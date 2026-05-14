Inflation, demande imprévisible, pression sur les marges, accélération du digital… le retail entre dans une ère où décider vite et bien fait toute la différence. Et si la vraie performance ne venait plus d’une meilleure prévision, mais d’une planification capable d’évoluer en continu au rythme du marché ?

En 2026, le commerce de détail en France évolue dans un contexte instable. Après une année 2025 marquée par une consommation sous tension, la croissance reste modérée car l’inflation, bien qu’en net reflux par rapport aux pics de 2022-2023, continue d’influencer les arbitrages des ménages.

Parallèlement, l’e-commerce poursuit sa progression structurelle et a atteint 196,4 milliards d’euros en 2025, en hausse de 7 % sur un an selon la Fevad. Dans le prêt-a-porter, le digital dépasse désormais 30 % des ventes, rendant la demande plus volatile, plus localisée et plus sensible aux tendances sociales.

Dans ce contexte, la planification n’est plus un simple exercice budgétaire annuel, mais un levier stratégique. Une mauvaise anticipation,une tendance virale manquée, une élasticité prix mal évaluée ou un aléa logistique,peuvent rapidement entraîner des surstocks, des démarques et une érosion des marges. Pour rester compétitifs, les retailers et e-commerçant doivent donc transformer la prévision en une discipline continue reliant stratégie et décisions opérationnelles.

Quand la stratégie est déconnectée du terrain, la marge s’évapore

La rentabilité se joue dans les détails. Par exemple, un commerçant peut conclure que les « veste en cuir femme » performeront bien au printemps. Pourtant, une analyse plus approfondie peut montrer que, dans les grandes métropoles comme Paris, Lyon ou Bordeaux, certaines vestes identifiées comme tendances sur TikTok ou Instagram se vendent à plein tarif, tandis que dans des zones périurbaines ou rurales, les ventes ne décollent qu’avec une remise de 10 %. Donc à l’échelle globale, la catégorie affiche de bonnes performances mais à l’échelle locale la structure de marge peut changer considérablement.

Réduire le risque suppose de croiser simultanément plusieurs dimensions : les attributs produits, les localisations géographiques, les allocations de stock et les comportements omnicanaux. Le facteur qui relie l’ensemble de ces variables est le temps. Et plus précisément, l’évolution de l’approche d’un commerçant lorsqu’un produit passe du stade de concept stratégique à celui de produit physique en rayon.

Faire de la planification un avantage compétitif durable

Le temps n’est plus une contrainte et devient un avantage compétitif lorsqu’il est maîtrisé pour anticiper Si le retail fonctionne traditionnellement par saisons, les décisions quotidiennes sont devenues tout aussi stratégiques. Pendant longtemps, les enseignes ont géré ces temporalités de manière cloisonnée. Le département financier fixait les objectifs annuels de chiffre d’affaires et de marge, les équipes achats passaient commande auprès des fournisseurs, la supply chain organisait les flux logistiques et, une fois la saison lancée, les équipes commerciales ajustaient en fonction des performances constatées. Ce fonctionnement en silo n’est plus adapté à la vitesse et à un environnement ominicanal où la performance ne se fait plus par département, mais dans l’interconnexion entre finance, supply chain et commerce.

La planification continue ne consiste pas seulement à actualiser un budget, mais à modéliser plusieurs scénarios en temps réel pour éclairer chaque décision stratégique et opérationnelle. À long terme, sur douze à vingt-quatre mois, l’entreprise définit sa trajectoire stratégique : la finance fixe les objectifs de chiffre d’affaires et de marge, la supply chain planifie les capacités logistiques et le marketing prépare les grandes orientations commerciales. Dans un contexte français marqué par la hausse des coûts logistiques et énergétiques, cet alignement est essentiel pour sécuriser la rentabilité.

À moyen terme, trois à neuf mois avant la saison, viennent les arbitrages opérationnels : volumes, commandes et mix produit sont ajustés. L’enjeu est de trouver l’équilibre entre précision et flexibilité, car un excès d’engagement génère des surstocks et des démarques, tandis qu’une prudence excessive provoque des ruptures et des ventes perdues, dans un marché sensible aux prix et volatil.

À court terme, dans les derniers mois de la saison, l’agilité devient déterminante. Une fois les produits en magasin et en ligne, la capacité à réallouer les stocks, ajuster les prix et réagir aux tendances locales fait la différence entre une saison rentable et une saison en demi-teinte, notamment dans un environnement omnicanal où les consommateurs comparent instantanément offres et disponibilités.

Intégrer l’excellence décisionnelle à la prévision

Face au volume et à la complexité des données, que ce soit le trafic en magasin, l’e-commerce, les promotions, lamétéo, les signaux sociaux ou actions concurrentielles, les approches traditionnelles basées sur des tableurs atteignent leurs limites. Sans système unifié et actualisé en continu, les équipes prennent le risque de décisions contradictoires qui peuvent devenir sources d’inefficacité et de perte de valeur. Pour dépasser ces contraintes et restaurer une vision cohérente de la performance, il devient indispensable d’adopter des outils capables de centraliser, analyser et interpréter ces flux de données en temps réel.

Les solutions modernes reposent désormais sur l’intelligence artificielle pour anticiper les risques, optimiser les allocations et recommander les actions les plus efficaces. Elles intègrent un large éventail de signaux, notamment l’élasticité des prix, les schémas de demande localisés et l’impact des promotions.

En s’appuyant sur le machine learning, les entreprises peuvent analyser des données extrêmement granulaires, par produit, taille, magasin et segment de clientèle, tout en capturant les interactions complexes entre des variables telles que les prix, les promotions, les conditions météorologiques et les canaux de vente. Ce niveau d’analyse plus approfondi permet de mieux comprendre les dynamiques de la demande.

Au-delà de l’amélioration de la précision des prévisions, ces outils aident également les décideurs à explorer différents scénarios, à évaluer les risques potentiels et à transformer les analyses en actions concrètes, comme la réallocation des stocks ou l’ajustement des prix lorsque cela s’avère nécessaire.

La valeur de ces technologies ne réside pas seulement dans leur sophistication analytique, mais aussi dans leur capacité à orienter efficacement l’action. En fin de compte, la qualité des prévisions se mesure moins à leur seule précision qu’à la pertinence des décisions qu’elles permettent de prendre.

Les signaux en cours de saison doivent orienter immédiatement les arbitrages sur les volumes, les promotions et les futures collections afin de protéger la marge. Lorsque cette boucle est continue, la planification devient un système apprenant qui transforme la demande en avantage compétitif. Dans un contexte de forte pression concurrentielle et de consommateurs hyper-informés, cette maîtrise constitue un levier stratégique majeur de préservation et de développement des marges. Dans un contexte de forte volatilité et de pression sur les marges, cette agilité décisionnelle constitue un levier stratégique déterminant.

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Par Laurent Martini, DG EMEA, Anaplan

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