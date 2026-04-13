Le danger ne vient plus seulement d’un fichier vérolé, mais d’un agent IA qui exécute une mauvaise idée à toute vitesse. Norton 360 veut désormais couper le courant entre l’intention autonome et l’action risquée et inaugure ainsi une nouvelle protection adaptée à une nouvelle ère numérique.

Depuis près de quarante ans, les antivirus traquent des fichiers vérolés, des ransomwares nerveux et des chevaux de Troie un peu trop ambitieux. Et depuis quelques années, nombre d’entre eux utilisent de l’IA pour discerner le vrai du faux, le bon fichier du fichier malveillant.

Mais en 2026, le décor numérique a bien changé. La nouvelle menace ne vient plus seulement d’un malware classique, mais d’un agent IA qui agit tout seul, clique tout seul, exécute des commandes tout seul… et peut faire une énorme bêtise tout seul.

Norton est ainsi l’un des premiers acteurs à dégainer une protection « agentique » qui ressemble à un tournant : l’AI Agent Protection de la nouvelle version de Norton 360 est une couche de sécurité pensée non plus pour protéger l’utilisateur… mais pour protéger l’utilisateur de ses IA.

Pourquoi maintenant ?

Il est vrai qu’avec OpenClaw, Claude Cowork, Copilot Tasks, Manus, Genspark, Liny, Zapier Agents et ChatGPT Agent Mode, les agents IA ne sont plus des jouets de laboratoire. Ils écrivent du code, gèrent des fichiers, se connectent à des services sensibles, automatisent des workflows entiers. Ils ont les clés du royaume numérique, et parfois même le double des clés.

Les équipes de Norton expliquent avoir identifié des centaines d’agents malveillants dans les registres publics, ainsi que des cas d’agents bien intentionnés… mais capables d’exposer des identifiants ou de lancer des commandes destructrices sans supervision. Bref : l’ère de l’agent autonome est aussi l’ère de l’erreur autonome.

Un checkpoint avant chaque action

Avant que des drames n’arrivent, Norton propose d’intégrer la protection contre les dérives de l’IA agentique au cœur de son antivirus. Sa protection introduit un mécanisme simple mais redoutablement efficace : un point de contrôle en temps réel entre la décision de l’agent et son exécution.

L’antivirus analyse l’action prévue pour déterminer si cette dernière ne présente aucun risque (et la laisse se concrétiser), se révèle dangereuse (et la bloque), ou nécessite une validation humaine. Autrement dit, Norton 360 devient le garde‑fou des IA agentiques.

Pour l’instant, la solution n’est pas véritablement universelle. Mais elle fonctionne déjà avec des outils très utilisés par les développeurs : Claude Code, Cursor, OpenClaw. Autrement dit, les environnements où les agents peuvent modifier du code, manipuler des fichiers ou interagir avec des systèmes critiques.

Une nouvelle ère…

Jusqu’ici, les antivirus surveillaient des fichiers, des processus, des signatures. Avec cette nouveauté, Norton inaugure la surveillance comportementale d’entités autonomes en continu.

C’est une bascule qui s’opère sous nos yeux : l’utilisateur ne doit plus seulement se protéger des menaces externes, mais aussi des décisions internes prises par ses propres outils d’IA.

L’éditeur y répond en ajoutant une couche de « confiance agentique » pensée pour sécuriser les agents de la vérification jusqu’à l’exécution. On n’est plus dans la simple protection : on entre dans la gouvernance des IA personnelles.

Norton devient ainsi le premier antivirus mainstream à intégrer une protection agentique native. Et l’on parie qu’il sera prochainement rejoint par la concurrence. De quoi relancer l’intérêt pour les suites antivirales ?

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