De l’hyperconvergence pure et dure au cloud privé ouvert… Depuis plus d’un an, Nutanix collectionne les partenariats stockage comme d’autres les stickers sur un laptop. Après Dell et Pure Storage (désormais dénommé EverPure), c’est au tour de NetApp de rejoindre la danse. Décryptage d’une stratégie qui redessine les lignes du datacenter.

Il y a encore trois ans, suggérer à un ingénieur Nutanix de brancher du stockage externe sur sa plateforme aurait provoqué un haussement de sourcils, voire un léger malaise. L’hyperconvergence, c’était l’ADN même de la maison : compute et stockage fusionnés dans la même boîte, extensible par adjonction de mêmes boîtes similaires, point final.

Mais depuis, Nutanix est devenu bien plus qu’une plateforme d’hyperconvergence. C’est une plateforme de cloud privé et hybride qui conserve son ADN de simplicité.

Parallèlement; l’acquisition de VMware par Broadcom fin 2023, et les bouleversements tarifaires qui ont suivi, ont rebattu toutes les cartes. Des milliers de clients VMware se sont retrouvés à réévaluer leur infrastructure, et Nutanix a compris que pour les accueillir, il fallait parler leur langue; celle des architectures désagrégées où compute et stockage vivent sur des cycles de rafraîchissement distincts.

La mutation a été méthodique. En 2024, Nutanix annonce un premier rapprochement avec Dell d’abord autour de PowerFlex pour ajouter du Compute indépendamment du stockage, puis autour de PowerStore, pour ajouter des nœuds de stockage indépendamment du Compute. Le support PowerFlex s’est concrétisé en GA au printemps 2025.

Dans la foulée, lors de .NEXT 2025 à Washington, c’est Pure Storage (depuis rebaptisé Everpure) qui monte sur scène aux côtés du CEO Rajiv Ramaswami pour dévoiler une intégration profonde entre le FlashArray et la Nutanix Cloud Platform (NCP) via NVMe/TCP. Cette solution Everpure s’appuie sur une connectivité NVMe over TCP et supporte les serveurs des grands constructeurs — Cisco, Dell, HPE, Lenovo — offrant aux entreprises la liberté de réutiliser leur matériel existant.

NetApp entre dans l’arène

Annoncé cette semaine lors de .NEXT 2026 à Chicago, l’accord entre Nutanix et NetApp prévoit l’intégration de l’infrastructure de données NetApp, bâtie sur ONTAP, avec la Nutanix Cloud Platform et l’hyperviseur AHV, pour une disponibilité prévue dans le courant de l’année. C’est clairement le partenariat qui manquait pour faire de Nutanix une plateforme universelle.

Concrètement, les systèmes all-flash AFF série A et certains systèmes hybrides FAS de NetApp seront supportés par NCP. Cisco est également de la partie avec une déclinaison FlexPod intégrant Nutanix.

Les deux partenaires veulent permettre une modernisation des environnements virtualisés qui soit « simple, sécurisée et rapide ». L’intégration promet des migrations de VM accélérées grâce à NetApp Shift et Nutanix Move, avec des conversions « mesurées en minutes », ainsi qu’une cyber-résilience intégrée via la protection autonome contre les ransomwares propulsée par l’IA de NetApp.

Mais le plus intéressant se joue peut-être dans le volet prospectif : les deux acteurs prévoient d’intégrer ONTAP à la solution Nutanix Agentic AI, la pile logicielle complète conçue pour accompagner les entreprises dans l’adoption de l’IA agentique. Autrement dit, NetApp ne se positionne pas uniquement comme un tiroir de stockage sous la couche Nutanix, mais comme un partenaire pour alimenter les futures architectures d’IA en données.

Un marché en recomposition accélérée

Ce rapprochement est le reflet d’un mouvement de fond : la convergence entre modernisation de l’infrastructure et services de données intelligents. À .NEXT 2026, l’écosystème de partenaires a quasiment doublé pour atteindre environ 120 sponsors et partenaires. Dell, Microsoft, NetApp et MongoDB représentent quatre couches distinctes de l’infrastructure entreprise : distribution, extension cloud, gestion des données et couche applicative. Et sur ces 4 couches, la plateforme Nutanix se révèle plus souple et ouverte que jamais.

Nutanix est-il en train de définir une nouvelle catégorie, celle du système d’exploitation unifié d’infrastructure cloud. Avec le support imminent de Dell PowerStore en GA, l’approfondissement de l’intégration Lenovo, et maintenant l’alliance stratégique NetApp, la vision de Nutanix autour de sa « Cloud Platform » prend véritablement forme.

MongoDB : l’offensive sur les bases de données

Parallèlement au volet stockage, Nutanix a frappé un autre coup à .NEXT 2026 en annonçant une intégration certifiée entre le Nutanix Database Service (NDB) et MongoDB Ops Manager, disponible immédiatement pour les détenteurs d’une licence MongoDB Enterprise Advanced dans NDB 2.10.

L’idée est de marier l’automatisation d’infrastructure côté NDB avec l’intelligence opérationnelle de MongoDB Ops Manager. Le provisionnement de clusters shardés MongoDB, qui nécessitait auparavant une coordination de plusieurs jours entre équipes infrastructure et DBA, peut désormais s’exécuter en quelques minutes grâce à des workflows automatisés. La sauvegarde et la restauration sont coordonnées entre Ops Manager et NDB Time Machine, permettant une récupération « mesurée en minutes ».

La trajectoire de Nutanix dessine un arc narratif limpide : passer du statut de champion de la boîte hyperconvergée à celui de plateforme de contrôle universelle pour le cloud hybride. Chaque nouveau partenariat – Dell pour le stockage défini par logiciel, Everpure pour le flash haut de gamme, NetApp pour la gestion de données d’enterprise, MongoDB pour les bases NoSQL – ajoute une brique à l’édifice. Le maître mot chez Nutanix n’est définitivement plus « hyperconvergence » mais « flexibilité ».

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