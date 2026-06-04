Le fabricant Katun annonce la compatibilité complète de sa gamme d’imprimantes multifonctions Arivia avec les technologies d’identification par radiofréquence Spider d’inepro et ses outils d’authentification mobile. Un alignement attendu qui vise à rapprocher ces équipements des standards de sécurité documentaire désormais courants en entreprise.

Katun n’est pas l’acteur le plus connu de l’univers de l’impression en Europe. Fondée en 1979, l’entreprise américaine a d’abord été un fournisseur de consommables et de pièces d’impression. Mais en 2024, Katun a lancé Arivia, sa première gamme de MFP (imprimantes multifonctions) faisant officiellement son entrée comme acteur à part entière parmi les constructeurs. La gamme Arivia compte 11 modèles A3, en monochrome et en couleur.

La sécurité de l’impression n’est clairement plus une option dans les organisations soucieuses de protéger leurs documents sensibles et de maîtriser leurs coûts. En rendant sa gamme Arivia pleinement compatible avec la solution Spider RFID d’inepro, Katun entend permettre à ses utilisateurs d’ajouter des fonctions d’authentification avancées sans bouleverser leur infrastructure d’impression existante. L’argument central tient à cette intégration : la promesse d’un déploiement « prêt à l’emploi » sur un parc déjà installé, plutôt qu’un changement d’équipement.

Un seul lecteur pour une mosaïque de standards

L’intérêt de l’approche inepro réside dans sa polyvalence. La solution Spider prend en charge un large éventail de normes — RFID, NFC et BLE — au moyen d’un unique lecteur, ce qui simplifie la gestion d’environnements souvent hétérogènes, où coexistent badges historiques et terminaux mobiles. Pour les directions informatiques, l’enjeu est moins technologique qu’opérationnel : réduire la complexité d’un parc multi-sites et limiter la multiplication des dispositifs matériels.

Libération sécurisée et gestion à distance

Sur le terrain des bénéfices, Katun met en avant la libération sécurisée des impressions, qui conditionne l’édition d’un document à l’identification de son auteur sur la machine. Le mécanisme protège la confidentialité des tirages et, accessoirement, réduit le gaspillage lié aux impressions oubliées dans les bacs. S’y ajoute une gestion centralisée des périphériques, avec configuration et mises à jour à distance, ainsi qu’une authentification jugée évolutive via les terminaux mobiles. Reste à voir, comme toujours avec ce type d’annonce de compatibilité, comment ces promesses d’intégration se vérifieront dans la diversité des déploiements réels.

« Nous sommes ravis d’annoncer la compatibilité totale entre notre gamme de multifonctions Arivia et la solution Spider inepro », explique Tony Ko, Vice-Président chargé du matériel et des solutions d’entreprise chez Katun. « Cette intégration renforce notre capacité à fournir des solutions sécurisées, flexibles et faciles à déployer qui aident les utilisateurs d’Arivia à rationaliser leurs opérations, à renforcer la sécurité des documents et à améliorer la rentabilité. »

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