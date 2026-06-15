Quand les composants se raréfient et que les prix s’envolent, remplacer systématiquement le matériel IT n’est plus une option viable. Les entreprises ont tout intérêt à traquer les ressources sur-allouées, prolonger leurs plateformes et faire de l’optimisation un moteur de croissance.

La pénurie mondiale de composants électroniques et la forte hausse des coûts qui en découle constituent un enjeu majeur pour l’ensemble des organisations. Cette situation impacte les stratégies d’investissement, les projets de transformation numérique et la capacité des entreprises à faire évoluer leurs infrastructures informatiques dans des délais et des budgets maîtrisés.

Dans ce contexte inédit, les ESN ont un rôle essentiel à jouer. Au-delà de la simple fourniture de technologies, ils doivent accompagner leurs clients dans la recherche de nouveaux leviers d’optimisation leur permettant de poursuivre leur développement tout en limitant l’impact économique de cette inflation des équipements.

Optimiser et prolonger le cycle de vie des infrastructures IT

Face à l’allongement des délais d’approvisionnement et à la hausse continue des coûts matériels, la capacité à pérenniser les infrastructures existantes devient un véritable avantage concurrentiel. L’objectif n’est plus uniquement de remplacer les équipements en fin de cycle, mais de maximiser leur durée d’exploitation sans compromettre la qualité de service, les performances ou la capacité à accueillir de nouveaux projets.

Assurer sa croissance sans réinvestir massivement

L’association de prestations de conseil spécialisées et d’outils avancés permet d’identifier rapidement d’importants gisements d’optimisation au sein des infrastructures existantes. Dans de nombreux cas, les ressources informatiques sont largement surdimensionnées par rapport aux usages réels. Les analyses réalisées montrent fréquemment que 30 à 40 % des capacités d’un système d’information sont sur-allouées et ne contribuent jamais à l’activité de production. Cette situation représente un potentiel considérable d’optimisation. En ajustant plus finement les ressources aux besoins réels, les entreprises peuvent absorber de nouveaux usages, accueillir de nouveaux projets ou soutenir leur croissance sans engager immédiatement de nouveaux investissements matériels.

Étendre le cycle de vie des plateformes et différer les investissements

La prolongation de la durée de vie des équipements constitue un levier particulièrement efficace pour faire face aux tensions actuelles du marché. Cette stratégie repose notamment sur la constitution de stocks de pièces détachées couvrant l’ensemble des technologies déployées chez les clients. Grâce à cette anticipation, les équipes techniques sont en mesure d’assurer le maintien en conditions opérationnelles des infrastructures, de réduire les risques d’indisponibilité et de prolonger significativement la durée d’exploitation des équipements.

Une démarche également vertueuse sur le plan environnemental

Au-delà des bénéfices économiques, cette approche s’inscrit pleinement dans une démarche RSE pragmatique et mesurable. Les entreprises peuvent ainsi engager des actions concrètes en faveur de la réduction de leur empreinte environnementale tout en préservant leur compétitivité. Cette convergence entre performance économique et responsabilité environnementale constitue aujourd’hui un argument de plus en plus déterminant dans les stratégies de transformation numérique.

S’entourer du bon partenaire pour réussir sa démarche

La modernisation et l’optimisation d’une infrastructure IT ne s’improvisent pas. Chaque environnement possède ses spécificités, ses contraintes techniques et ses enjeux métiers. Dans ce contexte, le choix d’un partenaire disposant d’une expertise reconnue en matière d’optimisation, de maintien en conditions opérationnelles et de gestion du cycle de vie des infrastructures devient un facteur clé de succès. Grâce à un accompagnement adapté, les entreprises peuvent redonner de la capacité à leurs infrastructures, sécuriser leurs opérations et limiter l’impact de la hausse des coûts des composants. Cette démarche constitue une réponse concrète aux défis actuels du marché, tout en offrant un retour sur investissement rapide et mesurable.

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Par Philippe Menestreau – Directeur développement des ventes chez Stordata

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