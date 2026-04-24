À mesure que l’intelligence artificielle gagne en autonomie dans les systèmes d’information, les exigences d’infrastructure, de sécurité et de conformité se renforcent. Le cloud souverain s’impose comme un cadre structurant pour exploiter les données métiers sans compromettre la responsabilité, la réversibilité ni la souveraineté opérationnelle.

Une nouvelle phase s’ouvre dans le développement de l’intelligence artificielle en entreprise : après les premiers usages d’IA générative et la diffusion rapide des assistants conversationnels, des systèmes capables d’agir directement au sein des systèmes d’information se déploient progressivement. Ces architectures, qualifiées d’agentiques, combinent capacités de raisonnement et d’interaction avec les environnements métiers.

Leur montée en puissance reconfigure en profondeur les activités des dataworkers, dont le travail consiste à exploiter et analyser les données. Elle fait également émerger une question centrale pour les organisations : sur quelle base technique faire fonctionner une intelligence artificielle désormais active, connectée et impliquée dans la décision ? Dans cette perspective, les environnements souverains apparaissent comme le cadre le plus à même d’accompagner ces usages, en structurant le déploiement de l’IA agentique au service de la création de valeur.

Une intelligence artificielle désormais opérationnelle

Avec l’intégration conjointe de fonctions de raisonnement, d’exécution et de contrôle, les systèmes agentiques s’inscrivent directement dans les processus opérationnels. L’intelligence artificielle ne se limite plus à un rôle d’assistance : elle intervient désormais au cœur du système d’information. Les agents manipulent des données sensibles – financières, commerciales ou clients – et interagissent avec des applications critiques telles que les ERP ou les CRM. Ce basculement entraîne plusieurs effets structurants : augmentation des volumes de données traitées, extension des droits d’accès et dépendance accrue à la qualité des référentiels. La CNIL souligne d’ailleurs que l’interconnexion entre IA générative et systèmes métiers accentue les risques de divulgation non contrôlée et impose un renforcement des dispositifs de sécurité et de traçabilité. Dans ce contexte, le niveau d’exigence vis-à-vis de l’infrastructure s’élève mécaniquement. À mesure que les agents gagnent en autonomie, la continuité de service, la capacité de calcul et la cohérence globale entre données, règles de gestion et contrôles deviennent des prérequis indispensables.

Les cadres réglementaires européens, notamment le RGPD et l’AI Act, rappellent que l’automatisation ne modifie pas la répartition des responsabilités : les organisations restent pleinement responsables des traitements mis en œuvre. Dans un environnement agentique, cette exigence se traduit par la nécessité de documenter et de maîtriser plusieurs dimensions clés : localisation des données, gestion des habilitations, traçabilité des décisions automatisées et capacité à démontrer la conformité. Dans ces conditions, le cloud ne peut plus être considéré comme un simple support technique ; il devient un élément central de la gouvernance.

Un cadre souverain au service de la performance

Les environnements de cloud souverain, en particulier lorsqu’ils répondent à des standards tels que SecNumCloud, apportent des garanties directement alignées avec ces enjeux. La maîtrise de la localisation des données, le contrôle des accès et l’absence de dépendance à des législations extraterritoriales permettent d’exploiter des jeux de données complets et contextualisés, sans recourir à des mécanismes de restriction excessifs.

Ce point conditionne directement la qualité des résultats produits. Une intelligence artificielle contrainte dans son accès aux données, pour des raisons juridiques ou contractuelles, voit sa pertinence diminuer. À l’inverse, un environnement souverain permet une exploitation plus riche et plus fidèle des données, libérant les dataworkers de contraintes liées à l’anonymisation et leur permettant de se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée.

Le recours à des solutions relevant de cadres juridiques extraterritoriaux reste envisageable, notamment via des dispositifs comme le Data Privacy Framework entre l’Union européenne et les États-Unis. Toutefois, ces choix impliquent souvent la mise en œuvre de mécanismes complexes : anonymisation, chiffrement applicatif, cloisonnement ; qui allongent les délais de déploiement, renchérissent les coûts et peuvent, dans certains cas, limiter les gains attendus.

Structurer un socle cohérent pour l’IA

Pour les usages agentiques, la mise à disposition d’une plateforme intégrant nativement les exigences de sécurité, de conformité et de réversibilité propres aux standards européens permet de constituer un socle unifié. Celui-ci regroupe les services cloud, les capacités data et les briques d’intelligence artificielle, tout en limitant la dispersion des dépendances technologiques.

Une telle approche favorise la coordination des ressources, le pilotage des accès et l’audit des opérations automatisées, tout en maintenant un niveau de performance compatible avec des déploiements à grande échelle. À l’inverse, des architectures fragmentées introduisent des complexités supplémentaires et des zones d’incertitude, là où une plateforme intégrée permet d’industrialiser les usages tout en conservant un haut niveau de maîtrise.

L’essor de l’agentique dépasse le seul cadre technologique et engage une transformation plus large des organisations, impliquant une articulation étroite entre innovation, gouvernance et infrastructure. Dans ce contexte, le cloud souverain constitue un cadre structurant plutôt qu’une contrainte. Il permet de concilier performance opérationnelle, exigences de conformité et lisibilité stratégique, tout en offrant les conditions nécessaires à une automatisation maîtrisée des activités liées aux données. C’est sur cette base que peut se déployer une intelligence artificielle pleinement opérationnelle, durable et digne de confiance au sein des organisations européennes.

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Par Alexis Gendronneau, Directeur Data & IA, Numspot

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