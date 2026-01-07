La souveraineté numérique se durcit : la fiscalité pourrait bientôt viser les services numériques transfrontaliers, tandis que l’IA recompose le cloud autour des GPU et de l’expérience développeur. Entre taxation des flux logiciels et montée des néoclouds face aux hyperscalers, les arbitrages DSI deviennent autant géopolitiques qu’opérationnels. Voici 2 tendances tech à anticiper pour 2026 et au-delà…

Nous sommes à peine à la moitié des années 2020, mais il ne fait aucun doute que cette décennie laissera une empreinte indélébile : des bouleversements technologiques majeurs, des attaques atteignant de nouveaux sommets d’audace grâce aux deepfakes et à l’IA, et des violations de données qui auront ébranlé le monde.

Alors que l’année 2025 touche à sa fin, deux tendances tech, qui pourraient avoir un réel impact tant géopolitique que sur l’économie numérique, se profilent pour l’année à venir et au-delà…

Internet se voit imposer une taxe frontalière

Les gouvernements du monde entier envisageront d’instaurer, au cours de l’année à venir, une taxe ou un droit de douane sur les services numériques (notamment les services de streaming et les logiciels) produits, distribués, hébergés et pris en charge hors de leurs frontières. On en observe déjà des répercussions sur les studios de cinéma.

Il ne se passe pas un jour sans que les droits de douane ne fassent la une des journaux. Si les gouvernements négocient les surtaxes que nous payons sur les produits physiques, nous avons eu la chance, jusqu’à présent, de ne pas être soumis à des droits de douane sur les services numériques et les logiciels.

Cependant, depuis la pandémie de covid 19, cette source potentielle de revenus s’est développée dans plusieurs régions, ainsi que dans certains États américains. Certains gouvernements ont déjà franchi le pas, comme c’est le cas au Royaume Uni avec la taxte sur les services numériques, et il est fort probable que d’autres imposeront bientôt des droits de douane sur les services numériques afin de favoriser l’innovation et le développement de produits sur leur territoire.

L’application de ces tarifs pourrait ouvrir la voie à de nouveaux secteurs d’activité axés sur le suivi des processus de consommation et la perception des taxes correspondantes. Cela s’apparente à la facturation des données consommées sur un appareil mobile avant l’avènement des forfaits illimités. Compte tenu de l’omniprésence du streaming, des logiciels et des services numériques à travers le monde, il est inévitable que le manque de souveraineté numérique se traduise tôt ou tard par une taxation.

L’essor des néoclouds : les hyperscalers vacillent à l’ère de l’IA

Le cloud tel que nous le connaissons est sur le point de se fragmenter. En 2026, les DSI se tourneront de plus en plus vers les fournisseurs de néocloud, transférant progressivement une partie de leurs activités des hyperscalers.

Dans certains cas, cette évolution sera motivée par des offres concurrentielles de GPUaaS pour les charges de travail d’IA. Dans d’autres cas, le facteur principal sera d’améliorer l’expérience des développeurs, sans qu’ils aient à maîtriser les centaines d’API et de services nécessaires au déploiement de logiciels dans des environnements hyperscale.

L’infrastructure cloud traditionnelle peine à traiter efficacement les charges de travail d’IA et les tâches gourmandes en données, les considérant comme des services complémentaires. A contrario, les néoclouds ont adopté une architecture axée sur l’IA et les GPU pour offrir des performances optimales, une tarification transparente et une grande élasticité, tout en simplifiant le déploiement.

Ne vous y trompez pas : les hyperscalers domineront toujours, mais ils seront contraints de simplifier, de repenser leurs architectures d’IA et de rivaliser sur l’expérience développeur, et non plus seulement sur la taille.

____________________________

Par Morey Haber, conseiller en chef en sécurité chez BeyondTrust

À lire également :