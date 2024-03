Le Forum InCyber 2024 (ex-FIC) ouvre ses portes aujourd’hui. InformatiqueNews et IT for Business couvrent l’évènement avec un dispositif spécial et une grande émission en direct dès 11H00.

Tout l’écosystème de la cybersécurité se retrouve cette semaine à Lille pour échanger, débattre, découvrir, essayer, comprendre… Il n’est plus désormais uniquement question de défendre les systèmes d’information. Au-delà de la cybersécurité, les tensions internationales, l’IA générative, les transformations sociétales, invitent tous les acteurs à dépasser les aspects techniques et technologiques pour réfléchir à plus large échelle, celle de la confiance numérique.

Dans les allées du forum on parlera évidemment beaucoup d’IA, thème central de cette édition. Les IA qui aident les cyber-analystes à contrer les attaques comme les IA qui aident les cybercriminels à innover, à concevoir de nouvelles attaques mais aussi à manipuler les opinions au travers des Deepfakes et de la désinformation.

Mais l’IA ne sera sans doute pas le seul sujet de conversation alors que ces dernières semaines, ces derniers jours, ces dernières heures, ont vu l’actualité marquée par des cyberattaques contre les infrastructures de l’Etat, contre les hôpitaux, contre les lycées, contre des organisations publiques. De quoi inquiéter autorités et spécialistes de la cyber alors que la France avec l’organisation des JO, les élections européennes, et les prises de position d’Emmanuel Macron sur la guerre en Ukraine, est devenue une cible prioritaire des cybercriminels, des cyberhacktivistes, de certains Etats.

Autant dire que les sujets de discussion ne manquent pas. Autant de thèmes qui seront abordés avec nos invités dans le cadre de notre grande émission quotidienne en direct du Forum InCyber. Et ça commence dès aujourd’hui à 11H00…

Au sommaire de cette première journée du Forum InCyber 2024 :

( 11:00 ) Guillaume Tissier , Directeur Général du Forum InCyber . ( 11:25 ) Alain Bouillé, Délégué Général du CESIN. ( 11:40 ) Christophe Auberger, Cybersécurité Evangéliste chez Fortinet, et Adrien Merveille, SE Manager France chez Check Point Software Technologies ( 12:00 ) Frédéric Le Bastard, Président de l’InterCERT France ( 12:20 ) Audrey Amedro, CEO & Fondatrice de Sesame IT ( 12:30 ) Thierry Fabre de BlackBerry ( 12:40 ) Guillaume Vassault-Houlière de YesWeHack ( 12:55 ) Arnaud Masson de Nomios ( 13:05 ) Jean-Baptiste Roux de Sosafe

