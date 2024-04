Une étude Gartner met en évidence la célérité à laquelle les IA envahissent l’univers du développement logiciel en entreprise et les nombreux atouts qui en découlent au-delà des purs aspects de productivité…

Et si, demain, on ne parlait plus d’outils no-code mais de développeurs no-code ? L’IA est en train de totalement métamorphoser le métier de développeur. Par ses capacités à générer du code, mais aussi à l’analyser, l’optimiser, le commenter, voir le corriger, l’IA générative s’est mutée en outil du quotidien indispensable aux développeurs.

GitHub Copilot, AWS CodeWhisperer, Google Gemini Code Assist, Tabnine, Cody, AI Code Reviewer, Replit Ghostwriter, Kodezi, Divi AI, AskCodi, Codiga, SQLAI, SinCode, WPCode… On ne compte plus les assistants IA pour développeurs. L’IA générative se révèle chaque trimestre un peu plus douée pour transformer des problèmes exprimés en langage naturel en codes informatiques.

Selon Gartner, alors que seulement 10% des développeurs d’entreprise utilisaient de tels assistants au début de 2023, ils seront 75% d’ici 2028 à exploiter au quotidien des assistants de codage IA.

L’étude Gartner révèle également que 63% des organisations sont actuellement en phase de test, de déploiement, ou ont déjà déployé des assistants de codage IA.

Pour Gartner, ces outils révolutionnent le développement logiciel bien au-delà de la simple génération et complétion de code. Ils agissent comme des collaborateurs virtuels, stimulant le brainstorming et améliorant la qualité du code, ce qui permet aux développeurs de continuellement se perfectionner et de maîtriser de nouveaux frameworks de programmation. Selon Gartner, les bénéfices ne se restreignent pas uniquement à l’optimisation de l’efficacité des développeurs, mais incluent aussi l’augmentation de la satisfaction au travail et la fidélisation des employés, participant ainsi à la diminution des dépenses associées au turnover.

Dit autrement, les entreprises ne doivent pas se focaliser sur les seules métriques de réduction des coûts et de productivité des développeurs pour juger de l’utilité de ces assistants IA. Ces atouts ne sont que la partie émergée de l’iceberg. Pour capturer la valeur réelle de ces IA, il faut étendre les discussions au-delà de l’aspect « gain de temps ».

« Le calcul des gains de temps sur la génération de code est un bon point de départ pour construire une histoire sur la valeur de ces assistants », explique Philip Walsh, Sr Principal Analyst chez Gartner. « Cependant, afin de présenter la valeur totale de l’entreprise pour les assistants de code IA, les responsables de l’ingénierie logicielle devraient cependant tracer des liens entre la valeur et les multiples répercussions de ces IA avant d’analyser un retour plus global pour l’organisation. »

Gartner avertit au passage les responsables IT : l’implémentation des assistants de codage IA ne se limite pas à une question technologique ou financière, elle requiert une redéfinition des approches et des attentes en matière de développement logiciel dans les entreprises. Ces outils IA, en transformant radicalement les méthodes de travail des développeurs, posent les fondements d’un nouvel environnement de travail IT enrichi et plus efficace qui devrait à terme – même si c’est encore loin d’être le cas aujourd’hui – engendrer de notables améliorations à la fois dans la qualité et la sécurité du code logiciel produit dans les entreprises.

