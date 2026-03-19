Vera n’est pas encore sorti, que déjà Starburst y voit une opportunité de grignoter de nouvelles parts de marché. Annoncée lors du GTC 2026, l’optimisation de la plateforme Trino pour le nouveau CPU datacenter Vera de NVIDIA positionne Starburst comme le premier lakehouse ouvert et hybride taillé pour l’inférence IA fédérée en production.

Dans le monde des lakehouses, il y a les deux mastodontes Databricks et Snowflake qui vous demandent de centraliser vos données chez eux avant de faire quoi que ce soit (bon okay, on carricature là).

Et il y a Starburst, qui préfère aller chercher la donnée là où elle vit déjà.

Fondée autour du moteur Trino (l’ex-PrestoSQL né chez Facebook) et d’Apache Iceberg, cette scale-up bostonienne a bâti sa réputation sur une promesse simple mais radicale : interroger simultanément bases relationnelles, data lakes S3, entrepôts Snowflake ou clusters Kafka en une seule requête SQL, sans déplacer le moindre octet.

L’approche a séduit plus de 60 pays et des poids lourds comme Comcast, Citigroup ou quatre des cinq premières banques mondiales. En février 2026, l’entreprise a franchi le cap symbolique des 100 millions de dollars d’ARR, avec une croissance annuelle de près de 40 % et un run rate IA déjà estimé à 20 millions de dollars. Portée par ses nouvelles capacités IA, la société a signé plusieurs contrats à huit chiffres et doublé son activité hors des États-Unis.

C’est dans ce contexte d’accélération que Starburst a profité du GTC 2026 pour annoncer l’optimisation de sa plateforme pour le CPU Vera, le nouveau processeur ARM datacenter de NVIDIA conçu pour le raisonnement agentique et l’analytique de données. La promesse : des performances de requêtes nettement supérieures, une inférence IA à plus faible latence et des économies de coûts significatives, le tout dès le premier jour de disponibilité de Vera, attendu courant 2026.

Pourquoi est-ce important ? Parce que l’ère du tableau de bord est révolue. Justin Borgman, fondateur et CEO de Starburst, résume le virage sans détour : « Pendant dix ans, l’industrie a poussé une seule idée : déplacez toutes vos données dans une seule plateforme, centralisez d’abord, analysez ensuite. Ce modèle était fait pour la BI. L’IA change les règles. » Et d’ajouter : « L’avenir de l’IA d’entreprise repose sur un accès rapide à des données gouvernées. Avec NVIDIA Vera, Starburst entend apporter l’analytique temps réel et l’inférence directement là où résident ces données. »

Le Lakehouse bénéficie des performances du CPU NVIDIA Vera

Les premiers benchmarks sont encourageants : sur des charges analytiques TPC-DS, Starburst sur Vera complète les workloads environ trois fois plus vite que les configurations x86 comparables, avec une efficacité CPU 1,85 fois supérieure. Des performances obtenues tout en maintenant un débit déterministe même sur des workloads mixtes BI et inférence IA.

L’optimisation ne s’arrête pas au CPU. Starburst développe en parallèle une accélération GPU pour Trino via NVIDIA CUDA et cuDF pour les données structurées, avec l’ambition d’unifier le calcul CPU et GPU au sein d’un seul moteur ouvert. Jitender Aswani, SVP Engineering chez Starburst, explique ainsi que « Avec Trino sur NVIDIA Vera, nous débloquons un nouveau niveau de performance pour l’accès fédéré aux données. Le résultat : des insights plus rapides, moins de surcoût d’infrastructure, et une plateforme conçue pour évoluer avec les besoins croissants des entreprises. »

L’intégration s’étend également aux architectures validées Dell AI Factory with NVIDIA et Dell AI Data Platform, où Starburst fait office de moteur d’analytique, d’accès et de gouvernance des données. Pour les entreprises qui déploient Vera dans ces configurations, c’est une pile complète prête pour l’inférence, de l’infrastructure jusqu’à l’exploitation des insights.

Concrètement, Starburst identifie quatre avantages clés pour les entreprises : un accès IA en temps réel aux données gouvernées (adieu le goulot d’étranglement ETL), un coût total de possession réduit grâce à l’élimination de la duplication des données, des performances prévisibles à grande échelle même sur des ensembles de données distribués et complexes, et une gouvernance d’entreprise intégrée avec des contrôles d’accès granulaires à chaque requête.

Avec un ARR qui file vers les sommets et une réactivité, le trublion du lakehouse fédéré compte sur l’opportunité présenté par le déploiement annoncé massif de Vera et son architecture ARM pour chiper des parts de marché à la concurrence et jouer un peu plus visiblement dans la cour des grands. C’est bien vu…

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