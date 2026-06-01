Après avoir lancé l’an dernier sa DGX Station sous Linux, préconfigurée avec Ubuntu et les outils NVIDIA AI Developer Tools, Nvidia décline désormais sa station de travail IA la plus ambitieuse dans l’univers Windows. Objectif : sortir l’IA agentique du seul datacenter et l’installer au plus près des développeurs, data scientists, ingénieurs et équipes métiers.

À GTC Taipei, NVIDIA a dévoilé la DGX Station for Windows : la même bête de course GB300 que sa version Linux, mais coulée dans l’univers Microsoft. De quoi faire tourner des modèles de mille milliards de paramètres… sous Windows.

L’annonce s’inscrit dans une séquence très offensive. En parallèle, Nvidia et Microsoft viennent en effet de présenter RTX Spark, une nouvelle génération de PC Windows (ordinateurs portables et mini PC) conçus pour les agents IA personnels. Avec jusqu’à 1 pétaflop de performance IA, 128 Go de mémoire unifiée, un GPU Blackwell RTX et un CPU Grace 20 cœurs, RTX Spark vise les laptops fins et les petits desktops capables d’exécuter localement des agents, des modèles de 120 milliards de paramètres et des workflows créatifs lourds. Sans oublier les usages purement créatifs ou ludiques !

DGX Station for Windows joue dans une tout autre catégorie. Là où RTX Spark veut réinventer le PC personnel, DGX Station for Windows veut rapprocher le supercalculateur IA du poste de travail d’entreprise. Nvidia parle d’un système « deskside », autrement dit une machine de bureau, mais avec une ambition de mini-datacenter : développer, affiner, inférer et faire tourner localement des agents IA toujours actifs, connectés aux applications et aux processus de l’entreprise. Bref, NVidia veut relancer le concept originel des Stations de Travail ou Workstation…

Des modèles de 1000 milliards de paramètres en local !

Au cœur de la machine, on trouve le GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop Superchip (qui équipait déjà la version Linux). Ce monstre marie un processeur Grace de 72 cœurs et un GPU Blackwell Ultra reliés par l’interconnexion NVLink-C2C à 900 Go/s. Toute la conception de la machine vise à limiter les goulets d’étranglement classiques entre processeur, accélérateur et mémoire, pour manipuler des modèles IA massifs dans un même espace mémoire. Résultat : jusqu’à 748 Go de mémoire cohérente (252 Go de HBM3e côté GPU, 496 Go de LPDDR5X côté CPU) et 20 pétaflops en FP4, de quoi accueillir des modèles allant jusqu’à mille milliards de paramètres, l’échelle des modèles frontières d’aujourd’hui.

Les chiffres donnent la mesure du positionnement. DGX Station for Windows peut embarquer jusqu’à 748 Go de mémoire cohérente et délivrer jusqu’à 20 pétaflops en FP4. Nvidia annonce la prise en charge locale de modèles jusqu’à 1 000 milliards de paramètres. La machine intègre également une ConnectX-8 SuperNIC pouvant atteindre 800 Gb/s, afin d’accélérer les transferts de données et de relier plusieurs stations pour des charges plus importantes

La station peut aussi être associée à une NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation GPU. L’intérêt est moins anecdotique qu’il n’y paraît : Nvidia veut combiner calcul IA frontalier, visualisation ray-tracée et simulation physique dans une même machine. C’est un point clé pour les usages de « physical AI », de conception 3D, de robotique, de jumeaux numériques ou d’ingénierie assistée par agents.

Windows devient le nouveau terrain de jeu de Grace Blackwell

La vraie nouveauté reste cependant Windows. Matériel identique à la version Linux mais philosophie inverse : là où la version Linux visait les laboratoires, cette déclinaison Windows s’adresse aux grandes entreprises qui font tourner l’essentiel de leur activité sous l’environnement de Microsoft. Avec un objectif bien identifier pour les DSI : plus besoin d’expédier ses charges d’IA précoces vers le cloud, tout reste sur le bureau, dans l’environnement de sécurité et de gestion de parc que les DSI connaissent déjà

DGX Station for Windows a été co-développée avec Microsoft pour s’intégrer dans les environnements déjà administrés par les DSI : sécurité Windows, conformité, politiques de groupe, gestion de parc et outils Microsoft familiers. Pour Nvidia, l’enjeu est de faire accepter le calcul IA local dans les entreprises sans imposer une rupture d’exploitation. Les charges Linux restent prises en charge via Windows Subsystem for Linux, ce qui permet de conserver les chaînes d’outils IA habituelles tout en s’inscrivant dans une gouvernance Windows.

Agents IA, OpenShell et WSL : NVIDIA parle enfin aux DSI

La machine se positionne surtout en infrastructure dédiée aux agents : elle peut exécuter des centaines d’agents en parallèle et les connecter directement aux applications métiers, tout en basculant les charges Linux via le sous-système WSL.

Nvidia met en avant OpenShell. C’est la vraie nouveauté logicielle. C’est un environnement d’exécution open source « sécurisé par conception » pour agents autonomes. Plutôt que de se fier à des consignes en langage naturel, il s’appuie sur de nouvelles primitives de sécurité et de cloisonnement de Windows pour enfermer chaque agent dans un bac à sable isolé, en appliquant la politique de sécurité au niveau du système et hors de portée de l’agent, qui ne peut ni contourner les règles ni laisser fuiter des identifiants.

DGX Station for Windows se présente ainsi comme une plateforme de développement, mais aussi comme un sas de validation avant passage à l’échelle dans une « AI Factory » en datacenter ou dans le cloud.

Reste une question : qui a réellement besoin d’un tel monstre sous le bureau ? Pas le collaborateur standard, évidemment. Mais pour les équipes IA, les laboratoires de R&D, les industriels, les studios de création, les banques ou les grandes DSI qui veulent tester localement des modèles sensibles sans tout envoyer dans le cloud, la promesse est séduisante.

DGX Station for Windows sera disponible au quatrième trimestre via ASUS, Dell Technologies, GIGABYTE, HP, MSI et Supermicro.

Au final, avec ses usines IA dans le Data Center, sa station IA locale DGX Station et les nouveaux PC agentiques animés par la puce RTX Spark, Nvidia veut pousser une même architecture d’entreprise pour l’IA agentique partout. Histoire que l’IA ne soit plus uniquement un service cloud mais devienne une même infrastructure, du poste de travail au cloud.

____________________________

À lire également :