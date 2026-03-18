Le choix d’une base de données engage bien plus que la rapidité d’un premier lancement. Pour une startup en quête de PMF, il conditionne la scalabilité, la maîtrise des coûts, la portabilité cloud et la capacité à intégrer des usages d’IA sans réécriture majeure.

D’après les chiffres 2025 de l’INSEE, 31% des entreprises lancées au cours du premier semestre 2018 ont échoué 5 ans plus tard. Pour les jeunes pousses, ce contexte de tension extrême rend la quête de l’adéquation produit-marché (PMF) plus périlleuse que jamais. Même lorsqu’elles trouvent cette adéquation, les décisions techniques cruciales prises au départ peuvent créer des risques cachés qui apparaissent plus tard. Un schéma fréquent consiste à choisir une infrastructure uniquement pour la rapidité de lancement, en partant du principe qu’elle pourra être corrigée ultérieurement. Dix-huit mois plus tard, le produit suscite de l’intérêt, les investisseurs sont intéressés, mais c’est à ce moment-là que les problèmes de performance commencent à apparaître. Une base de données qui fonctionnait bien pour mille utilisateurs commence à peiner à cent mille. Les requêtes ralentissent, les coûts augmentent, et l’équipe fait face à un choix : patcher sans fin ou reconstruire sous pression.

Soyons directs : une mauvaise embauche peut être corrigée en 90 jours. Une mauvaise infrastructure prend neuf mois à démanteler et coûte 10 fois plus cher.

Le piège de l’infrastructure

Pour de nombreuses startups, choisir une base de données peut sembler un détail technique mineur, mais le mauvais choix peut avoir des conséquences existentielles. Une refonte coûteuse après un financement de série A peut engloutir des millions et déstabiliser les investisseurs. Pour les startups de la French Tech et européennes, , qui sont déjà en concurrence avec des rivaux américains plus grands et mieux financés, ce risque n’est pas seulement gênant ; il pourrait compromettre leur succès à long terme.

Une base de données qui fonctionne pour un prototype rapide peut devenir un handicap à mesure que le nombre d’utilisateurs augmente. Chaque heure passée à migrer vers une nouvelle plateforme est du temps perdu pour les clients, le produit et la croissance. La dette technique ne reste pas longtemps cachée – dès votre deuxième réunion du conseil d’administration, elle pourrait être le principal sujet de conversation.

Crédits cloud pour les startups

La plupart des grands fournisseurs de cloud et des entreprises de bases de données proposent des programmes pour startups avec des crédits gratuits. AWS Activate, *Oracle Universal Credits, Google Cloud for Startups, et bien d’autres. Ceux-ci peuvent réellement aider les startups à démarrer en réduisant les coûts d’infrastructure initiaux de milliers à presque rien. Mais ils s’accompagnent d’une question que les fondateurs devraient se poser d’emblée : est-ce que je choisis cette technologie parce qu’elle est adaptée à mon produit, ou parce que les crédits sont gratuits ?

La réponse honnête pour de nombreuses startups est « les deux, et ce n’est pas grave » tant que vous comprenez les compromis.

L’avantage est réel. Une infrastructure de qualité devient accessible dès le premier jour. Mais le verrouillage est également un risque. Au fur et à mesure que vous construisez sur une plateforme, le changement devient progressivement plus difficile. Votre équipe apprend ses particularités, votre code dépend de ses fonctionnalités, vos données résident dans son format. Au moment où les crédits s’épuisent, la migration pourrait coûter plus cher que de simplement rester. Ce n’est pas intrinsèquement mauvais du tout, mais cela devrait être un engagement stratégique conscient, et non accidentel.

Lors de l’évaluation d’un programme de crédits pour startups, vérifiez la portabilité en vous demandant si vous pouvez migrer vers des alternatives sans une réécriture complète ; si oui, vous faites un choix, si non, vous prenez un engagement.

Une autre considération consiste à calculer les coûts post-crédits pour s’assurer que l’économie reste logique au prix fort par rapport à d’autres options. Enfin, évaluez l’adéquation avec l’écosystème en considérant si la plateforme s’aligne avec l’orientation future de votre produit, surtout à l’ère de l’IA générative. Les applications fortement axées sur l’IA, qui deviennent de plus en plus la norme, nécessitent des outils différents des systèmes CRUD traditionnels (bases de données construites autour de quatre fonctions : Créer, Lire, Mettre à jour et Supprimer, qui permettent aux utilisateurs de gérer efficacement les données).

L’innovation ne dépend plus seulement d’une idée, mais de la capacité des outils choisis à supporter des vecteurs, des données non structurées et une mise à l’échelle immédiate. Ce sont ces fondations qui permettent à la prochaine génération d’innovation de voir le jour.

Se préparer pour l’avenir dès le premier jour

Rien qu’en France, les startups ont levé 2,8 milliards d’euros au cours du premier semestre 2025, un chiffre en net repli qui impose une gestion rigoureuse du capital. Pour réussir, les startups doivent construire sur une base solide qui détermine ce qu’elles peuvent bâtir, à quelle vitesse elles peuvent évoluer et quelle flexibilité elles ont lorsque le marché change.

Les avantages en phase de démarrage comme les crédits gratuits et les services groupés peuvent être utiles, mais ils ne devraient pas détourner l’attention de la question la plus importante : est-ce que cette technologie a toujours du sens quand vous avez cent fois plus d’utilisateurs et aucun crédit gratuit ? Si la réponse n’est pas claire, vous pourriez compromettre votre temps et votre capital.

Se préparer pour l’avenir signifie penser au-delà de la vitesse de lancement. Cela signifie se demander si vous pouvez migrer sans réécrire toute votre infrastructure, si la tarification fonctionne toujours lorsque la remise se termine, et si la plateforme soutient la direction que prend votre produit plutôt que simplement où il en est aujourd’hui. L’objectif n’est pas de prédire chaque défi mais d’éviter de vous enfermer dans un coin.

L’infrastructure est toujours « in »

L’infrastructure n’est peut-être pas le sujet le plus passionnant, mais elle est cruciale pour l’avenir de votre startup. Si les fondateurs n’y prêtent pas attention, ils pourraient perdre du temps et de l’argent à résoudre des problèmes plus tard au lieu de développer leur entreprise. Lorsque vous choisissez la bonne configuration dès le départ, votre entreprise peut évoluer plus rapidement, se développer facilement et attirer les investisseurs. Dans le monde d’aujourd’hui, où l’IA et la concurrence mondiale sont essentielles, choisir la bonne base de données pourrait en fait être plus important que d’embaucher votre premier membre d’équipe.

Donc, si vous créez une entreprise, ne laissez pas les problèmes d’infrastructure invisibles drainer votre argent et votre énergie.

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Par Suraj Patel, VP Investissements & Start-up (MongoDB Ventures) chez MongoDB

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