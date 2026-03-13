Le poste de travail, premier interface de la productivité numérique

PC, Mac, stations de travail, systèmes d’exploitation, virtualisation du poste de travail (VDI), Windows 11, outils de productivité : le poste de travail est en pleine mutation sous l’impulsion de l’IA générative. Microsoft, Apple, HP, Dell, Lenovo et les éditeurs de systèmes d’exploitation intègrent des capacités d’IA directement dans le système, redéfinissant l’expérience utilisateur et les exigences techniques pour les équipes IT.

InformatiqueNews couvre l’actualité du poste de travail pour les responsables IT, les DSI et les administrateurs système : lancements de nouveaux PC et Mac, évolutions de Windows 11 et macOS, stratégies de gestion de parc (UEM, patch management), transition vers le cloud (DaaS, VDI) et impact de l’IA sur les exigences matérielles (Copilot+ PC, NPU).

Les enjeux poste de travail pour les DSI en 2026

PC IA et Copilot+ : les nouveaux PC équipés de NPU dédiés (Intel Core Ultra, AMD Ryzen AI, Apple M4/M5) permettent l’exécution locale de modèles IA. Comment évaluer la pertinence de ce renouvellement de parc ?

: les nouveaux PC équipés de NPU dédiés (Intel Core Ultra, AMD Ryzen AI, Apple M4/M5) permettent l’exécution locale de modèles IA. Comment évaluer la pertinence de ce renouvellement de parc ? Windows 11 et IA agentique : Microsoft intègre des agents IA dans l’OS lui-même (Copilot, barre des tâches agentique, Recall). Ce que cela change pour l’administration système et la sécurité.

: Microsoft intègre des agents IA dans l’OS lui-même (Copilot, barre des tâches agentique, Recall). Ce que cela change pour l’administration système et la sécurité. Gestion de parc et UEM : autopilot, Intune, patch management automatisé par IA, supervision des postes distribués dans un contexte de télétravail généralisé.

: autopilot, Intune, patch management automatisé par IA, supervision des postes distribués dans un contexte de télétravail généralisé. Mac en entreprise : la montée en puissance des Mac Apple Silicon (M4, M5) dans les parcs d’entreprise français. Coûts, intégration Active Directory, sécurité, gestion MDM.

: la montée en puissance des Mac Apple Silicon (M4, M5) dans les parcs d’entreprise français. Coûts, intégration Active Directory, sécurité, gestion MDM. VDI et DaaS : virtualisation du poste de travail, bureaux cloud, solutions Citrix, VMware Horizon et Azure Virtual Desktop — quand et pourquoi dématérialiser le poste de travail.

Analyses et comparatifs pour vos décisions d’équipement

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