InfoNews Hebdo, c’est l’émission qui, chaque vendredi, déchiffre l’actualité IT de la semaine écoulée avec au sommaire de cet épisode, de l’IA dans l’explorateur de fichiers, une french-tech au ralenti, une version pour tous de Claude Code dénommée Cowork, la CNAM qui assigne VMware, l’Europe qui redécouvre que l’open source est une chance, Paris qui se sépare de SAP et l’armée qui s’éloigne de Microsoft.

Bienvenue dans votre émission qui fait le tour de l’actualité IT. Comme toujours, Guy Hervier et Jean-François Le Nilias sont aux commandes. Cette semaine, InfoNews Hebdo suit l’IA qui s’incruste au cœur de Windows 11 avec un Copilot prêt à s’inviter dans l’Explorateur de fichiers, pendant qu’Anthropic décline l’agentique « grand public » avec Cowork, capable de ranger vos dossiers comme un collègue infatigable.

Côté SI, la Cnam sort l’artillerie judiciaire face à VMware/Broadcom pour préserver ses droits de conversion de licences, tandis que la Ville de Paris tourne la page SAP pour refondre son système financier autour de Grand Angle (CGI).

Enfin, le baromètre EY rappelle que la French Tech reste sous tension, avec des investissements en recul malgré quelques méga-tours. Mais ses résultats divergent étonnamment avec ceux de KPMG..

Dans le Dossier, cap sur Bruxelles : l’Union européenne relance l’offensive « souveraineté numérique » en misant plus explicitement sur l’open source, via une consultation qui vise autant le cloud, la cybersécurité que l’IA.

Enfin, c’est Free Mobile qui reçoit le carton rouge de la semaine. Un carton rouge que la CNIL a clairement donné à l’opérateur pour sa totale négligence du RGPD et de la cybersécurité des clients.

En Bref

Copilot dans l’explorateur de fichiers de Windows 11

Microsoft veut glisser Copilot dans l’Explorateur de fichiers de Windows 11, pour “discuter” avec ses documents et pousser l’idée d’un Windows « natif IA ».

Claude Cowork pour ranger le bureau

Anthropic lance Cowork, un Claude “pour le reste du travail”, capable d’organiser, renommer et produire des livrables à partir d’un simple dossier.

VMware assigné en référé par la Cnam

VMware/Broadcom face à la Cnam : un référé pour obtenir un délai de conversion de jetons HPP en licences perpétuelles, avant désistement après accord.

La Ville de Paris abandonne SAP

La Ville de Paris remplace SAP ECC6 pour sa gestion financière, avec un marché confié à CGI et une bascule visée entre 2028 et 2029.

Investissements des startup en baisse

French Tech : les investissements 2025 reculent selon EY, et sans l’exception Mistral AI la chute est nettement plus sévère.

Le Dossier

L’UE mise sur l’open source

L’UE veut redynamiser l’open source : consultation ouverte jusqu’au 3 février, avec en ligne de mire la réduction des dépendances technologiques et la création de cadres de soutien durables.

Rendez-Vous

Cyber-IA à Paris

Cyber-IA Expo (3 février 2026, Palais des Congrès) met en scène l’IA comme accélérateur de menaces, mais aussi comme levier de défense et de gouvernance pour les organisations européennes.

Carton Rouge

Selon la CNIL, Free n’a pas tout compris…

A ce niveau là, ce ne sont plus des manquements… c’est une passoire. Voilà comment résumer la sanction record infligée à Free Mobile et Free après la terrible fuite de données dont l’opérateur français a été victime fin 2024.

