Face à des adversaires toujours mieux organisés, la posture défensive traditionnelle ne suffit plus. Selon l’ENISA, près de 70 % des tentatives d’exploitation de failles aboutissent aujourd’hui à des intrusions réussies. Deloitte rapporte que 31 % des organisations ont subi au moins six incidents cyber au cours de l’année écoulée, soit trois fois plus que l’année précédente. Le constat est sans appel : les équipes de sécurité doivent désormais anticiper les attaques plutôt que de simplement y répondre.

Ce livre blanc sponsorisé par Kaspersky, propose une approche méthodique pour transformer le renseignement sur les menaces en véritable levier stratégique. L’ouvrage détaille les trois dimensions du contexte indispensables à une Threat Intelligence efficace : le contexte comportemental, qui permet d’identifier les tactiques, techniques et procédures (TTP) récurrentes des attaquants ; le contexte environnemental, qui aide à comprendre quelles menaces s’appliquent spécifiquement à votre secteur et votre infrastructure ; et le contexte analytique, qui transforme des signaux fragmentés en scénarios cohérents révélant les intentions adverses.

Les RSSI et responsables SOC y trouveront un guide opérationnel en sept mesures concrètes, depuis la cartographie des adversaires potentiels jusqu’à l’intégration de la Threat Intelligence dans les flux de travail existants. Le document propose également un modèle de maturité en quatre niveaux permettant d’évaluer sa progression vers une défense véritablement prédictive, ainsi que les KPI pertinents pour mesurer les progrès accomplis.

À l’heure où les attaquants utilisent l’IA générative pour automatiser leurs repérages et créer des campagnes d’hameçonnage polymorphes à grande échelle, l’analyse contextuelle devient l’atout pérenne des défenseurs. Ce livre blanc fournit les clés pour développer cette vision prospective dès aujourd’hui.

Télécharger le livre blanc