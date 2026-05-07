Et si ce 7 mai 2026 était la dernière « journée du mot de passe » ? Face à l’IA, au phishing automatisé et aux fuites massives d’identifiants, les entreprises doivent désormais dépasser les réflexes de complexité apparente pour privilégier gestionnaires, MFA robuste, surveillance continue et authentification passwordless.

Ce n’est plus de la science-fiction. Aujourd’hui, les attaquants utilisent des modèles d’intelligence artificielle capables de deviner en quelques secondes ce qui relevait hier encore de l’intuition humaine : nos habitudes, nos schémas, nos « petites astuces » pour rendre un mot de passe mémorisable. Ajouter « 2026 » à la fin, remplacer un « a » par un « @ », capitaliser la première lettre… autant de réflexes désormais parfaitement anticipés par des algorithmes qui simulent nos comportements de création.

Le constat est sans appel : le mot de passe, tel que nous le concevons encore majoritairement, est devenu une cible industrielle. Dans ce contexte, la Journée mondiale du mot de passe, célébrée le 7 mai prochain, ne peut plus se limiter aux bonnes pratiques d’hier. En entreprise, il devient urgent d’adopter des usages réellement adaptés à cette nouvelle donne.

Sept leviers concrets pour reprendre l’avantage :

1 – Généraliser les gestionnaires de mots de passe d’entreprise

Premier réflexe : ne plus laisser les collaborateurs inventer leurs mots de passe. Il faut imposer un coffre-fort sécurisé capable de générer et stocker des mots de passe uniques, longs et impossibles à deviner.

Concrètement, un commercial qui accède à Salesforce n’a plus besoin de réutiliser son mot de passe de messagerie : un identifiant de 20 caractères aléatoires est créé et stocké sans effort. C’est simple, c’est rapide, et cela neutralise d’un coup la première faille humaine : la réutilisation.

2 – Activer systématiquement l’authentification multifacteur (MFA)

Un mot de passe compromis ne doit plus jamais suffire à ouvrir une porte. On le constate quotidiennement : un simple email de phishing peut piéger même le collaborateur le plus vigilant. Mais si l’accès exige en complément une validation via une clé physique FIDO2 ou une application d’authentification dédiée, l’attaque s’arrête net.

La priorité ? Déployer des solutions résistantes au phishing, et non se contenter d’un simple SMS de vérification. Car le MFA n’est efficace que s’il est lui-même robuste face aux techniques d’ingénierie sociale actuelles.

3 – Bannir les mots de passe « malins » … que l’IA devine en secondes

Face à l’intelligence artificielle, les mots de passe « astucieux » ne le sont plus. Les modèles de deep learning simulent désormais les habitudes humaines de création, rendant les schémas classiques substitutions de caractères, ajout d’une année, majuscule initiale parfaitement prévisibles.

« Entreprise2026! » est aujourd’hui infiniment plus fragile qu’une passphrase longue et aléatoire comme « tigre-velours-canoe-lampe ». Ce changement de paradigme est essentiel : la longueur et l’imprévisibilité priment désormais sur la complexité apparente. Quatre mots sans lien logique entre eux offrent une résistance incomparablement supérieure face aux attaques automatisées.

4 – Séparer strictement usages professionnels et personnels

Point souvent sous-estimé, et pourtant critique : la frontière entre vie professionnelle et personnelle. Lorsqu’un collaborateur réutilise le même mot de passe sur LinkedIn et sur le VPN de l’entreprise, il crée un pont direct pour les attaquants.

Le scénario est classique et redoutablement efficace : une fuite de données côté grand public, et ce sont les accès internes qui deviennent vulnérables souvent de manière entièrement automatisée. Interdire toute réutilisation entre sphères professionnelle et personnelle n’est plus une simple recommandation. C’est une nécessité vitale.

5 – Adapter la fréquence de changement de mot de passe

Changer fréquemment son mot de passe n’est pas toujours la bonne réponse. Contre-intuitif ? Pas tant que ça. Imposer une rotation tous les 90 jours pousse surtout à des pratiques risquées : variations minimales, post-it sur l’écran, incrémentation prévisible du type « Motdepasse1 », « Motdepasse2 », « Motdepasse3 » …

L’approche la plus efficace consiste à déclencher une réinitialisation immédiate uniquement lorsqu’un compte apparaît dans une base compromise, plutôt que de s’appuyer sur des règles calendaires qui génèrent plus de frustration que de sécurité. C’est une logique de réaction intelligente, fondée sur le risque réel et non sur l’habitude.

6 – Surveiller les fuites de credentials en continu

Des bases de données entières d’identifiants circulent en continu sur le dark web. Lorsqu’une adresse professionnelle apparaît dans un dump, le temps de réaction est critique.

Les organisations les plus matures sont capables de couper les sessions actives et de sécuriser un compte en quelques minutes. Cette veille continue n’est plus un luxe réservé aux grandes entreprises : c’est un prérequis. Un outil qui alerte dès qu’une adresse email professionnelle est exposée, couplé à un processus de réaction immédiate, fait toute la différence entre un incident contenu et une compromission généralisée.

7 – Accélérer la transition vers le « passwordless »

La véritable rupture est ailleurs : réduire la dépendance même au mot de passe. Les approches passwordless biométrie via Windows Hello, clés physiques FIDO2, authentification intégrée changent profondément la donne.

Les collaborateurs se connectent à leur poste et aux applications sans jamais saisir de mot de passe. Moins de secrets à mémoriser, c’est aussi moins de secrets à voler. Et le bénéfice est double : une sécurité renforcée et une expérience utilisateur simplifiée. Le mouvement est lancé, les technologies sont matures. Il ne manque plus que la décision de franchir le pas.

À l’ère de l’IA, le mot de passe n’est plus seulement un rempart fragile : c’est devenu une cible industrielle. Continuer à l’utiliser comme hier, c’est accepter d’être en retard d’une attaque.

Les organisations qui prendront de l’avance ne seront pas celles qui imposent des règles toujours plus strictes, mais celles qui réduisent intelligemment la place du mot de passe dans leur architecture de sécurité… jusqu’à le faire disparaître. Ces 7 leviers ne sont pas des options théoriques : ce sont des actions concrètes, déployables dès aujourd’hui.

La question n’est plus de savoir si votre mot de passe sera compromis, mais quand. Et face à cette certitude, la seule réponse responsable est d’anticiper.

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Par Laurent Galvani, Expert Cybersécurité GRC & Responsable Avant‑Vente Cybersécurité chez TVH Consulting

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