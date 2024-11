Anthropic dévoile le Model Context Protocol (MCP), un protocole open source conçu pour standardiser les connexions entre les assistants IA et les systèmes d’entreprise. Reste désormais à faire le plus dur : convaincre les plateformes de données et les concurrents IA de l’adopter…

Anthropic vient d’annoncer la publication en open source du Model Context Protocol (MCP), un nouveau protocole standardisé permettant de connecter les assistants d’IA (et pas uniquement Claude AI) aux différentes sources de données des entreprises : référentiels de contenu, outils métier et environnements de développement.

« Alors que les assistants d’IA se démocratisent, l’industrie a massivement investi dans les capacités des modèles, réalisant des avancées rapides en matière de raisonnement et de qualité », explique Anthropic. « Pourtant, même les modèles les plus sophistiqués restent contraints par leur isolement vis-à-vis des données — prisonniers derrière des silos d’information et des systèmes hérités. Chaque nouvelle source de données nécessite sa propre implémentation personnalisée, rendant difficile la mise à l’échelle de systèmes véritablement connectés. »

Le protocole MCP propose une architecture à deux composants : des serveurs MCP qui exposent les données, et des clients MCP qui s’y connectent. Cette approche vise à remplacer la multiplication des intégrations spécifiques par une interface unique et standardisée.

Le protocole est lancé avec trois éléments principaux :

La spécification technique du protocole et ses SDK

Le support des serveurs MCP locaux dans les applications Claude Desktop

Un dépôt open source de serveurs MCP préconfigurés

Des connecteurs sont déjà disponibles pour plusieurs plateformes courantes comme Google Drive, Slack, GitHub, Git, Postgres et Puppeteer. Plusieurs entreprises technologiques ont déjà adopté le protocole, notamment Block, Apollo, Zed, Replit, Codeium et Sourcegraph.

Sur le plan technique, le protocole permet une connexion bidirectionnelle sécurisée entre les sources de données et les outils d’IA. Les utilisateurs de Claude for Work peuvent dès à présent tester les serveurs MCP en local pour connecter Claude à leurs systèmes internes. Le déploiement de serveurs MCP en production sera possible prochainement.

Anthropic a choisi de développer ce protocole en open source et invite la communauté des développeurs à y contribuer, notamment via le dépôt de connecteurs et d’implémentations disponible publiquement. L’éditeur espère ainsi voir ses concurrents adopter son protocole pour leurs propres assistants IA. Reste à les convaincre, ce qui ne sera pas simple. D’autant qu’OpenAI semble poursuivre sa propre voie en la matière avec par exemple sa fonctionnalité « Work with Apps » qui permet à ChatGPT de comprendre les autres Apps.

