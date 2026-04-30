La transformation numérique avance, mais les angles morts se multiplient. Entre microservices, API tierces, IA et vieux systèmes qui tiennent encore la boutique, le réseau devient le dernier terrain solide pour reprendre la main. La résilience repose moins sur l’accumulation d’outils que sur une visibilité réseau continue, capable de relier performance, sécurité et qualité des données.

La transformation numérique est souvent abordée comme une démarche progressive et maîtrisée. Pourtant, le fonctionnement réel des systèmes raconte une histoire bien plus complexe. En effet, la montée en puissance des services cloud, l’essor des dépendances fournisseurs et le poids toujours déterminant des systèmes hérités créent des chaînes techniques longues et hétérogènes. Cette dynamique réduit progressivement la capacité de contrôle des équipes, malgré des investissements croissants et des ambitions élevées.

Ce décalage entre l’intention stratégique et le fonctionnement réel des infrastructures montre que la transformation ne se résume pas à une montée en puissance technologique. Elle suppose une reconfiguration profonde des fondations, afin de comprendre précisément ce qui se déroule dans l’environnement numérique et d’anticiper les points de fragilité.

Retrouver contrôle et résilience grâce au réseau

Le principal défi de la résilience numérique réside dans la capacité à préserver la confiance et la continuité alors que tout est en constante évolution dans des environnements complexes. Réussir, c’est savoir anticiper les perturbations numériques, y résister, s’en relever rapidement et s’adapter, sans jamais compromettre les opérations, la sécurité ni la confiance des utilisateurs. Le réseau occupe une place unique dans cette lecture, car il constitue la seule couche qui accompagne l’intégralité des interactions, du terminal jusqu’aux applications distribuées. Cette position structurelle permet d’obtenir des signaux précis, indépendants des outils de surface, et essentiels pour discerner les dégradations qui affectent la performance ou la sécurité.

Les architectures actuelles souffrent toutefois d’une dispersion croissante. La fragmentation des données, l’existence de systèmes en silo ou l’absence de visibilité transverse créent des zones d’ombre qui empêchent d’identifier clairement les causes des perturbations. À mesure que les environnements se modernisent, une simple interaction peut emprunter un enchaînement complexe de micro-services, de régions cloud, de conteneurs et d’API tierces. Cette dynamique multiplie les points sensibles et complique l’analyse, surtout lorsque les outils internes produisent des informations non alignées.

Cette réalité explique en partie pourquoi les démarches de monitoring traditionnelles perdent en efficacité. Les signaux ne convergent plus, les alertes se superposent sans cohérence et les équipes passent davantage de temps à interpréter des données contradictoires qu’à résoudre les problèmes. La continuité analytique devient alors un enjeu stratégique. Une approche unifiée, fondée sur des données homogènes et collectées au plus près des flux, rétablit la capacité à comprendre le fonctionnement réel des applications et à anticiper les dégradations.

D’après le dernier baromètre du CESIN, 30 % des entreprises estiment que la majorité de leurs incidents de cybersécurité proviennent de tiers. Pour y remédier, les entreprises renforcent leurs contrats avec des clauses de sécurité et soumettent les organisations avec lesquelles elles travaillent à des questionnaires de sécurité. Néanmoins, cela confirme que la fragmentation des environnements génère une exposition accrue, et que les cyberattaquants exploitent ces failles.

L’observabilité face aux défis de l’IA

L’intégration de l’intelligence artificielle (IA) devient un élément central des stratégies numériques, avec un rôle d’accélérateur pour l’automatisation, la réduction des incidents et la prévision. Seulement, les pipelines IA et les modèles de machine learning fonctionnent uniquement avec des flux d’entrée réguliers et de haute qualité. Sans cela, ils ne peuvent permettre un traitement fiable.

Par ailleurs, les systèmes hérités montrent souvent leurs limites lorsqu’il s’agit d’absorber les volumes croissants générés par l’augmentation du trafic en périphérie ou par la multiplication des terminaux. Les pertes de paquets, les certificats expirés ou les échecs d’échanges TLS perturbent la collecte, conduisant à des diagnostics incomplets. Cette fragilité s’accentue avec l’arrivée de données issues d’objets connectés, qui introduisent davantage de variabilité dans les flux.

Cette dépendance à la qualité de la donnée s’inscrit également dans un contexte réglementaire plus exigeant. La gouvernance de l’IA, telle qu’elle se met en place en Europe avec l’IA Act, repose sur la précision, la traçabilité et la disponibilité des données. Les organisations ne disposent donc pas seulement d’un impératif technique, mais aussi d’une obligation structurelle : garantir l’intégrité de ce qui alimente leurs futurs modèles.

Ces enjeux techniques convergent avec l’importance de conserver une visibilité continue sur les flux, de maîtriser la chaîne de dépendances et de documenter la fiabilité des données. Dans des environnements distribués, cette capacité représente désormais un critère central de résilience.

Aujourd’hui, les dépendances tierces et les vulnérabilités applicatives représentent autant de maillons fragiles menaçant le bon déroulement de la transformation numérique des entreprises. Les entreprises peuvent réussir si elles s’appuient sur une visibilité en temps réel au niveau des paquets sur l’ensemble des environnements (Cloud, SaaS, IA, datacenters). Ces éléments leur permettent de renforcer la résilience numérique et redonnent aux équipes IT un contrôle total, afin qu’elles aient suffisamment confiance dans leurs résultats pour prendre des décisions plus sûres, plus justes et plus rapides.

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Par Daniel Crowe, Area Vice President, France & Europe du Sud chez Netscout

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