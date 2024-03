Deuxième jour de cette édition 2024 du Forum InCyber 2024 (ex-FIC). InformatiqueNews et IT for Business couvrent l’évènement avec un dispositif spécial et une grande émission en direct dès 11H00 avec plein d’invités exceptionnels. Bienvenue sur le plateau de notre Live Jour 2 du Forum InCyber 2024…

Cette semaine, l’univers de la cybersécurité se rassemble à Lille pour discuter et explorer des sujets allant au-delà de la simple défense des systèmes d’information, tels que les tensions internationales, l’IA générative et la confiance numérique. Après une première journée essentiellement centrée autour de l’IA et de ses défis, cette seconde émission veut s’intéresser un peu plus aux échéances du monde de la cyber en cette année d’élections et de JO, mais aussi aux problématiques de souveraineté et de cybersécurité du Cloud.

Retrouvez-nous en direct dès 11H00 pour notre grande émission en direct du Forum InCyber…

Au sommaire de l’émission du Jour 2 :

( 11:00 ) Jean-Noël de Galzain, PDG et Fondateur de WALLIX, président d’Hexatrust ( 11:25 ) Hakim Loumi, Product Manager Database Security & IA Oracle et Damien Rilliard, Senior Director Oracle EMEA Sovereignty Lead ( 11:35 ) Alain Issarni, Directeur Exécutif chez Numspot et Servane Augier, Directrice Commerce et Marketing chez Numspot ( 11:45 ) Thiébaut Meyer, Director, Office of the CISO, Google Cloud ( 12:05 ) Jérôme Notin, Directeur Général du GIP ACYMA (cybermalveillance.gouv.fr) ( 12:20 ) Benoit Grunemwald, Directeur des Affaires Publiques chez Eset ( 12:30 ) Jean Michel Tavernier, Directeur des ventes chez Armis ( 12:40 ) Guillaume Ruty, Product Manager chez HarfangLab ( 12:50 ) Mikael Le Gall, Responsable de l’ingénierie avant-vente chez CrowdStrike ( 13:00 ) Michel Van Den Berghe, Président du Campus Cyber



