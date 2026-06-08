Après avoir longtemps empilé les conversations, les canaux, les réunions, les fichiers, les apps, les notifications et quelques boutons dont personne ne savait vraiment s’ils étaient utiles ou décoratifs, l’éditeur remet de l’ordre dans son hub collaboratif. Objectif : faire de Teams un outil moins labyrinthique, plus lisible, et un peu moins générateur de soupirs en début de réunion. Y a du boulot…

« Tout centraliser » ne sert à rien si l’utilisateur ne retrouve plus rien. Cette réalité reste plus ou moins bien prise en compte par les outils collaboratifs et Microsoft ne semble en avoir pris conscience que récemment. L’éditeur prépare pour juillet prochain une refonte de l’interface. Teams va bénéficier d’un redesign de son expérience de réunion, avec une barre d’outils plus claire, des contrôles recentrés, un panneau de partage revu et davantage de personnalisation. Le déploiement est attendu à partir de juillet 2026.

Moins de boutons paniques, plus de contrôle

Le nouveau design met l’accent sur des commandes de réunion plus simples et plus accessibles, une barre d’outils nettoyée, un panneau de partage repensé et des contrôles personnalisables. L’idée est de rendre l’interface moins dispersée, plus prévisible, et donc moins propice aux erreurs de manipulation.

Le panneau de partage est un point sensible. Dans Teams, partager son écran reste l’un des grands moments de vérité de la vie numérique moderne : une seconde d’inattention, et tout le service découvre votre bureau, vos notifications ou votre fichier « budget_vraiment_final_v7.xlsx ». En revoyant cette zone, Microsoft semble vouloir remettre un peu de sérénité dans l’exercice.

Une gestion avancée des récaps de réunion

L’une des plus grosses révolutions de l’IA dans Teams est la génération automatique de comptes-rendus de réunions. Sauf que la fonction a fini par ajouter un peu plus de complexité à un ensemble déjà surchargé et indigeste.

La nouvelle app Teams veut centraliser tous les comptes‑rendus de réunions dans un seul espace, pour vous éviter de fouiller dans les chats, calendriers ou fichiers. Avec ce nouvel espace unique, tout sera regroupé au même endroit, plus simple à parcourir. L’app permettra de revoir les discussions clés, les décisions prises et les actions à suivre, et aidera aussi ceux qui n’ont pas pu assister à la réunion. On pourra filtrer rapidement pour retrouver une réunion précise, et même écouter un “audio recap”. Les résumés seront conservés pendant 30 jours.

Bref, Microsoft semble vouloir cesser momentanément d’ajouter des fonctionnalités à Teams pour rendre l’existant plus ergonomique, plus clair, plus lisible et plus personnalisable. Et c’est tout sauf du luxe. On attend désormais de voir ce que ça donne en vrai.

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