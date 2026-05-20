C’est la plus grande mue de Google Search depuis sa création. Et la preuve que le Web n’est déjà plus comme avant. À Google I/O 2026, l’éditeur a dévoilé le nouveau visage de la recherche, de la navigation Web et de l’usage quotidien d’Internet. Entre hyperpersonnalisation et IA agentique, Google Search ne se contente plus d’évoluer : il change de rôle et entraîne tout l’écosystème avec lui.

Avec l’introduction des AI Overviews puis de AI Mode, Google avait lancé un grand chantier de réimagination de la recherche internet et de Google Search à l’ère de l’IA générative. Cette réinvention vient de franchir une nouvelle étape encore plus fondamentale. En adoptant l’IA agentique, Google Search change littéralement de visage et transforme son ergonomie jusqu’à repenser la fameuse « boîte de recherche » qui était resté immuable ou presque depuis son apparition.

Google Search change de métier : chercher, parler, agir

Google Search a longtemps été une machine à liens. À Google I/O 2026, il devient autre chose : une interface de conversation, d’exécution et de suivi. Autrement dit, le vieux champ de recherche, celui dans lequel on tapait trois mots-clés mal assortis avant de partir à la pêche aux résultats, prend un sérieux coup de jeune.

Le moteur n’est plus seulement là pour répondre. Il doit comprendre, relancer, surveiller, réserver, coder et personnaliser. Et tout commence par AI Mode, désormais propulsé par Gemini 3.5 Flash comme modèle par défaut. Ce n’est pas anodin : Google veut faire de Search le point d’entrée grand public de l’IA agentique, avec la vitesse de Flash, la profondeur de Gemini et la puissance de son index web.

La barre de recherche devient une zone de pensée

La première révolution est visuelle. Le champ de recherche s’agrandit, se déplie, accepte des requêtes longues, brouillonnes, multimodales. Texte, image, fichier, vidéo, onglets Chrome : tout peut devenir matière à recherche. On ne demande plus seulement « meilleur appareil photo 2026 ». On peut expliquer son besoin, ajouter une photo, joindre un document, demander une comparaison et poursuivre la discussion.

C’est là que Search bascule du réflexe moteur à l’expérience conversationnelle. Depuis un AI Overview, l’utilisateur peut poser une question de suivi et continuer dans AI Mode sans repartir de zéro. Le contexte suit. Les liens proposés deviennent plus pertinents au fil de l’échange. Le moteur n’efface pas vraiment le web mais en l’orchestrant il bouleverse complètement l’accès à l’information et aux sites.

Le moteur de recherche se met à travailler tout seul

La deuxième révolution est agentique : Les agents d’information. L’idée est simple, presque dangereusement séduisante… Au lieu de chercher tous les jours la même chose, on confie la veille à Google Search. La recherche répétitive se transforme en agent « d’information » qui travaille en arrière-plan, 24 heures sur 24, analyse le web, les actualités, les réseaux sociaux, mais aussi des données fraîches comme la finance, le shopping ou le sport, puis prévient quand quelque chose évolue ou correspond exactement au besoin formulé.

Chercher un appartement ? L’agent surveille les annonces selon vos critères. Attendre une collaboration entre une marque de sneakers et un sportif ? Il vous alerte au bon moment. C’est Google Alerts sous stéroïdes Gemini. Mais avec une limite qui va profondément faire grincer les dents : ces agents arriveront d’abord cet été pour les abonnés Google AI Pro et Ultra. Ou quand la recherche devient soudainement payante !

Search fabrique aussi des interfaces

Le plus spectaculaire est néanmoins encore ailleurs ! Avec Gemini 3.5 Flash et Antigravity (désormais intégrés au cœur de la recherche), Google veut que Search génère des réponses sous forme d’interfaces : tableaux, graphiques, simulateurs, visualisations, mini-outils. Une question complexe ne produira plus seulement une liste de liens ou un texte, mais une petite expérience interactive créée à la volée. Histoire que chaque réponse soit représentée sous la forme la plus parlante.

Besoin de comprendre l’astrophysique, le fonctionnement d’une montre, un budget de déménagement ou une routine sportive ? Search pourra produire un tableau de bord, un tracker, voire une mini-application réutilisable. Là encore, Google avance prudemment : les interfaces génératives gratuites doivent arriver cet été, tandis que les expériences persistantes commenceront par les abonnés Pro et Ultra aux États-Unis.

La recherche devient personnelle, donc sensible

Enfin, Search devient plus personnel. Google étend Personal Intelligence dans AI Mode à près de 200 pays et territoires et 98 langues, avec la possibilité de connecter Gmail, Google Photos et bientôt Calendar. Ainsi, Google Search ne se contente plus seulement de connaître le monde, il veut connaître votre monde ! Avec plus de contexte, ses réponses seront plus personnelles et pertinentes. Autrement dit, plus Search devient utile, plus il devient intime. Ce qui là encore, va hérisser les poils de tous ceux qui trouvent que Google a déjà volé leur vie privée.

Reste les chiffres… Tous ceux qui regardent d’un œil sceptique les transformations de Google Search, ne peuvent désormais plus les ignorer. L’ampleur du virage est déjà actée : AI Overviews dépasse 2,5 milliards d’utilisateurs actifs mensuels, AI Mode a franchi le milliard en un an, et les IA de Google traitent désormais 3,2 millions de milliards de tokens par mois (contre 9 000 milliards deux ans plus tôt) !

En clair, Google ne réinvente pas seulement Search. Il tente de faire de la recherche le système d’exploitation quotidien de l’IA. Elle ressemble de moins en moins à une suite de requêtes isolées et de plus en plus à une conversation continue ancrée dans le quotidien de chacun. Le moteur du Web ne se contente plus de trouver. Il comprend, suit, compose et agit. Impressionnant…

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