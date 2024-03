Le FIC 2024, renommé Forum InCyber Europe, ouvre ses portes la semaine prochaine. Guillaume Tissier, directeur général du forum, est notre invité de la semaine.

Adieu le Forum International de la Cybersécurité… Bienvenue au Forum InCyber… Mais au final, le FIC reste le FIC avec sa formule qui combine un forum d’échanges et un salon des solutions de tout l’écosystème européen de la cybersécurité.

Et si le salon a du changé de nom pour d’obscures raisons, il s’est trouvé une excuse légitime pour inaugurer son nouveau patronyme qui veut refléter son élargissement au-delà de la cybercriminalité vers des sujets plus larges de confiance numérique, y compris l’identité numérique, la sécurité Web3, et la lutte contre les fausses informations.

Le FIC Europe 2024 ouvrira ses portes la semaine prochaine, du 26 au 28 mars, à Lille. L’occasion pour Guy Hervier d’accueillir sur son plateau de l’Invité de la Semaine, Guillaume Tissier, Directeur Général du Forum InCyber. Ensemble, ils évoquent les temps forts de l’édition 2024, l’internationalisation du Forum, l’évolution du concept de cybersécurité alors que le numérique et l’IA soulèvent bien des défis à nos sociétés et nos démocraties.

L’IA est d’ailleurs le thème central de cette édition 2024 placée sous le signe « Ready for AI »… Être prêt aux bouleversements imposés par l’IA générative, à exploiter le potentiel de l’IA pour améliorer sa cyber-résilience mais aussi à se défendre face à de nouvelles menaces dopées à l’IA.

L’occasion aussi de revenir aussi avec Guillaume Tissier sur l’évolution du rôle des RSSI, sur la pression croissante qui repose sur leurs épaules et celles de leurs équipes, sur la nécessité d’améliorer l’attractivité des métiers de la cybersécurités, sur l’importance de la sensibilisation du public et de la formation pour augmenter la sécurité numérique…

