Pour bien protéger son entreprise encore faut-il savoir ce qui y est connecté et les vulnérabilités présentes sur chacun des dispositifs connectés. C’est exactement le cheval de bataille de l’éditeur Armis dont le Directeur Général en France, Jean-Michel Tavernier est l’invité de la semaine de Guy Hervier…

Basé en Californie, l’éditeur Armis est un acteur de la cybersécurité spécialisé dans l’intelligence des actifs et la protection de la surface d’attaque des organisations en temps réel. Dans un monde en constante évolution où les périmètres traditionnels s’estompent, Armis assure que les entreprises voient, protègent et gèrent continuellement tous leurs actifs critiques.

L’éditeur compte dans ses clients de nombreuses entreprises du Fortune 100, 200 et 500, ainsi que des gouvernements et des entités étatiques. Armis joue un rôle crucial dans la sécurité des infrastructures critiques et ses clients sont issus de divers secteurs, tels que la santé, l’éducation, la vente au détail, la fabrication, les villes intelligentes, le transport et l’énergie.

Jean-Michel Tavernier, Directeur Général d’Armis France est notre invité de la semaine. L’occasion de présenter cet acteur encore méconnu en France et de rappeler sa mission : permettre aux entreprises d’adopter de nouveaux appareils connectés sans craindre les cyberattaques. À cette fin, Armis a développé une plateforme de sécurité des appareils sans agent, largement reconnue dans le secteur.

Avec Guy Hervier, notre invité revient sur la raison d’être de son entreprise, la vision qui l’anime et sur les challenges cyber accrus en cette année d’élections et de JO. Il nous détaille les atouts de la technologie de cartographie des actifs et dispositifs sans agent inventée par Armis. Il évoque notamment les récents incidents de cybersécurités en France contre France Travail, la FFF, le PSG ou encore nos hôpitaux et explique comment Armis travaille à sécuriser les infrastructures, y compris les stades et les hôpitaux, pour prévenir ces types d’attaques.

