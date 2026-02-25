La suite bureautique collaborative open source ONLYOFFICE Docs poursuit sa montée en puissance avec une version 9.3 axée sur l’édition PDF, la sécurité des formulaires et la productivité des tableurs. Quatrième itération de la branche 9.x, cette mise à jour embarque plus de 30 fonctionnalités et corrige plus de 500 bugs.

La nouvelle version d’ONLYOFFICE Docs en pleine polémique lancée par l’un de ces plus anciens et principaux concurrents, LibreOffice. En effet, mi-février la Document Foundation (TDF), organisation mère de LibreOffice, a jeté un pavé dans la mare en qualifiant publiquement qu’ONLYOFFICE de « faux open source ». L’accusation, portée via un billet de blog signé par le cofondateur Italo Vignoli, reproche à la suite bureautique lettone de s’allier de fait avec Microsoft en adoptant les formats OOXML (.docx, .xlsx, .pptx) par défaut, plutôt que de promouvoir le standard ouvert ODF.

Toujours aussi ancrée dans le passé et bien insuffisamment le regard porté vers l’avenir, la TDF relance un débat clôt par la commission européenne il y a plus de 20 ans qui s’est traduit par l’ouverture des formats bureautiques de Microsoft et l’apparition à l’installation d’Office d’une boîte de dialogue (toujours présente) demandant à l’utilisateur de choisir son format par défaut préféré entre OOXML et ODF. Depuis plus de 20 ans, la quasi-totalité de la planète choisit OOXML mais la TDF, elle, ne s’en est toujours pas remise et continue de vouloir imposer ODF dont toutes les entreprises se « contre-foutent » pour le dire directement.

Contrairement à TDF et LibreOffice, ONLYOFFICE a fait le choix de la compatibilité native avec les fichiers Microsoft et du pragmatisme en collant au plus près des formats dominants dans l’univers professionnel pour faciliter la transition des entreprises. Et pendant que la TDF s’enferme dans ses principes ancestraux, qu’ONLYOFFICE lui ne cesse de s’ancrer dans les nouveaux usages, l’IA et l’avenir du collaboratif grignotant des parts de marché désormais significative au point de rendre tout simplement LibreOffice jaloux. On rappellera que qu’ONLYOFFICE distribue une version communautaire sous licence AGPL et que sa suite est désormais intégrée dans de nombreuses offres de « collaboratif souverain » (Jalios OpenSiote, Whaller, Talkspirit, GoFAST, Interstis / Hexagone, Le Nuage Français, NetExplorer, Nextcloud, CryptPad, ownCloud, Alfresco, Confluence, Odoo …).

C’est donc dans ce contexte houleux qu’ONLYOFFICE vient d’officialiser la version 9.3 de sa suite collaborative DOCS. Pour rappel, ONLYOFFICE Docs constitue le cœur bureautique de l’offre : c’est le moteur d’édition en ligne (textes, tableurs, présentations, formulaires PDF) que les organisations déploient sur leurs propres serveurs ou intègrent à des plateformes. Docs se positionne comme un Document Server open source, distribué sous licence AGPL v.3 en édition Community, et en versions Enterprise ou Developer pour les besoins professionnels. L’offre ne doit pas être confondue avec ONLYOFFICE DocSpace, la plateforme de collaboration documentaire bâtie au-dessus de Docs ni avec ONLYOFFICE Workspace (l’ancienne plateforme « tout-en-un » intégrant Docs, gestion de projets, CRM, messagerie et calendrier en voie de retrait).

Une branche 9.x en accélération

Depuis le lancement de la génération 9.0 en juin 2025 – qui avait apporté une refonte d’interface, l’OCR sur les PDF, l’IA dans les tableurs et la prise en charge du Markdown – ONLYOFFICE maintient un rythme de publication soutenu. La 9.1 (octobre 2025) avait marqué l’entrée dans le terrain de la biffe (redaction) sur les PDF et introduit de nouveaux outils d’annotation. La 9.2 (décembre 2025) avait élargi les API JavaScript, déployé les agents IA et ajouté l’enregistrement de macros.

Chaque itération renforce désormais le positionnement « entreprise » de la suite en élargissant le périmètre fonctionnel des PDF tout en consolidant le tableur et en intégrant l’IA de manière modulaire, sans dépendance à un fournisseur unique. Une approche qui résonne avec les préoccupations de souveraineté numérique des DSI européens.

Éditeur PDF : une alternative crédible à Acrobat

C’est de nouveau le PDF qui concentre l’essentiel des efforts. La version 9.3 étoffe les options de signature des formulaires PDF avec trois modalités : saisie textuelle (avec polices professionnelles), dessin à main levée (souris ou écran tactile) et téléchargement d’image, cette dernière bénéficiant désormais d’une option de suppression du fond blanc. Pour les environnements Enterprise, un certificat de signature numérique peut être chargé via le panneau d’administration, garantissant l’intégrité et l’authenticité des formulaires soumis.

Côté édition, l’éditeur PDF gère désormais les fichiers protégés par mot de passe, permet la création et la modification d’hyperliens (y compris en mode commentaire), prend en charge l’historique des versions et offre un accès à la biffe depuis le panneau d’outils contextuel. Le support des macros s’étend aux PDF (ajout, suppression et édition de pages, formulaires, annotations, formes, tableaux, images et diagrammes) et il est maintenant possible d’insérer des champs ajustables dans les cellules de tableau lors de la création de formulaires.

Éditeur de texte : enfin l’affichage multipage

Fonctionnalité très demandée, l’affichage multipage permet de visualiser plusieurs pages côte à côte, un mode plus pratique pour la relecture de documents longs ou la vérification de la mise en page sur écran large. On y accède via le menu Vue.

Les commentaires des relecteurs évoluent avec l’attribution de couleurs distinctes par utilisateur et l’affichage précis des points de début et de fin du texte commenté, ce qui réduit les ambiguïtés en contexte collaboratif. Les options d’en-tête et de pied de page sont regroupées dans un onglet dédié, et la sélection de texte à la souris gagne en précision (double-clic pour un mot, triple-clic pour un paragraphe).

Tableur : performances et Solver

Les fichiers volumineux (plus de 3 Mo) bénéficient d’un rendu initial accéléré, un gain notable pour les jeux de données conséquents. Le nouvel outil Solver, accessible depuis l’onglet Données, permet la résolution de problèmes linéaires par la méthode du Simplex, une fonctionnalité attendue et réclamée de longue date par les analystes habitués à Excel.

La bibliothèque de formules s’enrichit de trois fonctions d’expressions régulières (REGEXTEST, REGEXREPLACE, REGEXEXTRACT), tandis que la prise en charge des tableaux dynamiques (dynamic arrays) autorise les formules à renvoyer des résultats qui se « déversent » automatiquement dans les cellules adjacentes, alignant ONLYOFFICE sur les pratiques modernes des tableurs. Un nouveau bouton Format sur l’onglet Accueil centralise la gestion des feuilles, lignes et colonnes.

Présentations : vive les GIF animés

Ajout ciblé mais utile, l’éditeur de présentations prend désormais en charge les animations GIF en mode diaporama, sans recourir à un lecteur vidéo ou à des liens externes.

Améliorations transversales

Parmi les nouveautés qui couvrent l’ensemble de la suite : la possibilité d’ajouter des hyperliens aux images, formes et groupes (dans les documents et tableurs), l’enregistrement de macros étendu aux opérations sur les formes, l’export au format Markdown (.md) et l’ouverture des fichiers TSV en lecture.

Desktop Editors et IA

Bien évidemment, l’application de bureau (ONLYOFFICE Desktop Editors) passe également en 9.3, avec en prime le mode multifenêtres pour macOS et la connexion directe à Box et Dropbox.

Côté IA, ONLYOFFICE Docs 9.3 introduit des assistants personnalisés : les utilisateurs peuvent créer, enregistrer et épingler dans la barre d’outils des invites IA dédiées à des opérations textuelles récurrentes (résumé, reformulation, traduction) pour un accès en un clic. Une approche fidèle à la philosophie de l’éditeur : l’IA reste désactivée par défaut, et l’utilisateur conserve le choix du modèle (ChatGPT, DeepSeek, Mistral, Claude, modèle local…).

Panneau d’administration renforcé (Enterprise)

Les administrateurs Enterprise disposent de nouveaux outils : configuration initiale du serveur guidée, obtention du certificat HTTPS par script, gestion et upload de polices personnalisées, chargement simplifié de la licence et statistiques détaillées par tenant.

Avec cette version 9.3, ONLYOFFICE confirme sa stratégie de montée en gamme sur le PDF (signatures numériques, biffe, macros, historique) tout en comblant des lacunes fonctionnelles historiques du tableur (Solver, dynamic arrays). Pour les DSI qui évaluent des alternatives à Microsoft 365 ou Google Workspace dans une logique de souveraineté et de maîtrise des coûts, la suite open source d’Ascensio System continue d’élargir le champ des possibles. L’arbitrage porte de moins en moins sur les fonctionnalités fondamentales et de plus en plus sur l’écosystème d’intégration, le support et la gouvernance des données.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><

_____________________________

À lire également :