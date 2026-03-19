Les agents d’IA ne frappent plus à la porte du e-commerce, ils sont déjà dans le magasin. Ils scrutent les catalogues, testent les parcours, trient les offres et redessinent la bataille pour la visibilité, la conversion et la sécurité. Pour les e-commerçants, la rupture commence au moment où ces systèmes deviennent à la fois prescripteurs, surfaces d’attaque et nouveaux filtres d’accès au marché.

Dans les comités de direction, une question revient de plus en plus souvent : faut-il autoriser les agents d’IA à accéder aux sites d’e-commerce ? Le problème, c’est que ce débat arrive déjà trop tard. Les agents IA ne sont pas en train d’arriver dans le commerce en ligne, ils sont déjà là. Et la majorité des acteurs français n’ont aujourd’hui aucune visibilité ni sur leur présence, ni sur leur impact réel, usages et applications. Les agents IA représentent désormais 10 % du trafic de bot qualifié, et près des deux tiers ciblent des pages de formulaires, soit un signal clair d’intention commerciale. Pourtant, de nombreuses entreprises du commerce en ligne ne sont toujours pas conscientes de cette évolution, principalement parce que leurs outils d’analyse n’ont pas été conçus pour distinguer les agents IA du trafic bot générique.

Pendant que les entreprises débattent de politiques d’accès, des agents IA parcourent déjà les catalogues produits, analysent les parcours d’achat et influencent, de manière indirecte mais massive, les décisions de millions de consommateurs. La question n’est donc plus de savoir s’il faut les autoriser, mais si les entreprises peuvent se permettre de s’en passer. Ce basculement du e-commerce est déjà engagé, même s’il reste largement sous-estimé. Ark Invest estime que les agents IA pourraient générer jusqu’à 9 000 milliards de dollars de transactions e-commerce d’ici à 2030, soit près d’un quart du commerce en ligne mondial. En outre, les grandes plateformes n’attendent pas pour se positionner. Google expérimente des parcours d’achat pilotés par des agents, Amazon déploie des fonctionnalités d’achat assisté, et de nouveaux acteurs proposent déjà des expériences de shopping entièrement pilotées par l’IA.

Le contexte français : croissance forte du e-commerce et adoption accrue de l’IA

Le marché français du e-commerce continue de croître à un rythme soutenu. Selon la Fevad, entre janvier et juin 2025, le chiffre d’affaires global de l’e-commerce a atteint 92 milliards d’euros, soit une hausse de 7,9% par rapport à la même période en 2024. Malgré cette tendance, bon nombre d’entreprises françaises pilotent encore leur stratégie digitale sans savoir quels agents accèdent à leurs sites, quelles pages ils scrutent, ni quelles opportunités ou quels risques, cette activité nouvelle représente. Cette absence de visibilité ne constitue pas seulement un frein à la performance mais un risque commercial concret.

Lorsqu’un agent IA compare des offres pour le compte d’un consommateur, la présence d’une marque dans cette comparaison dépend de critères purement techniques comme la lisibilité des données produits par des machines, la structuration des prix et des stocks, ou encore la capacité du site à être exploré par des systèmes automatisés. Si ces conditions ne sont pas réunies, la marque disparaît tout simplement de la recommandation. Le consommateur ne la voit jamais, et la vente est perdue bien avant d’avoir été envisagée.

À cet enjeu commercial s’ajoute une dimension de sécurité de plus en plus critique. Les agents IA introduisent de nouveaux vecteurs d’attaque automatisés, tels que l’usurpation d’agents légitimes ou la manipulation des logiques applicatives. Dans un contexte réglementaire européen toujours plus exigeant (RGPD, Digital Services Act), continuer à analyser ce trafic avec des outils conçus pour le web d’hier expose les entreprises à des risques opérationnels, de conformité et de réputation majeurs.

Piloter les agents IA plutôt que de les subir

Il est donc temps de changer de perspective. La question n’est plus de savoir s’il faut bloquer ou ouvrir l’accès aux agents IA, mais de comprendre lesquels apportent une valeur réelle et lesquels constituent une menace. Tout commence par la visibilité afin de savoir quels agents sont présents, comprendre ce qu’ils font et analyser la manière dont ils interagissent avec les sites. Ces données existent déjà dans les flux de trafic, mais elles restent largement inexploitées faute d’outils capables de les identifier et de les qualifier correctement.

Les entreprises qui parviendront à obtenir cette visibilité pourront alors agir de manière éclairée. Elles seront en mesure d’optimiser leurs données pour les agents à forte valeur commerciale, de sécuriser leurs parcours les plus sensibles et de définir des règles d’accès cohérentes avec leurs objectifs business.

Il y a dix ans, les marques qui ont ignoré le référencement naturel sont devenues invisibles sur les moteurs de recherche. Le même phénomène est en train de se produire avec les agents IA, mais à un rythme bien plus rapide. Les entreprises qui agiront maintenant façonneront la manière dont les agents interagiront avec elles demain. Les autres découvriront trop tard que l’ère du commerce piloté par les agents était déjà en marche, alors qu’elles débattaient encore sur son existence.

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Par Benjamin Fabre, CEO et co-fondateur de DataDome

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