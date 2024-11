Dans un monde où la transformation numérique ne cesse de redéfinir les risques cyber, l’avenir est à une cybersécurité anticipative et résiliente. Nadir Izraël, co-fondateur d’Armis est notre invité de la semaine.

Armis est une société de cybersécurité spécialisée dans la cyber-exposition et la sécurité des appareils connectés (IoT). Fondée en 2015 par Nadir Israël et Yevgeny Dibrov, Armis offre une plateforme sans agent qui permet aux entreprises de voir et de contrôler tous les appareils dans leur environnement, réduisant ainsi les risques de cybersécurité.

Alors que la scale-up vient de réaliser une nouvelle levée de fonds de 200 millions de dollars qui la valorise à plus de 4 milliards de dollars, son co-fondateur et CTO, Nadir Izraël est l’invité de Guy Hervier. L’occasion de revenir avec lui aussi bien sur son parcours personnel que sur le parcours remarquable de son entreprise et sur les tendances actuelles en matière de cybersécurité.

Depuis ses débuts en Israël en tant que développeur pour le gouvernement, puis chez Google, jusqu’à la fondation d’Armis en 2015, le parcours de Nadir Izraël illustre l’ambition de créer une entreprise pérenne et impactante. Armis, aujourd’hui forte de 700 employés et d’une présence en Israël et en Californie, s’est imposé comme un acteur important dans la cartographie et la sécurisation des actifs numériques des entreprises, grâce à sa plateforme de gestion des surfaces d’attaque.

L’entretien revient sur les origines de l’entreprise, née d’un constat simple mais frappant : de nombreuses organisations ignorent l’étendue réelle de leurs actifs connectés, des ordinateurs aux machines industrielles, en passant par les équipements médicaux. Avec une approche inédite, Armis offre une visibilité complète et une évaluation des vulnérabilités en temps réel, agissant comme un véritable « Google Maps » pour les environnements numériques. Comme le résume Nadir Izraël : « Nous nous concentrons sur la défense proactive, pour que les entreprises puissent agir avant qu’un incident ne survienne. »

Au-delà de son expertise technologique, Armis s’impose aussi comme un acteur clé dans l’intégration des nouvelles technologies d’IA générative, pour automatiser et renforcer la cybersécurité. En se projetant dans un futur marqué par l’adoption massive de ces outils, Nadir Izraël souligne : « Dans les années à venir, les entreprises de cybersécurité se diviseront en deux catégories : celles qui auront adopté l’IA et celles qui n’existeront plus. »

Cet entretien est aussi une occasion unique d’évoquer les enjeux géopolitiques et stratégiques de la cybersécurité. Face à des cyberattaques de plus en plus sophistiquées et à l’essor des conflits asymétriques, Nadir Izraël plaide pour une approche proactive et une prise de conscience accrue des décideurs. Il conclut néanmoins sur une note d’optimisme, rappelant que la préparation et l’innovation restent les meilleures armes contre les menaces émergentes.

