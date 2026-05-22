Google transforme Search en moteur agentique, Dell muscle le datacenter pour l’IA, Claranet pousse un cloud souverain sur OpenShift, SAP S/4HANA pèse sur les budgets IT, l’État lance son Observatoire numérique… Et la CNIL alerte sur une nette dégradation du climat cyber.

Bienvenue dans ce nouveau numéro d’InfoNews Hebdo, l’émission qui déchiffre l’actualité IT de la semaine pour les DSI, RSSI et décideurs numériques.

Cette édition illustre une bascule assez nette : l’IA n’est plus un sujet isolé, elle reconfigure les moteurs de recherche, les infrastructures, les budgets applicatifs, la cybersécurité et même les grands affrontements de la Silicon Valley. Google veut faire de Search une interface capable non seulement de répondre, mais aussi d’agir. Dell, de son côté, rappelle que l’IA ne se déploie pas sans serveurs, stockage, refroidissement, automatisation et cyber-résilience adaptés.

Mais la semaine est aussi placée sous le signe de la souveraineté. Claranet renforce son offre cloud souveraine avec Red Hat OpenShift, tandis que l’État lance un diagnostic national pour mesurer les dépendances numériques des entreprises. Dans le même temps, les DSI sous SAP doivent composer avec des migrations S/4HANA lourdes, coûteuses, et pas toujours compatibles avec les ambitions IA poussées par l’éditeur.

Enfin, le rapport annuel de la CNIL confirme que le risque cyber se durcit, que les violations de données se multiplient et que l’IA devient un sujet central de régulation. Et pour terminer, direction Oakland, où Elon Musk vient de perdre face à OpenAI et Sam Altman… non pas sur la philosophie de l’IA, mais sur une affaire de calendrier.

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AU SOMMAIRE

EN BREF

Google Search devient agentique

À Google I/O 2026, Google a dévoilé une nouvelle mutation de Search : un moteur moins centré sur les liens, davantage conçu comme une interface conversationnelle, personnelle et agentique. Avec AI Mode, Gemini 3.5 Flash et des agents capables de surveiller le Web en tâche de fond, Google veut transformer la recherche en assistant d’action.

>> Google réinvente Google Search en mode agentiqueGoogle réinvente Google Search en mode agentique

>> Google I/O 2026 : Google installe Gemini et Search au cœur de l’ère agentique

Dell prépare le datacenter à l’ère de l’IA

Dell Technologies enrichit ses gammes PowerStore, PowerEdge, PowerProtect et Dell Private Cloud pour répondre aux besoins des workloads IA comme des applications critiques traditionnelles. Stockage plus dense, serveurs de 18e génération, refroidissement liquide, cyber-résilience et automatisation agentique : le centre de données devient une plateforme d’exécution pour l’IA.

>> 10 annonces à retenir de Dell Technologies World 2026 : comment Dell veut industrialiser l’IA d’entreprise…

Claranet pousse un cloud souverain sur OpenShift

Claranet renforce son offre de cloud souverain avec une plateforme basée sur Red Hat OpenShift. L’objectif : offrir un socle ouvert, réversible et conforme pour moderniser progressivement les applications, accueillir les usages data et IA, et réduire les dépendances technologiques sans imposer une rupture brutale aux entreprises.

>> Red Hat Summit 2026 : l’open source entre dans l’âge industriel de l’IA agentique

S/4HANA plombe les budgets des DSI

Alors que SAP pousse sa vision d’une entreprise autonome portée par Joule et ses agents IA, beaucoup de clients restent absorbés par le coût et la complexité des migrations vers S/4HANA. Les budgets IT se tendent, les projets IA restent souvent au stade pilote, et les DSI doivent arbitrer entre transformation ERP et innovation opérationnelle.

>> SAP Sapphire 2026 : SAP veut faire de l’ERP le moteur de l’entreprise agentique

L’État lance l’Observatoire de la souveraineté numérique

L’Observatoire de la souveraineté numérique entre dans sa phase opérationnelle avec un questionnaire national destiné aux entreprises. L’objectif est de mesurer les dépendances aux solutions non européennes, d’identifier les vulnérabilités numériques critiques et de préparer des leviers d’action plus concrets pour renforcer l’autonomie technologique française et européenne.

>> ANSSI : le procès d’une autorité qui accompagne plus qu’elle ne contraint

LE DOSSIER

La CNIL alerte sur la dégradation du contexte cyber

Le rapport annuel 2025 de la CNIL dresse un constat préoccupant : plus de 6 100 violations de données notifiées, des attaques plus massives, plus industrialisées, et une exposition accrue via les prestataires et sous-traitants. La cybersécurité devient un enjeu de conformité, de souveraineté et de confiance, tandis que l’IA élargit encore le périmètre de contrôle du régulateur.

>> Cyber de l’État : l’IA traque, l’administration peine à suivre

RENDEZ-VOUS

La JFTL 2026, le 9 juin à Paris

La Journée Française des Tests Logiciels (JFTL 2026) revient le 9 juin 2026 au Beffroi de Montrouge pour une édition bien évidemment très orientée IA agentique, automatisation et qualité logicielle à grande échelle. L’événement propose keynotes, retours d’expérience et ateliers pour aider les organisations à maîtriser qualité, confiance et industrialisation de l’IA dans leurs cycles de développement.

>> JFTL 2026 : l’IA au cœur des tests logiciels

INSOLITE

Elon Musk perd contre Sam Altman : l’humanité avait dépassé la date limite

Le procès intenté par Elon Musk contre Sam Altman, OpenAI et Microsoft s’est terminé par un verdict expéditif : les demandes du patron de xAI ont été jugées prescrites. Après trois semaines d’audience, six milliardaires à la barre et beaucoup de théâtre judiciaire, le grand débat sur la mission originelle d’OpenAI a donc été évacué par une question de calendrier.

>> Elon Musk perd contre OpenAI : le « bien de l’humanité » avait dépassé la date limite