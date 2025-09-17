Anticiper la demande, intégrer des données externes, automatiser les décisions : l’IA révolutionne la Supply Chain et redéfinit ses usages. L’alliance entre Sales & Operations Planning et intelligence artificielle transforme la Supply Chain en levier stratégique de compétitivité durable.

Le sujet de la Supply Chain Management se positionne comme un maillon clé de la compétitivité des entreprises. Dans ce contexte, s’appuyer sur des systèmes éprouvés et industriels pour piloter ses opérations de planification et ses processus de Supply Chain est un élément déterminant. C’est précisément sur ce point que des outils comme les solutions de solution Cloud de Sales & Operations Planning sont désormais nécessaires pour structurer son activité. Toutefois, un nouvel allié semble aujourd’hui émerger à large échelle et occuper une place de choix dans les stratégies de modernisation des processus de Supply Chain et faire gagner en compétitivité : l’Intelligence artificielle.

L’IA, une porte d’entrée vers de nouveaux usages

Afin de donner un éclairage sur les apports de l’IA, prenons quelques exemples des apports de cette dernière. Cela permet de donner des pistes d’amélioration et d’ouvrir de nouvelles possibilités pour répondre pragmatiquement aux attentes des directions et des équipes opérationnelles de la Supply Chain.

* Grâce à l’IA, il devient possible de comparer et de sélectionner les algorithmes les plus innovants pour traiter des cas d’usages spécifiques. Approche statistique, machine learning ou deep learning, pas besoin d’être data scientist et d’y passer des heures, l’algorithme s’en occupe. Cette approche garantit d’avoir toujours les meilleurs modèles de prévisions et les meilleures prévisions possibles. Les utilisateurs bénéficient alors des meilleurs outils pour mener à bien leurs opérations et prendre des décisions pertinentes.

* L’IA permet également de prendre en compte des données externes (météo, promotions, variations de prix, ruptures des concurrents, etc.) qui peuvent impacter les opérations et mesurer cet impact. Grâce à l’IA, l’utilisateur pourra alors les intégrer dans son calcul de prévision pour toujours plus d’efficacité, d’anticipation, de prédictibilité et de performance. Corréler un ensemble de données pour gagner en efficacité est ainsi une réalité. Là aussi, l’IA simplifie ce processus, qui nécessitait d’avoir des ressources et des compétences dédiées.

* L’Intelligence artificielle permet aussi d’automatiser des tâches variées (stock de sécurité en fonction des priorités, des catégories de produits, optimisation des plans, apprentissages des actions des utilisateurs, etc.) et de faire des prévisions adaptées. Il est donc possible de commencer à automatiser des tâches complexes et stratégiques.

À travers ces quelques exemples, on comprend que l’IA va créer de nouvelles possibilités qui simplifieront et fiabiliseront le travail des équipes qui pourront ainsi s’appuyer sur un véritable copilote au travers d’assistants intelligents spécialisés. Ces assistants pourront réaliser des tâches, parler avec les utilisateurs dans n’importe quelle langue, mais également faire des analyses complexes en récupérant des données sur internet par exemple. Les professionnels de la Supply Chain vont donc pouvoir bénéficier d’un nouvel allié pour piloter leurs opérations et gagner en sérénité et en performance au quotidien.

Par Mehdi Kharab chez Colibri

