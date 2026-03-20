La hausse des prix des PC, la poussée du cloud souverain, le bras de fer entre Microsoft, OpenAI et AWS, la charge du Cispe contre la pseudo-souveraineté, les éditeurs logiciels bousculés par l’IA, la gouvernance des agents IA, Documation et l’explosion des rémunérations des patrons IT : cette semaine, l’actualité IT rappelle que le numérique n’est plus seulement une affaire de technologie, mais aussi de contrôle, de dépendance et de rapport de force. C’est l’heure de votre émission InfoNews Hebdo…

Bienvenue dans ce nouveau numéro d’InfoNews Hebdo, l’émission qui déchiffre l’actualité IT à hauteur de DSI. Cette semaine, il est d’abord question d’un retour brutal au réel économique : le PC redevient cher, non pas à cause d’un simple accident de marché, mais parce que les chaînes d’approvisionnement, la mémoire et les tensions géopolitiques redessinent durablement le coût de l’équipement. En parallèle, la souveraineté continue de monter d’un cran. Safeo lance une alternative cloud fondée sur XCP-ng, pendant que le Cispe durcit le ton contre les offres de “souveraineté” importées et le sovereign washing.

Autre front chaud : l’IA. D’un côté, Microsoft serait prêt à contrer devant les tribunaux la relation nouvelle entre OpenAI et AWS sur le terrain stratégique des agents d’entreprise. La firme de Redmond estime que l’accord entre AWS et OpenAI ne respecte pas le contrat d’exclusivité signé entre Microsoft et OpenAI. De l’autre, les éditeurs de logiciels commencent à montrer le vrai visage de la transition vers l’IA : restructurations, réallocations budgétaires et nouvelles pressions sur les métiers.

Dans notre dossier, nous revenons justement sur la gouvernance IA, devenue un sujet de responsabilité directe pour les DSI.

Pendant ce temps là, les rémunérations des patrons de la Tech s’envolent…

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AU SOMMAIRE

En Bref

PC : la fin du low cost ?

IDC alerte sur un marché du PC en fort recul en volume, mais en hausse en valeur : les machines bon marché s’effacent et la hausse des prix pourrait s’installer durablement.

Safeo dégaine un cloud souverain

Avec Open Cloud, Safeo mise sur Vates XCP-ng pour proposer une alternative européenne concrète aux plateformes américaines, avec un discours qui mêle souveraineté, proximité et cybersécurité.

Microsoft prêt à judiciariser AWS

Le partenariat entre OpenAI et AWS autour de Frontier ravive les tensions avec Microsoft, qui entend défendre jusqu’au bout ses droits historiques sur l’accès aux modèles d’OpenAI.

>> Microsoft menace de poursuivre OpenAI et Amazon : la guerre du cloud IA est déclarée

Le Cispe contre le sovereign washing

Les fournisseurs cloud européens veulent remettre de la rigueur dans le débat sur la souveraineté et réclament à Bruxelles des critères fondés sur le contrôle réel de la technologie et la protection contre les lois extraterritoriales.

IA : les éditeurs de logiciels entrent dans le dur

Chez Atlassian, les suppressions de postes illustrent une bascule plus large : l’IA n’est plus seulement un argument produit, elle redéfinit les coûts, les effectifs et le modèle opérationnel des éditeurs.

Le Dossier

Gouvernance IA : les DSI n’ont plus droit à l’erreur

À mesure que les agents IA gagnent en autonomie, la question n’est plus de savoir s’il faut les déployer, mais comment les contrôler, les tracer et en assumer les conséquences devant les régulateurs et les conseils d’administration.

Rendez-vous

Documation : du document à la donnée, enfin ?

Le salon parisien du management de l’information reste fidèle à son ADN documentaire, mais il est désormais sommé de prouver qu’à l’ère de l’IA, le document peut devenir un vrai point d’entrée vers la donnée, la confiance et l’automatisation utile.

Carton rouge

Explosion des revenus des patrons IT

L’exemple d’IBM et de la rémunération d’Arvind Krishna rappelle à quel point le capitalisme technologique a changé d’échelle : pendant que les entreprises parlent d’efficacité, les packages des dirigeants continuent de décoller.