L’IA agentique déborde du cloud pour s’installer sur les postes de travail, dans les systèmes d’exploitation, les annuaires Internet, les datacenters français… et jusque dans les projets d’IPO les plus vertigineux. Cette semaine, InfoNews Hebdo décrypte les annonces de Nvidia, Microsoft, la Linux Foundation, SoftBank, Anthropic, le Cigref…

Bienvenue dans cette nouvelle édition d’InfoNews Hebdo, votre rendez-vous hebdomadaire avec l’actualité IT qui compte pour les DSI et les décideurs numériques. Cette semaine, Guy Hervier et Jean-François Le Nilias reviennent sur une séquence très révélatrice : l’IA agentique n’est plus seulement une promesse logicielle ou un service cloud. Elle devient une infrastructure complète.

Nvidia veut ainsi faire descendre le supercalculateur IA jusque sous le bureau avec DGX Station for Windows, et réinventer le PC à l’ère de l’IA agentique avec RTX Spark, pendant que Microsoft, à Build 2026, pousse sa logique d’« autopilote » avec modèles maison, agents autonomes, containers sécurisés et terminaux pensés pour l’IA. De son côté, la Linux Foundation veut transformer le DNS en annuaire universel des agents IA, histoire d’éviter que l’Internet agentique ne naisse déjà prisonnier de registres propriétaires.

L’infrastructure reste également au cœur de l’actualité avec l’annonce spectaculaire de SoftBank, qui promet jusqu’à 75 milliards d’euros dans des datacenters IA en France. Et la course à la valorisation s’emballe encore avec Anthropic, qui prend de vitesse OpenAI dans la perspective d’une IPO.

Le dossier de la semaine revient sur l’étude du Cigref consacrée à l’inflation cloud-logiciel.

Bienvenue dans InfoNews Hebdo…

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AU SOMMAIRE

En Bref

DGX Station for Windows : Nvidia veut remettre la workstation au centre du jeu IA

Avec DGX Station for Windows, Nvidia adapte son monstre Grace Blackwell à l’univers Microsoft pour permettre aux entreprises de développer, tester et exécuter localement des modèles IA massifs, sans tout expédier vers le cloud.

>> DGX Station for Windows : Nvidia veut mettre un supercalculateur IA sur chaque bureau

>> RTX Spark : NVidia veut s’emparer de l’ère du PC agentique

>> Computex 2026 : Nvidia redécouvre les vertus du CPU

Microsoft Build 2026 : du copilote à l’autopilote

Surface RTX Spark Dev Box, modèles MAI, Scout, MXC, Rayfin, Solara… Microsoft assemble une chaîne complète pour faire de l’agent IA une primitive d’infrastructure gouvernable, sécurisée et déployable en entreprise.

>> Surface RTX Spark Dev Box : Microsoft remet une vraie machine IA sur le bureau des développeurs

>> Avec Rayfin, Microsoft veut combler le fossé entre le code généré par IA et la production d’entreprise

>> Microsoft Scout : le premier « Autopilot » de Microsoft carbure à OpenClaw

>> Build 2026 : Windows is Back, Baby !

>> CoreUtils for Windows : Microsoft rapproche encore Windows du quotidien Linux des Devs

>> Avec sept nouveaux modèles MAI, Microsoft assume enfin son ambition de modèles frontières

>> Microsoft prépare une Super App IA et un Surface Laptop Ultra en Nvidia RTX Spark

>> Project Solara : Microsoft s’invite dans l’ère des objets agentiques

>> Microsoft poursuit son énigmatique exploration quantique en annonçant son QPU « Majorana 2 »

DNS-AID : la Linux Foundation veut donner une adresse aux agents IA

Avec DNS-AID, la Fondation Linux propose d’utiliser l’infrastructure DNS comme annuaire ouvert et vérifiable des agents IA et des serveurs MCP, afin d’éviter la multiplication de registres propriétaires.

>> DNS-AID : et si le bon vieux DNS devenait l’annuaire des agents IA ?

SoftBank promet 75 milliards d’euros dans les datacenters IA français

Le groupe japonais veut déployer jusqu’à 5 GW de capacité de calcul IA en France, avec une première tranche de 45 milliards d’euros dans les Hauts-de-France et un volet industriel porté avec EDF et Schneider Electric.

>> SoftBank promet d’engager jusqu’à 75 milliards € dans les datacenters IA français

Anthropic grille la politesse à OpenAI dans la course à l’IPO

Porté par Claude, Claude Code, Claude Cowork et Mythos, Anthropic aurait déposé confidentiellement un dossier S-1 auprès de la SEC, prenant de vitesse OpenAI dans une course boursière aussi spectaculaire que risquée.

>> Course à l’IPO : Anthropic grille la politesse à OpenAI

>> Anthropic lève 65 milliards et flirte avec les 1 000 milliards de valorisation

Le Dossier

Cigref : l’inflation cloud-logiciel devient une fuite de valeur européenne

Une nouvelle étude commandée par le Cigref chiffre l’impact des hausses tarifaires du cloud et du logiciel sur les organisations européennes. Derrière les abonnements, l’IA imposée dans les contrats et les gains de productivité encore difficiles à mesurer, c’est toute la question de la dépendance technologique et de la captation économique qui revient au premier plan.

>> Etude Asterès-Cigref 2026 : la dépendance, cet impôt américain invisible qui coûte 140 milliards par an à l’Europe

Rendez-Vous

VivaTech 2026 : dix ans d’innovation, de startups et de grand-messe tech

Pour sa dixième édition, VivaTech investira Paris du 17 au 20 juin, avec une ouverture symbolique sur les Champs-Élysées avant le salon Porte de Versailles. L’événement reste cette étrange rubrique à brac de l’innovation où se croisent startups, grands groupes, investisseurs, décideurs politiques et figures mondiales de la tech.

Insolite

Souveraineté numérique : quand les députés brillent par leur absence

Alors que le pape publie une encyclique sur l’IA, les auditions parlementaires françaises consacrées à la souveraineté numérique semblent susciter beaucoup moins d’intérêt chez certains élus. De quoi nourrir un coup de gueule : l’avenir technologique mérite sans doute un peu plus qu’une salle clairsemée.

>> Cloud, IA, puces : Bruxelles tente de transformer la souveraineté numérique en critère d’achat

À lire également :