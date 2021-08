L’univers des antivirus ressemble de plus en plus à celui d’Highlander… À la fin, il ne peut en rester qu’un ! Après avoir racheté Avira et BullGuard, NortonLifeLock annonce l’absorption d’Avast dans une méga fusion des deux grands du marché de l’antivirus personnel.

Le nom NortonLifeLock ne vous est peut-être pas familier. L’entreprise née de la scission des activités « entreprises » (revendues à Broadcom) et « consumers » de Symantec est en effet plus connue sous son nom historique Norton… et son célèbre antivirus.

Souvenez-vous, avant l’intégration de Windows Defender dans Windows 8 puis Windows 10, de nombreux acteurs se livraient un duel fratricide pour protéger les PC : Kaspersky, Norton, McAfee, Trend Micro, AVG, Avast, Avira, BullGuard et bien d’autres… Mais depuis, ce marché n’a cessé de se consolider… L’antivirus grand public n’est plus le marché dynamique qu’il fut un temps.

Ainsi, Avast a racheté AVG en 2016. NortonLifeLock a racheté Avira en décembre 2020 avant d’intégrer BullGuard au sein d’Avira en février 2021.

Aujourd’hui, NortonLifeLock et Avast annoncent leur fusion pour former un groupe évalué entre 8,1 et 8,6 milliards de dollars. Le deal prévoit que NortonLifeLock va acquérir toutes les actions d’Avast. Ainsi combinées, les deux entreprises comptent plus de 500 millions d’utilisateurs.

« Cette transaction représente un grand pas en avant pour la sécurité informatique des consommateurs et nous permettra en fin de compte d’atteindre notre vision de protéger et de donner aux gens les moyens de vivre leur vie numérique en toute sécurité » se réjouit Vincent Pilette, directeur général de NortonLifeLock.

De son côté, Ondrej Vicek, CEO d’Avast, explique que « Nos talentueuses équipes auront ainsi plus d’opportunités d’innover et d’améliorer les services via des données de qualité supérieure. Grâce à une plus grande diversification géographique et à l’accès à une plus grande base d’utilisateurs mondiaux, nos entreprises combinées profiteront de nouvelles opportunités de croissance dans le monde entier ».