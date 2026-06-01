Microsoft ouvrira demain sa conférence développeur « BUILD 2026 ». On devrait y parler beaucoup d’IA agentique mais pas uniquement dans le Cloud. Les nouveaux PC « RTX Spark », Windows 11 en mode agentique et même une nouvelle Super App IA devraient être au centre de bien des discussions.

La semaine s’annonce riche en annonces avec l’ouverture à 24H d’écart du Computex 2026 à Taipei et l’ouverture de la conférence Build 2026.

Nvidia a lancé ses processeurs « RTX Spark » pour animer une nouvelle génération de PC agentique sous Windows.

Et ce processeur, bien que non disponible avant octobre 2026, trouve déjà sa place sur une nouvelle machine Microsoft. L’éditeur a en effet accompagné l’annonce de Nvidia par celle d’un nouveau PC dédié à l’IA agentique : le Surface Laptop Ultra.

Surface Laptop Ultra : le pionnier d’une nouvelle ère de PC

Microsoft abandonne Intel et Qualcomm pour confier le cœur de son nouveau portable haut de gamme à NVIDIA. La puce retenue, baptisée RTX Spark, dérive de la gamme Spark de « supercalculateurs personnels » du fondeur.

Sur le papier, les chiffres donnent le vertige. Microsoft revendique le Surface Laptop le plus puissant jamais conçu, associant un GPU NVIDIA Blackwell RTX, jusqu’à 128 Go de mémoire unifiée et un support complet de CUDA. La mémoire se répartit dynamiquement entre processeur et carte graphique, de quoi mener de front rendu 3D, création assistée par IA et flux multi-modèles. Le constructeur annonce 1 pétaflop de puissance de calcul IA et la capacité d’exécuter localement des modèles allant jusqu’à 120 milliards de paramètres.

L’écran tactile mini-LED PixelSense de 15 pouces grimpe à 2 000 nits de luminosité de crête pour 262 pixels par pouce, le plus lumineux jamais livré par la marque. Microsoft a conservé les connecteurs réellement utiles aux créateurs : HDMI, USB-C, USB-A, lecteur de carte SD et prise casque. Deux finitions seront proposées, Platinum et Nightfall.

L’enjeu dépasse la fiche technique. Alors que l’essentiel des charges IA tourne dans le Cloud, Microsoft parie sur l’exécution locale, à l’heure où les entreprises découvrent la facture salée des agents autonomes facturés à l’usage. « Le PC est en train d’être réinventé », résume le PDG de NVIDIA Jensen Huang : « pendant quarante ans, on lançait des applications ; désormais, on demande, et la machine exécute ».

Le hic ? Microsoft reste très avare de détails. Pas de prix annoncé, pas de configuration détaillée et une simple disponibilité « plus tard cette année ». Bien évidemment l’étiquette « Ultra » laisse présager du très haut de gamme terriblement onéreux !

Windows 11 en fondation de l’IA agentique

Les annonces du jour de Nvidia et d’une collaboration étroite avec Microsoft sur RTX Spark comme sur la DGX Station for Windows laisse présager une pléthore d’annonces autour de Windows 11, de l’IA agentique et des outils de développement à l’occasion de la conférence Build 2026.

Satya Nadella devrait consacrer une partie importante de sa keynote à présenter Windows comme plateforme pour les agents IA. Pas de Windows 12 à l’horizon, mais une avalanche d’outils destinés aux développeurs. Selon les agendas déjà publiés, on attend un cadre dédié aux agents (« Windows Agent Framework »), un mode agentique pour Copilot et même une boutique d’agents, le tout adossé à la plateforme d’orchestration Azure AI Foundry.

Microsoft va donc nous marteler de « Windows Local AI » et de la nécessité de faire tourner les agents IA directement sur la machine, pour réduire la latence, réduire les coûts de l’IA agentique et préserver la confidentialité, exactement la promesse du Surface Laptop Ultra.

Une Super App IA pour Windows 11

La grande inconnue demeure la rumeur du moment qui galoppe sur la toile : celle d’une « Super App IA » signée Microsoft.

L’idée de Microsoft serait de réunir dans une interface unique le chat Copilot, GitHub Copilot, Copilot Cowork et un outil d’automatisation agentique baptisé « Autopilot ». Ce dernier devrait être l’une des grandes annonces de Build et devrait être la plateforme agentique qui va transformer Windows en OS agentique.

La Super App Microsoft ne sera probablement pas dévoilée à Build 2026. Mais Microsoft devrait quand même montrer comment toutes ses plateformes IA convergent désormais à l’ère agentique. Après tout, ce n’est pas une surprise. On voit déjà Anthropic fusionner bien des fonctionnalités IA au sein de son application Cloud. Et l’on sait qu’OpenAI aussi planche sur une Super App.

Il sera intéressant de voir comment Microsoft fait évoluer son système existant alors que Google de son côté peaufine son Aluminium OS (la version desktop d’Android, dopée à Gemini) pour animer les futurs PC « Googlebooks ».

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