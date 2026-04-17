La sortie de Windows voulue par la DINUM, la percée de Claude dans Microsoft 365, les évolutions réseau de Linux 7.0, la cybersécurité autonome d’IBM, la baisse des valeurs du cloud, le débat sur l’IA intégrée dans les licences : cette semaine, l’actualité IT est dense, politique et très concrète pour les DSI..

C’est vendredi, et c’est donc l’heure de retrouver InfoNews Hebdo. Cette semaine, l’émission navigue entre souveraineté numérique, guerre des plateformes bureautiques, infrastructures critiques, cybersécurité et nouveaux modèles économiques du logiciel. Un menu particulièrement révélateur d’un marché IT qui change vite, et parfois brutalement.

D’un côté, la DINUM donne un signal fort en voulant tourner la page de Windows au profit de Linux. Derrière le symbole, c’est toute la question des dépendances technologiques de l’État qui remonte à la surface.

De l’autre, Anthropic avance ses pions au cœur même de Microsoft 365, transformant Word, Excel et PowerPoint en nouveau champ de bataille face à Copilot.

Dans le même temps, Linux 7.0 rappelle que l’innovation continue aussi au niveau le plus bas de la pile, avec des apports réseau très concrets, tandis qu’IBM tente de préparer les entreprises à une cybersécurité à vitesse machine.

Au programme également, les valeurs du cloud qui décrochent, la tentation croissante d’intégrer l’IA directement dans le prix des licences et un Patch Tuesday d’avril suffisamment massif pour inquiéter jusqu’aux équipes IT les plus aguerries.

Sans plus tarder, place à nos animateurs, Guy Hervier et Jean-François Le Nilias.

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AU SOMMAIRE

EN BREF

La DINUM veut sortir Windows

La bascule annoncée vers Linux dépasse largement le cas des 234 agents de la DINUM : elle ouvre un vrai débat sur la désensibilisation de l’État aux technologies américaines et sur la possibilité d’un mouvement de fond dans l’administration.

>> La DINUM largue Windows en faveur de Linux et veut enclencher un mouvement de fond

>> 234 postes : la DINUM sort de Windows, pas l’État

Claude s’installe dans Microsoft 365

En entrant dans Word après Excel et PowerPoint, Claude ne se contente plus d’assister les utilisateurs : Anthropic vient défier Microsoft sur son propre terrain, au cœur des workflows documentaires les plus stratégiques.

>> Claude IA s’installe peu à peu au cœur de Microsoft 365

>> Claude Opus 4.7 : Anthropic muscle son modèle phare, mais garde Mythos sous clé

Les apports de Linux 7.0

AccECN, optimisation du trafic UDP, améliorations IPv6 et arrivée de cake_mq : Linux 7.0 montre que le noyau continue d’évoluer là où cela compte vraiment pour les performances réseau.

IBM dégaine Autonomous Security

Face à des menaces de plus en plus automatisées, IBM pousse une réponse du même ordre : une sécurité orchestrée par agents, capable de cartographier, corriger et contenir plus vite que les équipes humaines seules.

>> IBM dégaine « Autonomous Security » pour contrer les cyberattaques agentiques à vitesse machine

Les valeurs du cloud en berne

Quand les valeurs cloud décrochent, ce n’est pas qu’un simple accident boursier : c’est tout le récit de croissance, de rentabilité et de valorisation des éditeurs SaaS qui commence à être réinterrogé.

>> 24 % du cloud est gaspillé selon une nouvelle étude Insight

LE DOSSIER

Intégrer l’IA dans le prix de la licence ? Le cas ServixeNow

Avec ServiceNow en éclaireur, les éditeurs testent un nouveau modèle : intégrer l’IA d’office dans les abonnements pour accélérer l’adoption, au risque de rendre les coûts encore plus opaques pour les entreprises.

RENDEZ-VOUS

Hannover Messe 2026

Le salon qui a remplacé le fameux CEBIT des années 90 conserve un vrai volet technologique…

International Supercomputing Conference 2026 – Hambourg, du 20 au 24 avril 2026

INQUIÉTUDE

Un Patch Tuesday inquiétant

Plus de 160 failles corrigées, des zero-days, SharePoint, Defender, Office et Windows dans la même salve : le Patch Tuesday d’avril ressemble moins à une routine mensuelle qu’à une alerte générale.

>> Un patch Tuesday massif et inquiétant