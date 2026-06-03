Après l’échec du Snapdragon Dev Kit, Microsoft revient avec une boîte autrement plus musclée. RTX Spark, Windows 11 Pro, CUDA, WSL 2 et agents confinés composent une mini-station taillée pour ceux qui veulent coder, tester et itérer sur l’IA sans brûler du jeton.

En début de semaine, lors du GTC Taipei organisé en marge du Computex 2026, NVIDIA a dévoilé une nouvelle famille de produits baptisée RTX Spark. Au cœur de ces machines de petit format, un superchip qui marie un GPU Blackwell RTX (jusqu’à 6 144 cœurs CUDA) à un processeur Arm Grace économe (jusqu’à 20 cœurs). L’ensemble revendique jusqu’à 1 pétaflops de calcul IA (en FP4) et 128 Go de mémoire unifiée partagée entre CPU et GPU. De quoi exécuter localement des modèles de plus de 120 milliards de paramètres ! Un processeur destiné à faire entrer les PC Windows dans l’ère des agents personnels intelligents, des workflows IA créatifs et des modèles lourds exécuter localement pour réduire les coûts et l’empreinte numérique de l’IA.

Dès l’annonce, Microsoft a officialisé son Surface Laptop Ultra (disponible cet autonome). Mais ses ingénieurs ont aussi voulu pousser plus loin le potentiel du « RTX Spark » en s’affranchissant des contraintes de mobilité et d’autonomie d’un ordinateur portable. Hier, lors de l’ouverture de sa conférence BUILD 2026, la firme américaine a dévoilé sa « Surface RTX Spark Dev Box », une mini-station de développement taillée pour l’IA locale.

Une réponse à l’économie du jeton

Pour les développeurs, l’enjeu est moins la puissance brute que la maîtrise des coûts. Chaque itération facturée au jeton finit par peser lourd. En ramenant le calcul à la périphérie, NVIDIA et Microsoft proposent de réserver les appels aux modèles frontières aux seuls problèmes qui les justifient et de traiter le reste sur sa propre machine.

Côté Windows, l’offensive s’accompagne de briques pensées pour les agents : les Microsoft eXecution Containers isolent les agents pour contenir les risques d’injection de prompt, tandis que le runtime OpenShell de NVIDIA, Windows ML couplé à TensorRT et le nouveau WSL-C complètent une pile désormais taillée pour l’IA agentique locale.

Une station compacte, sans compromis thermique

Dévoilée à Build par Satya Nadella, la Surface RTX Spark Dev Box assume son statut de mini-station. Microsoft veut proposer une petite station Windows de développement IA, moins intimidante qu’une station DGX (cf l’annonce de la DGX Station for Windows), plus cohérente qu’un simple PC Copilot+ et surtout parfaitement alignée avec CUDA et l’écosystème IA de NVidia.

Le châssis de la machine mérite que l’on s’y arrête. Microsoft a opté pour un corps monolithique en aluminium anodisé imprimé en 3D, percé de 1 000 évents, clin d’œil aux 1 000 téraflops annoncés. Le tout est plutôt très réussi et évoque vaguement une Xbox X aplatie. Et ce châssis sert aussi, ici, de dissipateur thermique. Son enveloppe thermique de 100 W, supérieure aux 45 à 80 W des portables Spark, vise explicitement les charges longues : entraînement léger, fine-tuning, inférence de grands modèles, pipelines agentiques ou tests de frameworks IA.

La connectique reste classique (deux USB-C, HDMI, USB-A, Ethernet, prise casque) même si l’un des ports USB-C semblent un peu particulier (Microsoft et NVidia semblent avoir une idée derrière la tête avec ce connecteur mais refusent tout commentaire pour le moment).

Windows 11, mais enfin pensé pour les développeurs

La vraie différence de cette « Surface RTX Spark Dev Box» ne vient pas seulement du silicium et du design de la machine. Microsoft a peaufiné l’expérience Dev. L’editeur livre la machine avec Windows 11 Pro préconfiguré pour les développeurs : thème sombre, barre des tâches épurée, widgets supprimés, mode Ne pas déranger activé, Developer Mode enclenché et PowerShell 7 comme shell par défaut. VS Code, GitHub Copilot, Git, Python, Node.js et WSL 2 sont préinstallés, avec GPU passthrough et support CUDA.

La Dev Box s’inscrit aussi dans les efforts récents de Microsoft pour rendre Windows 11 moins hostile aux développeurs : meilleure intégration de WSL, terminal enrichi, Coreutils pour Windows, IA dans la ligne de commande, Windows ML avec TensorRT, Windows Copilot Runtime, AI Toolkit pour VS Code et intégration avec Foundry. Nvidia y ajoute de son côté OpenShell, NemoClaw, des optimisations llama.cpp/vLLM et l’intégration des Microsoft eXecution Containers pour isoler les agents locaux et limiter les risques d’accès incontrôlé aux fichiers et applications.

Tirer les leçons de l’échec Qualcomm

Microsoft n’en est pas à son premier essai. En 2024, le Snapdragon Dev Kit (Projet Volterra) conçu avec Qualcomm avait tourné au fiasco : retards à répétition, port HDMI sacrifié, Windows 11 Home au lieu de Pro, puis annulation pure et simple et remboursements généralisés.

Ne doutons pas que l’éditeur aura tiré les leçons de cet échec. Cette fois, Microsoft capitalise à la fois sur cette mésaventure (on apprend toujours de ses échecs), sur le savoir-faire de NVIDIA et sur ses propres efforts pour assainir Windows 11.

Trois facteurs clés devraient faire la différence avec l’ancien projet Volterra : la maturité de CUDA et de sa communauté, la puissance IA locale de Nvidia et un Windows 11 explicitement reconfiguré pour les workflows de développement.

Restons lucides : il ne s’agit pas d’un produit de volume. Le vrai public se compose de développeurs et de chercheurs en IA soucieux de latence, de coûts cloud ou de souveraineté de leurs données et de leurs modèles.

À l’image des actuelles stations DGX Spark de NVIDIA (à base de GB10, ancètre du RTX Spark) ou du Ryzen AI Halo d’AMD, facturés près de 4 000 dollars, l’addition finale de cette « Dev Box » s’annonce salée, autour de 3 500 dollars selon les premières estimations même si Microsoft n’a officialisé aucun tarif. La machine arrivera « plus tard cette année », exclusivement aux États-Unis et sur le site Microsoft.com, sans précommande à ce stade et sous réserve d’homologation FCC.

Mais au final, il apparaît désormais très clair que Microsoft compte lourdement sur la puce RTX Spark pour permettre à Windows de redevenir une machine de développement IA crédible et séduisante aux yeux des Devs. Sacré défi !

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