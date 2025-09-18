MongoDB dévoile sa plateforme de modernisation des applications, MongoDB AMP. Pensée pour réduire la dette technique et accélérer l’innovation, cette solution basée sur l’IA cible les DSI confrontés au poids des applications héritées.

MongoDB, connu comme l’un des leaders mondiaux des bases de données NoSQL orientées documents, élargit son champ d’action avec le lancement d’Application Modernization Platform (AMP), une plateforme destinée à transformer en profondeur les applications héritées. Dévoilée à New York cette semaine, cette offre s’appuie sur l’intelligence artificielle pour accélérer la modernisation des systèmes existants et répondre à une problématique majeure pour les directions informatiques : le poids de la dette technique.

Dans de nombreux secteurs, les entreprises s’appuient encore sur des applications centrales reposant sur des bases relationnelles rigides, coûteuses à maintenir et peu adaptées aux usages modernes, comme l’intégration de l’IA générative. Selon le Consortium for Information & Software Quality, cette dette technique pèserait près de 4 000 milliards de dollars par an aux États-Unis.

L’ambition de MongoDB est claire : dépasser les approches traditionnelles de type « lift and shift » pour proposer une transformation complète fondée sur la donnée. Comme l’explique Rachel Stephens, directrice de recherche chez RedMonk, « AMP permet aux organisations d’aller au-delà des migrations incrémentielles pour se concentrer sur une véritable transformation ».

AMP est une plateforme complète conçue pour transformer en profondeur des applications héritées, souvent monolithiques et adossées à des bases relationnelles vieillissantes, en systèmes modernes, évolutifs et compatibles avec les usages actuels de l’IA et de l’automatisation. Au cœur de la solution, on trouve une plateforme logicielle pilotée par l’intelligence artificielle, capable d’analyser le code existant et la structure des données afin de produire une cartographie précise des dépendances, des flux et des comportements métier. Cette phase initiale de test et de profilage établit une base de référence qui garantit que les fonctionnalités critiques seront préservées après transformation. L’IA d’AMP intervient ensuite dans la conversion des schémas de données vers le modèle documentaire de MongoDB, dans la refactorisation du code applicatif et dans l’adaptation des couches d’accès aux données, tout en automatisant une grande partie des tâches répétitives. L’architecture cible repose sur MongoDB Atlas et son modèle JSON flexible, permettant une scalabilité horizontale native, une intégration fluide avec les microservices et une compatibilité avec les pipelines d’IA générative ou d’analytique avancée.

La méthodologie AMP ne se limite pas à l’outil : elle s’appuie sur un framework de livraison éprouvé et reproductible, orchestré par des ingénieurs spécialisés qui accompagnent chaque étape, depuis l’audit initial jusqu’au déploiement en production. Le processus suit une boucle continue « test–transformation–essai–déploiement, » avec des garde-fous automatisés pour vérifier que le code modernisé se comporte de manière identique à l’original sur les scénarios critiques. Cette approche hybride, combinant intelligence artificielle et expertise humaine, permet d’accélérer considérablement les projets : MongoDB annonce des gains pouvant multiplier par dix la vitesse de transformation de code et réduire de moitié, voire davantage, la durée globale des programmes de modernisation. L’ensemble vise à réduire la dette technique, à libérer les applications des contraintes d’architectures obsolètes et à offrir une base technologique prête pour l’évolution continue et l’intégration rapide de nouvelles capacités.

Les premiers déploiements donnent une idée du potentiel. En Australie, Bendigo Bank a réduit de 90 % le temps nécessaire à la migration d’une application bancaire critique et divisé par seize le temps consacré aux tests. De son côté, la banque privée Lombard Odier a vu ses cycles de migration de code accélérés jusqu’à 60 fois, libérant ses équipes pour des tâches à plus forte valeur ajoutée. Enfin, le partenariat avec IntellectAI dans la fintech illustre l’impact sur la performance et la capacité à intégrer de nouveaux cas d’usage liés à l’IA.

« Trop d’entreprises dépensent encore leur énergie et leur budget pour maintenir des systèmes obsolètes, ce qui freine leur compétitivité », souligne Vinod Bagal, vice-président senior en charge de la modernisation chez MongoDB. « AMP propose une approche plus rapide, plus fiable et tournée vers l’innovation. »

Le lancement de cette plateforme marque une évolution stratégique pour MongoDB, qui ne se limite plus à sa réputation de base de données, mais entend devenir un acteur clé de la transformation applicative. Pour les DSI, AMP se positionne comme une réponse à la fois pragmatique et ambitieuse face à l’urgence de moderniser les systèmes critiques.

