Six mois après le tournant LTS de Java 25, Oracle enchaîne sans temps mort avec Java 26. Au programme : HTTP/3, performances du GC, cryptographie renforcée et premiers jalons pour l’IA en production. Plus discret qu’un millésime LTS, ce cru non-LTS n’en est pas moins stratégique.

En septembre dernier, Java 25 marquait une étape décisive avec ses 18 JEP et son statut LTS, accompagné d’un message fort d’Oracle sur l’ancrage du langage dans l’ère de l’IA et du post-quantique. Georges Saab, SVP Oracle Java Platform, résumait alors l’ambition : Java devait rester le socle de l’entreprise moderne, IA comprise.

Six mois plus tard, la mécanique semestrielle fait son œuvre. JDK 26 constitue la 17ᵉ Feature Release livrée dans les temps depuis l’adoption de la cadence semestrielle. Un rythme de métronome qui permet aux équipes d’absorber l’innovation par petites doses régulières plutôt que par séismes triennaux. Ainsi, chaque version non-LTS devient un terrain d’essai maîtrisé avant la prochaine version à support long (JDK 27, attendue en septembre 2026).

10 JEP, cinq finalisées, cinq en preview ou incubation

Java 26 embarque 10 JEP, dont cinq encore en phase de preview ou d’incubation. Derrière ce chiffre modeste par rapport aux 18 JEP de Java 25 se cache une logique de maturation : plusieurs fonctionnalités entamées il y a plusieurs versions franchissent ici des étapes décisives.

Côté performances, deux avancées méritent l’attention. La JEP 522 réduit la synchronisation entre les threads applicatifs et le ramasse-miettes G1, améliorant sensiblement le débit des applications.

En parallèle, la JEP 516 étend le cache AOT d’objets à tous les ramasse-miettes, y compris le ZGC à faible latence, dans le cadre du Project Leyden. Traduction concrète : des démarrages plus rapides et un préchauffement accéléré, y compris sur les configurations les plus exigeantes en latence.

Pour les architectures microservices et les workloads IA, c’est un gain direct.

HTTP/3 natif : Java rattrape son retard réseau

L’API HttpClient, introduite dans le JDK 11, gagne enfin la prise en charge native de HTTP/3 via la JEP 517. Et ce n’est pas une preview : la fonctionnalité est stable et directement utilisable en toute confiance.

HTTP/3 s’appuie sur le protocole QUIC, qui passe de TCP à UDP tout en ajoutant le multiplexage sans blocage en tête de ligne et l’intégration native de TLS 1.3. Pour les équipes qui opèrent des flottes de microservices, l’élimination du head-of-line blocking qui affectait HTTP/2 au niveau TCP représente un vrai saut qualitatif. Le tout avec des modifications de code minimales côté développeur.

Sécurité : PEM et préparation post-quantique

La JEP 524 poursuit la maturation de l’API d’encodage PEM pour les objets cryptographiques (clés, certificats, listes de révocation), avec une deuxième preview qui affine les classes PEMEncoder et PEMDecoder.

Parallèlement, la JEP 500 prépare le terrain pour que final signifie réellement final : des avertissements sont désormais émis lorsque la réflexion profonde est utilisée pour modifier un champ final. C’est un pas de plus vers le principe d’intégrité par défaut que prône Oracle : protéger les données sensibles et réduire les risques de bugs ou de failles dans les systèmes critiques.

Et en ligne de mire pour JDK 27 : la JEP 527 sur l’échange de clés hybride post-quantique pour TLS 1.3.

L’IA, toujours en embuscade

Si Java 26 ne révolutionne pas l’intégration IA, il consolide les fondations posées par Java 25. La Vector API poursuit sa onzième incubation, en attente des avancées du Project Valhalla pour passer enfin en preview.

La concurrence structurée (JEP 525, sixième preview) ajoute une méthode onTimeout() bienvenue.

Les Lazy Constants (ex-Stable Values, JEP 526) gagnent en maturité.

Toutes ces briques – calcul vectoriel, parallélisme structuré, constantes paresseuses – forment l’outillage dont Java a besoin pour s’imposer face à Python sur les workloads d’inférence IA en production.

Comme le soulignait Georges Saab lors d’un briefing pré-lancement : « Nous réfléchissons très soigneusement à ce que nous intégrons dans Java. Nous cherchons l’équilibre entre la stabilité à long terme pour les workloads qui en ont besoin, et l’innovation agressive sur ce qui l’exige. »

Adieu les Applets, bonjour le JVP

La JEP 504 supprime définitivement l’API Applet, dépréciée depuis le JDK 9 et marquée pour suppression depuis le JDK 17. Fin de parcours pour une relique que plus aucun navigateur ne supportait depuis des années. Un ménage symbolique, mais qui allège l’empreinte de la plateforme.

Côté écosystème, Oracle accompagne cette release d’une nouveauté notable : le Java Verified Portfolio (JVP), un ensemble curé d’outils, frameworks et bibliothèques supportés commercialement par Oracle. Le JVP inclut notamment le support commercial de Helidon (microservices cloud-natifs avec Virtual Threads et intégration LangChain4j) et le retour de JavaFX sous support commercial, après plusieurs années d’abandon. Oracle annonce également son intention d’aligner la cadence de Helidon sur celle de Java et de le proposer comme projet OpenJDK.

Et ensuite ?

Avec 73 milliards de JVM actives dans le monde et 62 % des professionnels Java utilisant désormais le langage pour des projets IA, le vétéran trentenaire n’a manifestement pas dit son dernier mot… La date de disponibilité générale de la prochaine JDK 27 est attendue pour septembre 2026, avec un gel des fonctionnalités prévu début juin. Parmi les candidats pressentis : les Value Classes du Project Valhalla (JEP 401), la finalisation de l’API PEM, un démarrage encore plus rapide du ZGC, et surtout l’échange de clés hybride post-quantique. Une « 27 » qui pourrait bien devenir la prochaine version LTS, même si Oracle ne l’a pas encore confirmé.

____________________________

À lire également :