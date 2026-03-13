Le cloud, pilier de la transformation numérique des organisations

Adopté par la quasi-totalité des grandes entreprises et des administrations françaises, le cloud computing est devenu l’épine dorsale des systèmes d’information modernes. Mais la maturité cloud ne se décrète pas : elle se construit par des choix stratégiques qui engagent la performance opérationnelle, la sécurité des données et la souveraineté numérique de l’organisation.

InformatiqueNews couvre l’ensemble de l’écosystème cloud pour aider les DSI et CIO à naviguer dans la complexité : multi-cloud, cloud hybride, cloud souverain, FinOps, migration applicative, conteneurisation, serverless, Kubernetes, plateformes d’IA cloud. Notre rubrique Cloud analyse les offres des grands hyperscalers (AWS, Microsoft Azure, Google Cloud) mais aussi des acteurs européens et français (OVHcloud, Outscale, Numspot, Orange Business).

Les grands enjeux cloud pour les DSI en 2026

La stratégie cloud des organisations françaises est aujourd’hui structurée autour de plusieurs enjeux majeurs :

Cloud souverain et cloud de confiance : SecNumCloud, EUCS, référentiel HDS pour les données de santé — comment choisir le bon niveau de qualification selon la sensibilité de vos données.

: SecNumCloud, EUCS, référentiel HDS pour les données de santé — comment choisir le bon niveau de qualification selon la sensibilité de vos données. FinOps et optimisation des coûts : la maîtrise des dépenses cloud devient un enjeu stratégique à l’ère de l’IA générative, où les workloads GPU font exploser les factures.

: la maîtrise des dépenses cloud devient un enjeu stratégique à l’ère de l’IA générative, où les workloads GPU font exploser les factures. Cloud et IA : les hyperscalers intègrent l’IA générative directement dans leurs plateformes (Azure OpenAI, AWS Bedrock, Google Vertex AI). Comment évaluer et adopter ces services ?

: les hyperscalers intègrent l’IA générative directement dans leurs plateformes (Azure OpenAI, AWS Bedrock, Google Vertex AI). Comment évaluer et adopter ces services ? Multi-cloud et cloud hybride : éviter le vendor lock-in tout en maintenant la performance et la sécurité exige une architecture rigoureuse et des outils d’orchestration adaptés.

: éviter le vendor lock-in tout en maintenant la performance et la sécurité exige une architecture rigoureuse et des outils d’orchestration adaptés. Green IT cloud : l’empreinte carbone des infrastructures cloud devient un critère de sélection pour les organisations engagées dans une démarche RSE.

Analyses et décryptages pour vos décisions cloud

Chaque semaine, notre rédaction analyse les évolutions des offres cloud, les nouvelles réglementations européennes et les retours d’expérience des DSI français pour vous aider à construire et faire évoluer votre stratégie cloud en toute connaissance de cause.