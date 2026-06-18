En devenant Everpure en début d’année, Pure Storage voulait montrer qu’il ne se contentait plus de stocker des données. Avec Data Intelligence et Data Stream, annoncé à l’occasion de sa conférence Accelerate 2026 qui se tenait cette semaine, l’ex-spécialiste du flash pousse plus loin sa vision Enterprise Data Cloud : faire de la donnée elle-même le vrai centre de gravité de l’IT et de l’IA.

Pure Storage avait préparé le terrain dès l’an dernier en annonçant son EDC (Enterprise Data Cloud) et un peu plus encore en début d’année en se renommant « Everpure ». En changeant de nom, l’entreprise ne cherchait pas seulement un lifting marketing. Elle voulait surtout acter un basculement stratégique : ne plus être perçue comme un fournisseur de baies flash, mais comme un acteur de la gestion intelligente des données.

Derrière ce repositionnement se cache une conviction forte : à l’ère de l’IA générative et des agents autonomes, le problème des entreprises n’est plus seulement de stocker vite, longtemps et moins cher. Leur vrai défi est de savoir ce qu’elles stockent, où cela circule, qui y accède, quel sens métier cela porte, et comment rendre la donnée stockée exploitable par des modèles d’IA sans créer un chaos de copies, de pipelines et de silos.

C’est tout l’objet de l’Enterprise Data Cloud, ou EDC, cette architecture que l’éditeur présente comme un cloud virtualisé de données, piloté par logiciel, gouverné par politiques et supervisé par une couche de contrôle intelligente (et grandement automatisée par l’IA). En clair : faire pour la donnée d’entreprise ce que le cloud a fait pour l’infrastructure, mais sans forcer les organisations à déplacer brutalement tout leur patrimoine dans un hyperscaler.

Avec Data Intelligence et Data Stream, Everpure ajoute aujourd’hui deux briques importantes à ce récit. La première donne du sens aux données. La seconde les prépare et les fait circuler vers les usages IA. Dit autrement : Everpure ne veut plus seulement accélérer les entrées-sorties. Il veut rendre la donnée compréhensible, gouvernable et consommable par les agents. Un total changement de vocation basé sur un même savoir-faire.

Data Intelligence : savoir enfin ce que l’on possède

Nouvelle brique phare de l’architecture EDC, Data Intelligence est l’héritière directe du rachat de 1Touch, finalisé au printemps. Et derrière 1Touch, il y a Kontxtual, une technologie conçue pour découvrir, classifier et contextualiser les données dans des environnements très hétérogènes. Everpure en fait désormais une couche clé de son EDC.

Le principe est simple à expliquer, beaucoup moins à exécuter : scanner le patrimoine de données de l’entreprise, qu’il soit dans les clouds publics, les applications SaaS, les bases Oracle ou SQL Server, les stockages tiers, les fichiers, les objets, voire des environnements plus historiques, pour en extraire une cartographie exploitable. Non pas seulement une carte technique des volumes, mais une lecture sémantique : quelles données sont critiques, sensibles, personnelles, réglementées, dupliquées, connectées à tel processus métier ou utiles à tel cas d’usage IA.

C’est ici que le stockage change de nature. La donnée ne doit plus être un simple bloc, un fichier ou un objet. Elle doit devenir auto-descriptive. Elle doit embarquer son contexte, sa signification, ses dépendances et ses règles de gouvernance.

Everpure ajoute à cette cartographie un graphe de connaissance sémantique, accessible notamment via des API et le protocole MCP.

Pourquoi une telle couche ? Parce qu’un agent IA ne peut pas raisonner correctement avec des données qu’il ne comprend pas. Et il ne peut pas agir en sécurité si la gouvernance reste plaquée à l’extérieur, dans des outils séparés.

Pour les DSI, le sujet est très concret. Les projets IA échouent rarement parce que le modèle manque de poésie. Ils bloquent parce que les données sont dispersées, mal qualifiées, non fiables, trop sensibles, ou impossibles à réconcilier rapidement. Data Intelligence vise donc la couche la plus ingrate, mais aussi la plus stratégique : transformer le bazar informationnel de l’entreprise en socle de confiance.

Data Stream : éviter que les GPU attendent la donnée

L’autre annonce, Data Stream, attaque le maillon suivant : transformer les données non structurées en données immédiatement exploitables par l’IA. Documents, images, vidéos, tickets, rapports, contrats, historiques applicatifs… Les entreprises croulent sous des contenus potentiellement utiles, mais encore difficiles à brancher proprement sur des moteurs de recherche sémantique, des architectures RAG ou des agents IA.

Data Stream se présente précisément comme cette couche de préparation et de vectorisation. À partir des données découvertes, classifiées et contextualisées par Data Intelligence, la solution automatise leur ingestion, leur découpage, leur indexation et surtout la génération d’embeddings vectoriels. Autrement dit, elle transforme un patrimoine documentaire brut (et non structuré) en carburant lisible par les modèles d’IA. Construite sur le design de référence NVIDIA AI Data Platform et adossée à FlashBlade, elle vise à réduire drastiquement le temps nécessaire pour rendre les données prêtes à l’usage, tout en gardant les contrôles d’accès et de gouvernance au plus près de la donnée.

Cette nuance change un peu l’analyse : Data Stream n’est pas seulement une “autoroute” vers les GPU. C’est plutôt une raffinerie de données pour l’IA. Elle prépare, vectorise et sert les données aux workflows d’inférence, de recherche et d’agents. Dans la vision Everpure, Data Intelligence fournit la compréhension ; Data Stream fournit la mise en forme opérationnelle pour l’IA.

Le stockage devient une couche d’intelligence

Bien évidemment, la vraie portée de ces annonces dépasse les produits eux-mêmes. Elles disent quelque chose de l’évolution du marché du stockage. Pendant des années, la bataille s’est jouée sur les performances, la réduction de données, la résilience, l’administration simplifiée et le modèle as-a-service.

Mais avec l’IA, la compétition est en train de remonter dans la pile. NetApp parle d’Intelligent Data Infrastructure, Dell pousse son AI Data Platform, HPE combine stockage, réseau et cloud privé IA. Everpure, lui, tente d’imposer l’idée que le stockage doit devenir la couche native de contexte, de gouvernance et d’automatisation des données puisque c’est lui qui les héberge.

C’est cohérent avec son Intelligent Control Plane, que l’éditeur enrichit lui aussi considérablement à l’occasion de sa conférence annuelle. Au-dessus de l’Unified Data Plane, Everpure ajoute davantage d’automatisations : exécution de workflows par Copilot en langage naturel, détection avancée d’anomalies cyber, rééquilibrage et mobilité automatisés des workloads, conformité Fusion et triage agentique. Le vieux modèle de l’administrateur qui ajuste manuellement ses baies et ses volumes laisse place à une infrastructure qui observe, anticipe, recommande et, progressivement, agit.

La promesse est séduisante, mais exigeante. Car pour que l’EDC tienne ses engagements, Everpure devra prouver que cette intelligence fonctionne vraiment à l’échelle, dans des patrimoines hybrides, historiques, multi-clouds et politiquement complexes. La difficulté ne sera pas seulement technique. Elle sera organisationnelle : déplacer la propriété implicite de la donnée depuis les applications vers une plateforme transverse ne se fera pas sans résistance.

Mais l’intuition est intéressante. L’IA agentique ne pardonnera pas les architectures où chaque application enferme son propre dictionnaire, sa propre copie et sa propre vérité. En ajoutant Data Intelligence et Data Stream à son Enterprise Data Cloud, Everpure ne vend plus seulement un meilleur stockage. Il vend une thèse : demain, la performance IT ne se mesurera plus seulement à la vitesse des accès, mais à la capacité de rendre la donnée immédiatement compréhensible, gouvernée et actionnable. Et dans ce monde-là, celui qu’anticipe Everpure, le stockage n’est plus la cave de l’IT. Il en devient sa mémoire active.

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