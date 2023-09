Une grande révolution se prépare… Windows n’aura bientôt plus besoin de pilotes (ou drivers) d’impression ! Une décision qui résout enfin le problème de l’impression sous ARM. Voici pourquoi…

Pour dialoguer avec la diversité des imprimantes du marché et permettre l’impression de textes et photos, Windows s’appuie sur pilotes d’impression ou drivers élaborés par chaque constructeur.

Le concept donne une relative liberté aux constructeurs pour innover et implémenter des fonctionnalités avancées plus ou moins indépendamment de Microsoft. Le revers de la médaille c’est qu’il faut toujours disposer du pilote de l’imprimante que l’on veut utiliser, un problème en partie résolu par la diffusion automatique de ces derniers par Windows Update.

Néanmoins, cette nécessité de disposer d’un pilote est l’un des principaux écueils à l’adoption de Windows on ARM. Les pilotes sont en effet compilés pour une architecture processeur donnée. Or tous les pilotes d’imprimantes sont aujourd’hui conçus pour les architectures Intel. Et très très rares sont les pilotes pour les processeurs ARM même pour les imprimantes les plus modernes. Un vrai casse-tête pour les utilisateurs qui ne va bientôt plus en être un.

En effet Microsoft vient d’annoncer une roadmap conduisant tout droit à l’abandon pur et dur des pilotes d’impression !

L’objectif de Microsoft est désormais d’imposer à tous les constructeurs le support natif de la norme Mopria Pront, norme désormais intégrée à Windows au travers du « Microsoft IPP Class Driver » et qui permet de se connecter à une imprimante via USB, via réseau Wi-Fi ou même via Internet !

Ainsi, les fabricants d’imprimantes n’auront plus à fabriquer des pilotes, des exécutables et des outils pour chaque version de Windows et chacune de leurs imprimantes.

Pour rappel, Mopria Print est une nouvelle technologie d’impression née de la Mopria Alliance visant à offrir une expérience d’impression universelle mais personnalisable, en filaire (USB) comme en sans fil (via Wi-Fi ou Internet), depuis n’importe quel appareil (PC, smartphone, tablettes, etc.). Plus de 120 millions d’imprimantes de différentes marques sont aujourd’hui compatibles Mopria Print.

La Roadmap Microsoft prévoit trois dates importantes :

En 2025, plus aucun nouveau pilote d’impression ne pourra être publié sur Windows Update. Les anciens pilotes pourront en revanche être mis à jour via Windows Update. De même, les constructeurs peuvent continuer à produire des pilotes mais ils ne seront plus diffusés par Windows Update et les constructeurs devront se débrouiller pour les diffuser. Les imprimantes non compatibles Mopria ne seront plus certifiées Windows.

En 2026, Windows utilisera systématiquement par défaut le Windows IPP inbox class driver même lorsque les constructeurs proposeront des pilotes propriétaires. Ces derniers ne pourront plus être certifiés WHCP et signés.

En 2027, seules les mises à jour de sécurité seront possibles pour les pilotes des constructeurs.

Microsoft précise cependant n’avoir pour l’instant aucune intention et aucun plan pour désactiver les fonctionnalités actuelles d’impression de Windows s’appuyant sur les pilotes. Dit autrement, Windows 12 continuera de supporter vos anciennes imprimantes.

