la vie des testeurs avec des mises à jour OTA qui évitent le fastidieux flashage manuel des smartphones compatibles avec cette beta.

« Aujourd’hui, nous publions la première bêta d’Android 17, poursuivant notre travail pour bâtir une plateforme qui privilégie la vie privée, la sécurité et des performances affinées », déclarent les ingénieurs de Google.

Des règles plus strictes pour les grands écrans

Comme évoqué, Android 17 se démarque par un durcissement notable des exigences en matière de redimensionnement et d’orientation des applications afin d’améliorer l’affichage du système sur les grands écrans. Les applications ciblant le SDK 37 devront s’adapter automatiquement aux différents formats officiels smartphones, tablettes, écrans pliables, et environnements fenêtrés, sans possibilité de dérogation pour la grande majorité d’entre elles. Seuls les jeux échappent à cette contrainte. Google recommande de valider le comportement sur Pixel Tablet, Pixel Fold ou via les émulateurs dédiés.

Caméra, médias et performances

Côté multimédia, cette première bêta introduit des transitions plus fluides entre les flux caméra, la prise en charge du codec VVC (H.266), une gestion affinée du niveau sonore entre applications et des contrôles renforcés pour l’audio en arrière-plan.

Sur le terrain des performances, Google annonce une réduction des frames manquées et un ramassage de mémoire (garbage collection) optimisé pour limiter les pauses et améliorer la réactivité du système. De quoi renforcer l’ergonomie et la fluidité de l’environnement Android.

Android 17 en approche

Google prévoit d’atteindre le jalon de « Platform Stability » (plateforme stabilisée) en mars, moment où les API finales du SDK et du NDK seront figées, ainsi que la plupart des comportements applicatifs. La version finale du système est attendue dans le courant du premier semestre. Les développeurs peuvent d’ores et déjà s’inscrire pour recevoir la bêta en OTA sur les appareils Pixel compatibles ou utiliser les images 64 bits dans l’émulateur d’Android Studio.

En inaugurant un modèle de livraison continu et en imposant des applications véritablement adaptatives, Google pousse l’écosystème Android vers plus de fluidité et de cohérence, aussi bien pour les utilisateurs que pour les développeurs. Le message sous-jacent est assez clair : tester tôt, penser grand écran dès la conception, et exploiter les nouvelles capacités médias pour offrir une expérience à la hauteur. De quoi mieux préparer le terrain à l’arrivée des Android PC ?

À lire également :