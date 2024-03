Le FIC, désormais renommé Forum InCyber, ouvre ses portes du 26 au 28 mars. Et comme l’an dernier, InformatiqueNews et IT for Business s’unissent pour vous présenter une « Grosse Cyber Emission » en direct Live, tous les jours, dès 11H…

La 16ème édition du FIC, devenu « Forum InCyber », se tient cette semaine, du 26 au 28 mars, à Lille. Le Forum InCyber, c’est le grand rendez-vous européen de l’écosystème public et privé autour des enjeux de la cybersécurité.

Officiellement, cette édition 2024 est placée sous le thème de l’IA et de ses bouleversements sur la cybersécurité et la confiance numérique : « Ready for AI ? Réinventer la cybersécurité à l’ère de l’IA ». Car l’IA est une nouvelle aide pour les chevaliers de la cybersécurité grâce à sa capacité à analyser une immensité de données pour y repérer des signaux faibles mais aussi sa capacité à automatiser les détections et les défenses. Mais l’IA est aussi une nouvelle arme pour les cybercriminels, pour leur permettre de multiplier les menaces, d’internationaliser les campagnes de phishings, de déstabiliser les démocraties par les deepfakes, d’automatiser la découverte et l’exploitation de vulnérabilités à grande échelle. L’IA change la donne techniquement et remet en cause la confiance dans le numérique. La cybersécurité est en quête d’IA de confiance et le Forum InCyber veut éclairer son chemin.

Néanmoins, il y a fort à parier que les allées animées du salon, loin des débats IA des zones Forum et tables rondes, bruisseront des dernières cyber-attaques contre le RIE de la Dinum, contre les opérateurs de Tiers Payants, contre les lycées, contre France Travail mais aussi des risques plus que menaçants de cyber-guerre alors que l’Europe durcit le ton face à la Russie.

Autant dire que les sujets bouillants ne manquent pas. InformatiqueNews et IT for Business s’unissent une nouvelle fois pour vous faire vivre ce Forum InCyber en direct avec une grande émission Live quotidienne et des invités prestigieux. La liste est loin d’être exhaustive mais Guillaume Tissier (Directeur Général du Forum InCyber), Alain Bouillé (CESIN), Frédéric Le Bastard (Président de l’InterCERT France), Audrey Amedro (Sesame IT), Jean-Noël de Galzain (Hexatrust), Alain Issarni (Manager Numérique de l’Année), Jérôme Notin (cybermalveillance.gouv.fr), Michel Van Den Berghe (Campus Cyber), Guillaume Poupard (Docaposte), Stéphanie Ledoux (Alcyconie), Patrick Blum (AFCDP) et le Général Marc Watin-Augouard (Cofondateur du FIC) viendront notamment nous rejoindre en direct sur le plateau durant ces trois jours.

Des experts d’acteurs clés de la cybersécurité comme BlackBerry, SoSafe, ESET, Armis, HarfangLab, CrowdStrike, Splunk mais aussi Fortinet, Check Point, YesWeHack, AntemetA, Illumio se joindront à nos discussions. Sans oublier les 5 lauréats des Prix Startups du Forum InCyber (Snowpack, DuoKey, Saporo, iDakto et Reversense) qui viendront pitcher leurs innovations.

Rendez-vous dès demain 11H00 sur notre site pour notre Grosse Cyber Emission !

