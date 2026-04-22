Connu depuis quatre décennies comme l’un des plus gros fournisseurs mondiaux de consommables d’impression compatibles OEM, Katun poursuit sa mue en constructeur d’imprimantes multifonctions avec sa gamme Arivia. Pour compléter l’offre côté logiciel, l’Américain annonce un partenariat mondial avec l’éditeur néerlandais Scanshare, spécialiste de la capture documentaire et de l’automatisation des workflows.

Petit rappel pour celles et ceux qui auraient raté les épisodes précédents : fondé en 1979 à Minneapolis, Katun est un fournisseur de consommables d’impression compatibles OEM qui sert quelque 14 000 revendeurs et distributeurs dans 138 pays. Historiquement, le groupe fournit toners, tambours OPC et pièces détachées pour équipements Canon, Ricoh, Konica Minolta, Sharp et consorts. En septembre 2024, coup de théâtre : Katun lance sa propre gamme de MFP A3 baptisée Arivia, avec cinq modèles monochromes (M2125, M2130, M3135, M3145, M4155) et six modèles couleur (C2125, C2130, C3135, C4155, C4165), couvrant des vitesses de 25 à 65 ppm. Bref, l’acteur aftermarket est devenu OEM à part entière, et il lui faut désormais un écosystème logiciel digne de ce nom pour tenir tête aux constructeurs installés.

C’est là qu’entre en scène Scanshare. Fondé en 2006, Scanshare Applications BV est un fournisseur international de solutions cloud de capture documentaire et d’automatisation des workflows, distribué via un réseau d’OEM, de revendeurs et de distributeurs à valeur ajoutée. Sa plateforme — disponible en mode embarqué sur MFP, on-premise ou cloud — combine OCR intelligent, reconnaissance de codes-barres et QR, extraction de zones, routage conditionnel, chiffrement, intégration à Active Directory, aux principales GED, ERP, CRM et aux clouds Microsoft, Google et Dropbox, le tout avec des apps mobiles iOS et Android.

Le chaînon manquant entre le papier et le SI

Pour les DSI, le sujet n’est pas neuf mais reste d’actualité : malgré dix ans de promesses autour du « zéro papier », les documents physiques circulent toujours dans les processus critiques (factures fournisseurs, contrats, dossiers RH, bons de livraison…). Le vrai défi n’est plus de scanner, mais d’éviter la ressaisie manuelle, d’alimenter directement les ERP et les outils métiers, de tracer les flux pour tenir la conformité RGPD et de sécuriser l’ensemble sans alourdir l’expérience utilisateur. La capture intelligente couplée à l’automatisation des workflows est précisément le maillon qui manque souvent entre la flotte de MFP et le système d’information.

Ce que change concrètement l’accord

Katun va désormais distribuer Scanshare à ses partenaires revendeurs aux États-Unis, en EMEA et en Amérique latine, dans le cadre de son portefeuille Katun Workplace Solutions. Conséquence pratique pour les clients finaux : matériel (Arivia), consommables (Katun) et couche logicielle de capture/workflow (Scanshare) deviennent accessibles via un même canal, avec un support unifié.

« Ce partenariat avec Scanshare marque une étape importante pour Katun et nos revendeurs partenaires »,explique Tony Ko, vice-président chargé du matériel et des solutions d’entreprise chez Katun. « Alors que les entreprises continuent de privilégier le numérique dans leurs opérations, il est essentiel de disposer d’une solution de gestion documentaire fluide, sécurisée et évolutive. En intégrant Scanshare à notre gamme Katun Workplace Solutions, qui ne cesse de s’étoffer, nous donnons aux organisations les moyens d’accélérer leur transformation numérique, de réduire les processus manuels et d’améliorer l’efficacité sur l’ensemble du lieu de travail. »

Pour Katun, qui a fait le choix assumé de ne vendre que par le channel, l’opération complète la panoplie « hardware + supplies + software » indispensable pour rivaliser avec les OEM historiques. Pour Scanshare, c’est l’accès potentiel à plusieurs milliers de partenaires supplémentaires dont beaucoup n’avaient pas encore de solution de capture documentaire au catalogue. Reste à voir combien, parmi les dealers Arivia, embarqueront réellement la brique logicielle dans leurs offres managées.

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