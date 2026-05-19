Anthropic rachète Stainless, spécialiste des SDK, CLI et serveurs MCP. Une acquisition très technique en apparence, mais stratégique : dans l’ère des agents IA, la valeur ne réside plus seulement dans le modèle, mais dans sa capacité à se connecter proprement aux outils, aux données et aux processus métier des entreprises.

L’IA générative entre dans une nouvelle phase. Après la course aux modèles, aux fenêtres de contexte et aux performances de raisonnement, le vrai différenciateur se déplace vers un sujet moins spectaculaire mais décisif : la capacité des IA à se connecter proprement aux outils, aux données et aux processus métier des entreprises. L’agent qui agit en toute autonomie pré-suppose une infrastructure d’intégration fiable. C’est précisément ce terrain qu’Anthropic vient de se renforcer avec l’acquisition de Stainless.

Stainless, la plomberie développeur derrière les API

Cette dernière n’est pas une entreprise très connue du grand public. Mais elle occupe une place importante dans l’écosystème des développeurs. Fondée en 2022, la startup s’est spécialisée dans la génération de SDK, d’interfaces en ligne de commande et de serveurs MCP à partir de spécifications d’API. En clair, elle transforme une API en outils directement utilisables par les développeurs, dans leurs langages et environnements habituels : TypeScript, Python, Go, Java, Kotlin et d’autres.

Ce travail est souvent invisible, mais il est essentiel. Une API mal documentée, un SDK incomplet ou une bibliothèque qui ne suit pas l’évolution du service peuvent suffire à freiner l’adoption d’une plateforme. Stainless adresse précisément ce problème : faire en sorte que l’API ne soit pas seulement disponible, mais réellement consommable, maintenable et pratique à utiliser. Sa solution permet de produire des bibliothèques qui semblent écrites pour chaque langage, qui gèrent les détails fastidieux (pagination, erreurs, reprises, typage, streaming) et qui restent synchronisées quand l’API évolue.

« J’ai créé Stainless parce que les SDK méritent autant d’attention que les API qu’ils enveloppent » explique Alex Rattray, fondateur et CEO de Stainless.

La société ne se contente pas de générer des SDK. Elle produit aussi des serveurs MCP et des outils destinés à rendre les API plus exploitables par les agents IA. Autrement dit, elle transforme une API classique en interface consommable non seulement par un développeur humain, mais aussi par un agent IA.

Et la startup n’est pas un acteur marginal. Avant son rachat, l’entreprise revendiquait des clients et usages chez plusieurs plateformes très exposées aux développeurs, dont OpenAI, Anthropic, Meta, Cloudflare, Mux, Modern Treasury ou encore Weights & Biases. En décembre 2024, elle avait annoncé une série A de 25 millions de dollars menée par a16z, avec la participation de Sequoia, Felicis, Zapier et MongoDB Ventures. Dans le cas d’Anthropic, la relation est déjà ancienne. Stainless a généré les SDK officiels de l’API Claude depuis les débuts de cette API. Autrement dit, Anthropic ne rachète pas un fournisseur inconnu, mais une brique déjà intégrée à son expérience développeur et à Claude Code.

MCP, la prise universelle que veut imposer Anthropic

C’est là que MCP entre en scène. Le Model Context Protocol, créé par Anthropic, vise justement à standardiser la manière dont les assistants IA se connectent aux outils et aux sources de données. En ajoutant Stainless à ses équipes, Anthropic renforce donc une couche stratégique : celle qui permet à Claude de ne plus seulement dialoguer avec un utilisateur, mais d’interagir avec des applications, des API et des workflows. Plutôt que d’attendre que chaque éditeur expose proprement ses outils à Claude, la firme américaine récupère une technologie capable d’accélérer cette mise en compatibilité.

L’acquisition a donc beaucoup de sens. D’abord parce qu’elle améliore l’expérience développeur autour de Claude, un critère décisif pour les éditeurs, les intégrateurs et les entreprises qui veulent bâtir sur une plateforme IA. Ensuite parce qu’elle accélère la mise en place de connexions robustes entre Claude et les outils métiers. Enfin parce qu’elle accompagne la montée en puissance de Claude Code et des usages agentiques, où l’IA doit lire, écrire, appeler des services, déclencher des actions et gérer des erreurs.

Une acquisition technique, mais un enjeu de gouvernance

Mais l’enjeu dépasse la seule productivité des développeurs. Dans les entreprises, les agents IA devront être gouvernés, audités et limités dans leurs droits d’action. La qualité des interfaces techniques deviendra donc un élément de sécurité autant qu’un facteur d’adoption. En rachetant Stainless, Anthropic ne se contente pas d’ajouter une compétence technique. Elle consolide une partie de l’infrastructure qui permettra à Claude de s’insérer plus profondément dans les environnements professionnels.

Une acquisition qui rappelle que les leaders de l’IA que sont Anthropic et OpenAI ne veulent plus uniquement s’imposer en fournisseur de modèles mais maîtriser l’infrastructure et l’interface de l’IA agentique. Logique. La valeur se déplace progressivement vers les couches qui orchestrent, gouvernent, sécurisent et rendent actionnables les modèles. Le rachat de Stainless s’inscrit dans ce mouvement : moins visible qu’un nouveau Claude Opus ou Sonnet, mais potentiellement beaucoup plus structurant pour l’adoption en entreprise.

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