Au sommaire de cette édition d’InfoNews Hebdo diffusé exceptionnelle un Lundi : Microsoft dégaine Copilot Tasks, Cursor pousse l’automatisation des agents développeurs, les disques magnétiques font de la résistance, Oracle va tailler dans ses effectifs, et OpenAI pulvérise tous les records avec une levée de 110 milliards de dollars portée par Amazon, SoftBank et Nvidia.

Bienvenue dans cette nouvelle édition d’InfoNews Hebdo, votre rendez-vous hebdomadaire avec l’actualité informatique décryptée par Guy Hervier et Jean-François Le Nilias. Une émission un peu spéciale puisqu’elle est diffusée un Lundi au lieu du traditionnel rendez-vous du vendredi.

Cette semaine, un fil rouge se dessine la course à l’agent. Que ce soit chez Microsoft avec Copilot Task, chez Cursor avec Automation, ou dans l’écosystème plus large avec Claude Code, OpenAI Codex et consorts, l’IA agentique s’installe partout. Y compris au coeur des nouveaux modèles comme GPT 5.4 Thinking qui embarque d’emblée le « computer use ».

Mais derrière le buzz, les réalités industrielles sont tout aussi présentes : les disques magnétiques résistent alors que la pénurie mémoire affecte la livraisons des baies full-Flash, Oracle comprime ses effectifs comme bien des géants américains de l’IT, et les montants de financement des startups de l’IA atteignent des sommets vertigineux avec OpenAI qui, une nouvelle fois, réalise une levée de fonds historique.

Pendant ce temps-là, le MWC de Barcelone n’attire plus vraiment les projecteurs mais continue de marquer l’innovation dans les télécoms avec cette année un Huawei clairement venu parler de 6G.

En France, le quantique célèbre sa première licorne : Pasqal lève une nouvelle fois pour préparer son IPO au… Nasqaq ! Histoire de récupérer les dollars directement là où ils sont…

En Bref :

Microsoft lance Copilot Task pour le grand public

Microsoft lance Copilot Task, un agent IA grand public comparable à Frontier d’OpenAI ou Cowork de Claude. Encore en préversion, il automatise tâches ponctuelles, planifiées ou récurrentes sous supervision humaine.

Cursor Automations : des agents qui s’exécutent automatiquement

La très récente Cursor lance Automations, un outil d’orchestration où les agents se déclenchent de manière autonome, dans un écosystème en ébullition (Claude Code, OpenAI Codex, AWS Kiro, GitHub Copilot Agent…).

Les disques magnétiques HDD font de la résistance

La technologie HAMR porte les HDD à 44 To. Toujours présents à 80-90 % dans les datacenters, ils coûtent 5 fois moins cher au Go que les SSD. Seagate, Western Digital et Toshiba se partagent le marché.

Oracle va supprimer des milliers d’emplois

Selon Bloomberg, Oracle prévoit des milliers de suppressions de postes sur 160 000 employés, pour financer 40 à 50 milliards de dollars d’investissements datacenters liés au projet Stargate.

Mega levée de fonds d’OpenAI : 110 milliards de dollars

110 Md$ levés par OpenAI, record historique, portés par Amazon (50 Md$), SoftBank et Nvidia. Microsoft n’est pas évincé mais OpenAI élargit sa zone d’influence.

Dossier :

MWC : Huawei sur la brèche pour la 6G

Au MWC de Barcelone, Huawei se positionne en pointe sur la 6G malgré les restrictions géopolitiques. Déploiement prévu 2029-2030, avec un facteur 10 sur le débit (100 Gbit/s), la latence (0,1 ms) et la densité (10 M objets/km²).

Rendez-vous :

Quantum Networks Summit 2026

Les 25-26 mars au Palais des Congrès de Paris, dédié à l’informatique quantique appliquée aux réseaux : distribution de clés quantiques et cryptographie post-quantique.

Coup de chapeau :

Pasqal entre en bourse au Nasdaq

Pasqal, fondée avec Alain Aspect (Nobel 2022), entre au Nasdaq valorisée à 2 Md€. Technologie atomes neutres, température ambiante, R&D en France. Trois fois la capitalisation d’Atos.

