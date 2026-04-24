Pour les DSI, la souveraineté numérique n’est plus une posture. C’est un arbitrage très concret entre autonomie numérique, sécurité, réversibilité, continuité de service, maîtrise des coûts et qualité d’usage, au moment même où les suites collaboratives restent massivement dominées par Microsoft 365 et où l’IA ajoute une nouvelle couche de dépendance potentielle tout en réinventant l’usage des logiciels classiques. Pour évoquer les opportunités qui s’ouvrent et les moyens de s’affranchir de nos dépendances américaines, Alain Garnier, fondateur et DG de Jamespot est notre invité de la semaine.

Fondateur de Jamespot, créé en 2005, Alain Garnier défend depuis près de vingt ans une « autre voie », européenne, pour la digital workplace. L’éditeur français revendique plus de 350 organisations clientes et se positionne comme une plateforme collaborative souveraine et modulaire, capable d’adresser aussi bien la communication interne que le travail d’équipe, la gestion documentaire ou la productivité.

Jamespot occupe aussi une place singulière dans l’écosystème français : l’entreprise est au cœur de CollabNext, projet soutenu par France 2030 et porté avec dix acteurs du numérique français pour bâtir une alternative collaborative complète, interopérable et hébergée en France.

L’actualité récente de Jamespot donne d’ailleurs un relief particulier à cet entretien. Avec l’acquisition de SafeBrain, l’éditeur a renforcé sa stratégie autour d’une IA souveraine et collaborative. Notre invité y assume une ambition claire : proposer une IA « partagée, maîtrisée et collaborative », pensée pour les usages collectifs plutôt que pour le simple assistant individuel. L’occasion re revenir surla capacité réelle des organisations à reprendre la main sur leurs outils, des objectifs raisonnables que l’on peut se fixer en matière de souveraineté, mais aussi des conditions très opérationnelles d’une telle trajectoire : modularité de l’offre, intégration avec l’existant, migration depuis Microsoft 365 ou Google Workspace, continuité de service avec les partenaires, gouvernance des agents IA et rôle des infrastructures qualifiées SecNumCloud.

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